নেচনেল ডেস্ক,২৯ জুন: পাহাৰীয়া ৰাজ্য উত্তৰাখণ্ডত ২০২২-২৩ বিত্তীয় বৰ্ষত ৪১ বিলিয়ন টকাৰ অধিক ৰাজহ ৰাহি হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে (Uttarakhand is expected to have a higher revenue surplus of over Rs 41 billion in 2022-23) । ৰেটিং সংস্থা ইণ্ডিয়া ৰেটিঙে ৰাজ্যিক বাজেটৰ বিশ্লেষণত কৰি এইদৰে আশা প্ৰকাশ কৰিছে । ফিচ গ্ৰুপৰ অংশ ইণ্ডিয়া ৰেটিঙছ এণ্ড ৰিচাৰ্ছে চলিত বিত্তীয় বৰ্ষত উত্তৰাখণ্ডৰ বিত্তীয় ঘাটি ৰাজ্যৰ জিডিপিৰ (জিএছডিপি) ২.১% লৈ হ্ৰাস পাব বুলি শেহতীয়া ভাবে প্ৰকাশ কৰা সমাক্ষাটোত উল্লেখ কৰিছে (Analysis of Uttarakhand budget by rating agency India Ratings)। উক্ত সমীক্ষাটোত জিএছডিপিৰ বাজেট ৩.১% তকৈ কম বুলি দেখুওৱা হৈছে।

ৰেটিং সংস্থাটোৰ মতে, ইয়াৰ কাৰণ ৰাজহ আৰু মূলধন ব্যয় সম্পৰ্কীয় আশাবাদী ধাৰণা । তদুপৰি বছৰটোত নামমাত্ৰ জিএছডিপি বৃদ্ধি আৰু ৰাজহ প্ৰাপ্তি বুলি উল্লেখ কৰি ৰেটিং সংস্থাটোৱে এই কাৰকসমূহৰ ফলত বিত্তীয় ঘাটি উন্নত হ'ব বুলিও কয় । এয়া ইতিমধ্যে ১৫তম বিত্ত আয়োগে নিৰ্ধাৰণ কৰা সীমাৰ ভিতৰত আছে আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে সন্মত হৈছে বুলিও সমীক্ষাটোত প্ৰকাশ পাইছে ।

উল্লেখ্য় যে কেন্দ্ৰই ৰাজ্যিক জিডিপিৰ ৩.৫ % আৰু ৰাজ্যিক পৰ্যায়ত কিছু সংস্কাৰ সাপেক্ষে অতিৰিক্ত আধা শতাংশৰ বিত্তীয় সীমা নিৰ্ধাৰণ কৰিছে (Central govt set the fiscal limit at 3.5% of the state GDP)। আনহাতে, চলিত বিত্তীয় বৰ্ষত উত্তৰাখণ্ডৰ ৰাহি ৰাজহ বাজেট হৈছে ২৪.৬১ বিলিয়ন টকা । এয়া হৈছে ৰাজ্যৰ জিডিপিৰ ০.৯% । ইণ্ডিয়া ৰেটিঙছে এই সন্দৰ্ভত কয়,'কৰ ৰাজহ সম্পৰ্কে নিৰাশাবাদী ধাৰণাৰ বাবে চলিত বিত্তীয় বৰ্ষত ৰাহি ৰাজহ ৰাজ্যৰ জিডিপিৰ প্ৰায় ১.৫ % (41 বিলিয়ন টকা) হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে।' উচ্চ ৰাজহ ৰাহিয়ে ৰাজ্যখনক মূলধন আৰু উৎপাদনশীল সম্পদৰ ওপৰত ইয়াৰ ব্যয় বৃদ্ধি কৰাৰ বাবে বিত্তীয় অনুমতি প্ৰদান কৰিব বুলিও ইণ্ডিয়া ৰেটিঙছৰ সমীক্ষটোত প্ৰকাশ।

ৰাজ্য়খনত প্ৰথম ক'ভিড বৰ্ষত (২০২০-২১ বিত্তীয় বৰ্ষ) পঞ্জীয়ন কৰা ৰাজহ ৰাহিৰ পৰিমাণ ছয় বছৰৰ সৰ্বাধিক বুলি অনুমান কৰা হৈছিল (Building on the revenue surplus registered during the first Covid year 2020-21)। অৱশ্য়ে ৰাজ্যখনে ইয়াৰ ৰাজহ অতিৰিক্ত পৰিমাণ দ্বিতীয় ক'ভিড বৰ্ষত (২০২১-২২ বিত্তীয় বৰ্ষ) জিএছডিপিৰ ০.৮৮% যিটো ন বছৰৰ সৰ্বোচ্চ হ'ব বুলি অনুমান কৰা হৈছে । ইপিনে, সংশোধিত প্ৰাককলন অনুসৰি ইয়াৰ পৰিমাণ ২২.৩৫ বিলিয়ন টকা হ'ব বুলি আশা কৰা হৈছে।

এই ৰেটিং সংস্থাটোৰ মতে,যোৱা বিত্তীয় বৰ্ষত ৰাজ্যখনৰ ৰাজহ প্ৰাপ্তি বাৰ্ষিক ভিত্তিত ১৪.৪ বৃদ্ধি হৈছিল । এই বৃদ্ধি সংশোধিত প্ৰাককলন অনুসৰি ১১.৮ % ৰাজহ ব্যয় বৃদ্ধিতকৈ অধিক আছিল। তদুপৰি ৰাজ্যখনত যোৱা বিত্তীয় বৰ্ষৰ সংশোধিত প্ৰাককলন অনুসৰিয়েই ইয়াৰ বিত্তীয় ঘাটি ৰাজ্যৰ জিডিপিৰ (GSDP) আঠ বছৰৰ নিম্নতম ১.৯৩% লৈ হ্ৰাস কৰাত সহায় কৰে।

লগতে পঢ়ক: দেশৰ নীল অৰ্থনীতিক ত্বৰান্বিত কৰাৰ লক্ষৰে বন্দৰ, জাহাজ পৰিবহণ আৰু জলপথ মন্ত্ৰালয়ৰ চিন্তন বৈঠক