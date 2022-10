নিউজ ডেস্ক, ২৪ অক্টোবৰ : কেৰালাৰ ৯খন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উপাচাৰ্যসকলে ৰাজ্যপাল আৰিফ মহম্মদ খানৰ পদত্যাগৰ নিৰ্দেশক প্ৰত্যাহ্বান জনাই কেৰালা উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ কাষ চাপিছে (Kerala High court) । কেৰালা উচ্চ ন্যায়ালয়ে আবেদনসমূহ বিবেচনাৰ বাবে আজি বিয়লি ৪ বজাত এখন বিশেষ সভাৰ আহ্বান জনায় ।

উল্লেখ্য, কেৰালাৰ ৰাজ্যপাল আৰিফ মহম্মদ খানে আগন্তুক ২৪ ঘণ্টাৰ ভিতৰত কেৰালাৰ ৯খন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উপাচাৰ্যক পদত্যাগ কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়ে (Kerala Governor order to resign VC of Universities) । কিন্তু কেৰালাৰ পিনাৰায় বিজয়ন চৰকাৰে উপাচাৰ্যসকলক ৰাজ্যপালৰ নিৰ্দেশক আওকাণ কৰিবলৈ পৰামৰ্শ দিয়ে । দেওবাৰে কেৰালাৰ ৰাজ্যপালৰ টুইটাৰ হেণ্ডেলত ৰাজভৱনে প্ৰকাশ কৰে ৯ খন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ নাম (9 VC of Kerala Universities in HC) ।

ৰাজভৱনৰ সূত্ৰই দাবী কৰিছে যে উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়সমূহত উপাচাৰ্য নিযুক্তি দিয়াৰ সময়ত বিশ্ববিদ্যালয় অনুদান আয়োগৰ নিয়মাৱলী মানি চলা নাছিল । সেয়ে সোমবাৰে পুৱা ১১.৩০ বজাৰ ভিতৰত উপাচাৰ্যসকলক পদত্যাগ কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়ে ৰাজ্যপালে । উল্লেখ্য, কেৰালাৰ শাসকীয় এল ডি এফ চৰকাৰৰ সমৰ্থকসকলে ৰাজ্যপালৰ বিৰুদ্ধে ধাৰাবাহিকভাৱে প্ৰতিবাদ কৰাৰ সময়তে এই নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে (Kerala universities VC appeal in HC) ।

ৰাজ্যপালে পদত্যাগ কৰিবলৈ কোৱা ৯ গৰাকী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উপাচাৰ্যৰ ভিতৰত ২৪ অক্টোবৰত কেৰালা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উপাচাৰ্য ভি পি মহাদেৱন পিল্লাইয়ে অৱসৰ লোৱাৰ কথা আছে । আনহাতে, উচ্চতম ন্যায়ালয়ে এ পি জে আব্দুল কালাম টেকন'লজিকেল ইউনিভাৰ্ছিটীৰ উপাচাৰ্য এম এছ ৰাজাশ্ৰীৰ নিযুক্তি বাতিল কৰে (Kerala Governor Controversy of University VCs)।

ৰাজভৱনে এক টুইটযোগে দাবী কৰিছে যে ৰাজশ্ৰীৰ নিযুক্তিৰ দৰেই ২১ তাৰিখৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ ৰায়ৰ ভিত্তিত বাকী থকা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উপাচাৰ্যসকলৰ পদত্যাগৰ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে । উল্লেখ্য, উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ ৰায়ত কোৱা হৈছিল যে ৰাজশ্ৰীৰ নিযুক্তিৰ ক্ষেত্ৰত অনুসন্ধান সমিতিখন সঠিকভাৱে গঠন হোৱা নাছিল । আচাৰ্যৰ এটাই নাম আছিল বাছি লʼব পৰাকৈ । যিটো কেৰালা উচ্চ শিক্ষা বোৰ্ডে অনুসন্ধান সমিতিলৈ প্ৰেৰণ কৰিছিল । কিন্তু আইন অনুসৰি একাধিক প্ৰাৰ্থীৰ মাজৰ পৰা উপাচাৰ্যক বাছনি কৰাৰ নিয়ম । উচ্চতম ন্যায়ালয়ে লক্ষ্য কৰিছিল যে ৰাজশ্ৰীক নিযুক্তি দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত ইউজিচি আইন মানি চলা নাছিল ।

ৰাজভৱনৰ সূত্ৰই দাবী কৰিছে যে ৰাজশ্ৰীৰ দৰে আন বিশ্ববিদ্যালয়েও ইউজিচিৰ নিয়ম উলংঘা কৰিছে । প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰতে অনুসন্ধান সমিতিয়ে উপাচাৰ্য পদৰ বাবে ৩ বা ৫ জন ব্যক্তিৰ পৰিৱৰ্তে মাত্ৰ এটা নামহে পৰামৰ্শ দিছিল । যিটো UGC ৰ নিয়মৰ বিৰুদ্ধে ।

ইফালে কান্নুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উপাচাৰ্য গোপীনাথ ৰবীন্দ্ৰনে ৰাজ্যপালৰ নিৰ্দেশৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ কৰি কয়, বিত্তীয় দুৰ্নীতি বা অসৎ আচৰণৰ গোচৰ থাকিলেহে উপাচাৰ্যসকলৰ পদত্যাগ দাবী কৰিব পাৰিব । তেওঁ কয়, "এই ক্ষেত্ৰত আমাক নিজৰ পক্ষ দাঙি ধৰাৰ সুযোগ দিয়া উচিত । ইয়াৰ পিছত এখন তদন্ত সমিতি গঠন কৰা উচিত ।'' অৱশেষত উপাচাৰ্যসকলে উচ্চ ন্য়ায়ালয়ৰ দ্বাৰস্থ হোৱাৰ সিদ্ধান্ত লয় ।

