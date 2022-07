নেশ্যনেল ডেস্ক,১১ জুলাই: পলাতক ব্য়ৱসায়ী বিজয় মালিয়াক পুনৰ কাৰাদণ্ড(Vijay Mallya sent to jail) । আদালত অৱমাননাৰ গোচৰত কাৰাদণ্ড বিহে মালিয়াক । উচ্চতম ন্যায়ালয়ে চাৰি মাহৰ শাস্তি বিহে মালিয়াক । আদালতৰ আদেশ উলংঘা কৰা গোচৰৰত অভিযুক্ত আছিল মালিয়া(Mallya sentenced to four months in jail for contempt of court) । জানিব পৰা মতে, ন্যায়াধীশ ইউ ইউ ললিতৰ নেতৃত্বত এখন বিচাৰপীঠে মালিয়াৰ ওপৰত ২,০০০ টকাৰ জৰিমনা আৰোপ কৰে । শীৰ্ষ আদালতে ১০ মাৰ্চত বিষয়টোত নিজৰ আদেশ বাহাল ৰাখি কৈছিল যে মালিয়াৰ বিৰুদ্ধে চলি থকা এই প্ৰক্ৰিয়াই ইতিমধ্যে নিৰ্ধাৰিত সময় অতিক্ৰম কৰিছে ।

শীৰ্ষ ন্যায়ালয়ে ২০২০ চনত মালিয়াৰ ২০১৭ চনৰ ৰায়ৰ পুনৰীক্ষণৰ আবেদন খাৰিজ কৰিছিল । য'ত মালিয়াক আদালতৰ আদেশ উলংঘা কৰি তেওঁৰ সন্তানলৈ ৪০ নিযুত আমেৰিকান ডলাৰ অৰ্থাৎ এক নিযুত দহ লাখ টকা স্থানান্তৰ কৰি আদালতক অৱমাননা কৰাৰ বাবে দোষী সাব্যস্ত কৰিছিল । মালিয়া ২০১৬ চনৰ মাৰ্চৰ পৰা যুক্তৰাজ্যত বাস কৰি আছে । তেওঁ ১৮ এপ্ৰিল, ২০১৭ তাৰিখে স্কটলেণ্ড য়াৰ্ডৰ দ্বাৰা কাৰ্যকৰী কৰা প্ৰত্যাৰ্পণ ৱাৰেণ্টত জামিনত আছে ।

বিগত বছৰটোত, শীৰ্ষ আদালতে কৈছিল যে এই প্ৰক্ৰিয়াই যথেষ্ট দীঘলীয়া অপেক্ষা কৰাইছে গতিকে মালিয়াক যুক্তৰাজ্যৰ পৰা ভাৰতলৈ প্ৰত্যাৰ্পণ কৰাৰ বাবে এতিয়া আৰু অধিক অপেক্ষা কৰিব নোৱাৰে, তেওঁৰ বিৰুদ্ধে অৱমাননাৰ গোচৰত শাস্তিৰ পৰিমাণৰ ওপৰত শুনানি আগবঢ়াবলৈ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছিল । শীৰ্ষ আদালতে আদালতৰ আদেশ উলংঘা কৰি তেওঁৰ সন্তানলৈ ৪০ নিযুত আমেৰিকান ডলাৰ স্থানান্তৰ কৰাৰ বাবে মালিয়াক আদালত অৱমাননাৰ বাবে দোষী সাব্যস্ত কৰিছিল আৰু বিভিন্ন সময়ত আদালতত তেওঁৰ উপস্থিতি বিচাৰিছিল ।

১০ ফেব্ৰুৱাৰীত, উচ্চতম ন্যায়ালয়ে মালিয়াক তেওঁৰ বিৰুদ্ধে অৱমাননাৰ গোচৰটোৰ সন্দৰ্ভত ব্যক্তিগতভাৱে বা পৰামৰ্শদাতাৰ জৰিয়তে উপস্থাপন কৰাৰ বাবে দুসপ্তাহৰ অন্তিম সুযোগ প্ৰদান কৰে আৰু যদি তেওঁ এই ক্ষেত্ৰত বিফল হয় তেন্তে আদালতে বিষয়টো যৌক্তিক সিদ্ধান্তলৈ লৈ যাব ।

