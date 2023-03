ব্যস্ততাৰে ভৰা এই জীৱনত নিজকে সক্ৰিয় কৰি ৰখাটো অতি কঠিন, কিন্তু আপুনি জানেনে যে মাত্ৰ ১১ মিনিট দ্ৰুতগতিত খোজ কাঢ়িলে মৃত্যুৰ সম্ভাৱনা হ্ৰাস পাব পাৰে ।

সংবাদমাধ্যমত প্ৰকাশিত এক বাতৰিত খোজ কঢ়াৰ এই আচৰিত উপকাৰিতাৰ কথা উল্লেখ কৰা হৈছে । অধ্যয়নটোত এজন ব্যক্তিক গোটেই সপ্তাহটোত কমেও ১৫০ মিনিট Moderate Intensity Activity কৰাৰ ৰুটিনৰ পৰামৰ্শ দিয়া হৈছে । বিশেষজ্ঞসকলৰ মতে এনে কৰিলে মৃত্যুৰ আশংকা ২৫ শতাংশ পৰ্যন্ত হ্ৰাস কৰিব পাৰি(walking benefits for legs)।

একে সময়তে কেম্ব্ৰিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে এক অধ্যয়নত কয় যে, যদি আপুনি ইয়াৰ আধা অৰ্থাৎ ৭৫ মিনিটৰ বাবেও এই শাৰীৰিক কাৰ্যকলাপ কৰে, তেন্তে হৃদৰোগ, ষ্ট্ৰোক আৰু কেন্সাৰৰ সম্ভাৱনা বহু পৰিমাণে হ্ৰাস পায়(benefits of walking everyday)।

গৱেষণাত ৩ কোটি লোকৰ পৰা এই তথ্য আহৰণ কৰা হৈছে যিয়ে এসপ্তাহত কমেও ৭৫ মিনিটৰ বাবে চাইকেল চলোৱা, হাইকিং আৰু নৃত্যৰ দৰে Moderate Intensity Activity কৰে আৰু আগতীয়াকৈ মৃত্যুৰ সম্ভাৱনা ২৩ শতাংশ হ্ৰাস পোৱা দেখা গৈছে(11min walking benefits)। সহজ ভাষাত ক’বলৈ গ’লে মধ্যমীয়া ব্যায়াম বেছিভাগ মানুহৰে বাবে আৰামদায়ক হয় আৰু ইয়াত হৃদৰোগৰ সম্ভাৱনা কম থাকে(20 benefits of walking)।

কেম্ব্ৰিজ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ডাঃ ছ’ৰেন ব্ৰেজে কয় যে, ব্যায়াম বা সক্ৰিয় হৈ থকাটো প্ৰয়োজনীয় আৰু একো নকৰাতকৈ এই পদ্ধতি গ্ৰহণ কৰাটো ভাল । ডাঃ ছ’ৰেনে কয় যে, যদি আপুনি এসপ্তাহত ১৫০ মিনিট নহয়, ৭৫ মিনিটৰ বাবে Brisk Walking পদ্ধতি গ্ৰহণ কৰে, তেন্তে বহু ৰোগ আপোনাৰ পৰা আঁতৰি থাকিব পাৰে(walking benefits for weight loss)। প্ৰতিবেদনত গোটেই সপ্তাহটোত এৰ’বিক্সৰ ৰুটিন অনুসৰণ কৰাত অধিক গুৰুত্ব দিয়া হৈছে(Why walking is the best exercise)।

এই অধ্যয়নত দেখা গৈছে যে, প্ৰতি তিনিজনৰ ভিতৰত দুজনে প্ৰতি সপ্তাহত ১৫০ মিনিটতকৈ কম শাৰীৰিক ক্ৰিয়া-কলাপ কৰিছিল, আনহাতে ১০ জনৰ ভিতৰত মাত্ৰ ১ জনেই প্ৰতি সপ্তাহত ৩০০ মিনিটতকৈ অধিক শাৰীৰিক ক্ৰিয়া-কলাপ কৰিছিল । এই অধ্যয়নত এইটোও লক্ষ্য কৰা হৈছে যে প্ৰতি সপ্তাহত ১৫০ মিনিটতকৈ অধিক শাৰীৰিক ক্ৰিয়া-কলাপ কৰিলে যিকোনো ৰোগ বা আগতীয়াকৈ মৃত্যুৰ সম্ভাৱনা কম কৰিব পৰা যায় ।

অধ্যয়নটোত দেখা গৈছে যে প্ৰতি সপ্তাহত কমেও ১৫০ মিনিট মধ্যমীয়া পৰ্যায়ৰ শাৰীৰিক কাৰ্যকলাপ কৰিলে প্ৰায় ছয়জনৰ ভিতৰত এজনৰ আগতীয়া মৃত্যু ৰোধ কৰিব পৰা যায় । অৰ্থাৎ শাৰীৰিক কাৰ্যকলাপৰ সৈতে আমাৰ উন্নত স্বাস্থ্যৰ প্ৰত্যক্ষ সম্পৰ্ক আছে। এনে পৰিস্থিতিত এজন ব্যক্তিয়ে প্ৰতি সপ্তাহত কমেও ১৫০ মিনিট ৱৰ্কআউট কৰিব লাগিব(How much walking a day is good for you)।

