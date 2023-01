নেশ্যনেল ডেস্ক, 11 জানুৱাৰী: আৰ্থিক সমস্যাই কাল নমাই আনিলে এটা পৰিয়াললৈ (Unnatural death of three siblings) ৷ পশ্চিম বংগৰ বেলঘৰিয়াত আৰ্থিক সমস্যাৰ বাবে একে ঘৰৰে তিনি ভাতৃ-ভগ্নীয়ে আত্মহত্যা কৰাৰ শোকাৱহ ঘটনা সংঘটিত হৈছে (Alleged suicide of three siblings) ৷ মৃত্যু হোৱা কেইজন ক্ৰমে সজল চৌধুৰী, বিমল চৌধুৰী আৰু ৰাণু চৌধুৰী বুলি চিনাক্ত কৰা হৈছে ৷

ঘটনাৰ বিৱৰণী অনুসৰি পৰিয়ালটো বেলঘৰিয়াৰ চায়া নীৰ এপাৰ্টমেণ্টৰ তলৰ মহলাত বাস কৰিছিল (Suicide of three siblings in Belghoria) ৷ তেওঁলোকৰ ভগ্নী ৰাণু দীৰ্ঘদিনৰ পৰা জটিল ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ শয্যাশায়ী হৈ আছিল ৷ ইফালে ঘৰখনত উপাৰ্জনকাৰীৰ নামত অকল সজলেই উপাৰ্জন কৰিছিল ৷ তেওঁলোকৰ কনিষ্ঠ ভাতৃৰ কোনো ধৰণৰ উপাৰ্জন নথকাৰ বাবে সজলৰ ওপৰতেই ঘৰখনৰ সমগ্ৰ দায়িত্বৰ বোজা পৰিছিল ৷

ইয়াৰোপৰি সজলে তেওঁৰ ভগ্নীৰ চিকিৎসাৰ বাবে বহুত ঠাইৰ পৰা ঋণ লৈ ৰাণুৰ চিকিৎসা কৰোৱাত কোনো ত্ৰুটি কৰা নাছিল ৷ ইফালে চিকিৎসাৰ পিছতো ৰাণু আৰোগ্য হোৱাৰ কোনো লক্ষণ পৰিলক্ষিত হোৱা নাছিল ৷ সজল পেছাত এগৰাকী শিল্পী আছিল বাবেই তেওঁৰ উপাৰ্জনৰ পৰিমান কম আছিল ৷ তথাপিও পৰিয়ালটোক দুবেলা দুমুঠি খুৱাবলৈ দেহে কেহে খাতিছিল সজলে (Suicide due to financial problems) ৷

ঘটনাৰ দিনা সজলে পুৱা 8 বজাত নিকটৱৰ্তী পৰিয়ালৰ লোক এজনক এল পি জি গেছৰ চিলিণ্ডাৰ এটা ৰাখি থবলৈ কৈছিল ৷ সজলে পৰৱৰ্তী সময়ত চিলিণ্ডাৰটো লৈ অহাৰ কথা কৈ ফোনটো ৰাখি থৈছিল ৷

তাৰ পিছতে প্ৰায় দুপৰীয়া 11 বজাত সজলৰ মৃতদেহ সজলৰ ঘৰৰ পুখুৰীত উপঙি থকা প্ৰত্যক্ষ কৰে ৷ লগে লগে চুবুৰীয়াই আৰক্ষীক ঘটনা সন্দৰ্ভত অৱগত কৰে ৷ আৰক্ষীয়ে খবৰ পোৱা মাত্ৰকে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ প্ৰথমে সজলৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰে ৷ তাৰ পিছতে ঘটনাৰ বুজ ল’বলৈ তেওঁলোকৰ ঘৰৰ ভিতৰলৈ প্ৰৱেশ কৰাত ভগ্নী ৰাণু আৰু ভাতৃ বিমলৰ মৃতদেহ বিচনাত পৰি থকা অৱস্থাত প্ৰত্যক্ষ কৰে ৷ আৰক্ষীয়ে ততালিকে ৰাণু আৰু বিমলৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰি তিনিওৰে মৃতদেহ মৰোণোত্তৰ পৰীক্ষা কৰিবলৈ প্ৰেৰণ কৰে (Police investigation on suicide case)৷

আৰক্ষীৰ প্ৰাথমিক অনুসন্ধানত সজলৰ উপাৰ্জন অতি কম হোৱাৰ বাবে পৰিয়ালটোৱে আৰ্থিক সংকটৰ মুখামুখি হৈ এই চৰম সিদ্ধান্ত লোৱাৰ কথা সন্দেহ প্ৰকাশ কৰে ৷ প্ৰথমে আৰক্ষীয়ে সজলে তেওঁৰ ভাই-ভনীৰ সৈতে আত্মহত্যা কৰা বুলি আশংকা কৰে ৷ অন্যথা সজলে প্ৰথমে তেওঁৰ ভাই-ভনীক বিহ খুৱাই হত্যা কৰি নিজেই পুখুৰীত পৰি আত্মহত্যাৰ কৰাৰ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰে ৷ এতিয়ালৈ ঘটনাৰ প্ৰকৃত ৰহস্য পোহৰলৈ অহা নাই যদিও মৰোণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ অন্ততহে প্ৰকৃত মৃত্যুৰ কাৰণ পোহৰলৈ আহিব বুলি জানিবলৈ দিয়ে আৰক্ষীয়ে ৷

