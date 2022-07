নেচনেল ডেস্ক,৭ জুলাই: ভাৰতত ভিভো কোম্পানীৰ বিৰুদ্ধে অবৈধ ধনৰ লেনদেন গোচৰ সন্দৰ্ভত প্ৰৱৰ্তক সঞ্চালকালয়ৰ অভিযান অব্য়াহত আছে (ED registered a money laundering case against Vivo)। প্ৰৱৰ্তক সঞ্চালকালয়ে (ই ডি) ভিভো কোম্পানীৰ বিৰুদ্ধে এই অভিযান আৰম্ভ কৰাৰ মাজতে চীনা মোবাইল নিৰ্মাণ কোম্পানীটোৰ দুগৰাকী সঞ্চালকে ভাৰতৰ পৰা পলায়ন কৰিছে (Vivos directors Zhengshen Ou and Zhang Jie fle from India)।

ইডিয়ে মঙল আৰু বুধবাৰে ২২ খন ৰাজ্যৰ ৪৪ টা স্থানত ভিভো কোম্পানীৰ চৌহদ আৰু সম্পৰ্কিত প্ৰতিষ্ঠানত অভিযান চলোৱাৰ পাছতে চীনে প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰি কৈছে যে তেওঁলোকে এক নিৰপেক্ষ তদন্তৰ আশা কৰিছে । চীনা পক্ষই বুধবাৰে আশা প্ৰকাশ কৰি কয় যে ভাৰতে নিশ্চয় আইন মানি চলিব যিহেতু তেওঁলোকে অনুসন্ধান আৰু প্ৰৱৰ্তন কাৰ্যকলাপ চলাই আছে । চীনে লগতে আশা প্ৰকাশ কৰে যে ভাৰতে ইয়াত বিনিয়োগ আৰু কাম কৰা চীনা কোম্পানীসমূহৰ বাবে এক সঁচাকৈয়ে নিৰপেক্ষ, ন্যায়সংগত আৰু বৈষম্যহীন ব্যৱসায়িক পৰিৱেশ প্ৰদান কৰিব।

ইফালে, ভিভোৰ দুই সঞ্চালক ঝেংশেন অ' আৰু ঝাং জিয়ে চীনা প্ৰতিষ্ঠানটোৰ বিৰুদ্ধে অবৈধ ধনৰ লেনদেন গোচৰত ইডিৰ কঠোৰ স্থিতি দেখি দেশৰ পৰা পলাই যোৱা বুলিও বাতৰি প্ৰকাশ পাইছে । এক সূত্ৰ অনুসৰি কোম্পানীটোৰ বৰ্ধিত সমস্যা দেখিয়েই দুয়োগৰাকী সঞ্চালকে ভয়তে পলায়ন কৰিছে । মঙল আৰু বুধবাৰে দিল্লী, উত্তৰ প্ৰদেশ, অসম, মেঘালয়, মহাৰাষ্ট্ৰকে ধৰি সমগ্ৰ দেশত ৪৪টা স্থানত ইডিয়ে তালাচী চলাইছিল । এই সময়ত কোম্পানীৰ সঞ্চালকসকলক দেখা পোৱা নাছিল বাবে ইডিয়ে সন্দেহ কৰিছে যে দুয়োগৰাকীয়ে দেশৰ পৰা পলাই গৈছে । সূত্ৰ অনুসৰি চিবিআইয়ে ইতিমধ্যে এই গোচৰটোৰ তদন্ত কৰি আছে । ভাৰতত তথ্য প্ৰযুক্তি বিভাগৰ সৈতে কৰ্পোৰেট পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰালয়েও চীনা নিৰ্মাণ প্ৰতিষ্ঠানসমূহৰ ওপৰত তীক্ষ্ণ নজৰ ৰাখিছে ।

প্ৰণিধানযোগ্য় যে ভিভো ম'বাইল কমিউনিকেশ্বনৰ স্থানীয় গোটবোৰ আন চীনা প্ৰতিষ্ঠানসমূহৰ অনুসন্ধানৰ অংশ হিচাপে বিত্তীয় অনিয়মৰ অভিযোগ ৰাডাৰত আছে । এপ্ৰিলত ইডিয়ে বৈদেশিক মুদ্ৰা ব্যৱস্থাপনা আইন (ফেমা)ৰ সংযোগৰ অধীনত বেংক একাউণ্টত পৰি থকা জিয়াওমি টেকন'লজী ইণ্ডিয়া প্ৰাইভেট লিমিটেডৰ 5,551.27 কোটি টকা জব্দ কৰে ।

