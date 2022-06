নিউজ ডেস্ক, ২১ জুন : ল'ৰা-ছোৱালীৰ মাজত বিয়া হোৱাটো তেনেই সাধাৰণ কথা । আনহাতে, সমকামী পুৰুষৰ মাজতো শাৰীৰিক সম্পৰ্ক তথা একেলগে থকাৰ ঘটনাও বিৰল নহয়। তাৰ মাজতে কিছুদিন পূৰ্বে শুনিবলৈ পোৱা গৈছিল গুজৰাটৰ এগৰাকী যুৱতীয়ে নিজকে বিয়া পতাৰ কথা । যাক লৈ সমগ্ৰ দেশতে এক প্ৰকাৰ হৈ-চৈ লাগি গৈছিল । কিন্তু নাৰীয়ে নাৰীৰ লগত সংসাৰ পতাৰ কথা ? নাভূত-নাশ্ৰুত যেন লাগিছে নিশ্চয় ! কিন্তু সেয়াই হ'বলৈ আগবাঢ়িছে বাস্তৱতে । তাকো খোদ আমাৰ দেশতে (Two girls want to live together for life)।

ৰাজস্থানৰ উদয়পুৰ ন্যায়ালয়ৰ পৰা এই বিৰল ঘটনাটো পোহৰলৈ আহিছে (Unique Case in Udaipur Court)। মঙলবাৰে ন্যায়ালয়ত দুগৰাকী যুৱতীয়ে জীৱনভৰ একেলগে কটোৱাৰ অনুমতি বিচাৰি আবেদন জনায় । কেৱল আবেদনেই নহয়, একতাৰ বান্ধোনেৰে বান্ধ খোৱাৰ দাবীত অটল থাকে দুয়োগৰাকী যুৱতী (Love affair of two lesbian girls)। যুৱতী দুগৰাকীৰ পৰিয়ালৰ লোকে দুয়োকে বুজাবলৈ চেষ্টা কৰে যদিও তেওঁলোকক সৈমান কৰাব নোৱাৰে । উল্লেখ্য, দুয়োগৰাকী যুৱতীয়ে আজমিৰ চহৰত বাস কৰে আৰু একেটা সম্প্ৰদায়ৰ । বিগত আঢ়ৈ মাহ ধৰি তেওঁলোক ঘৰৰ পৰা নিৰুদ্দেশ হৈ থকা বুলিও জানিব পৰা গৈছে ।

ঘটনাৰ বিৱৰণী মতে, উদয়পুৰৰ ঝাড়োল আদালতত যুৱতী দুগৰাকীৰ পৰিয়ালে তেওঁলোক নিৰুদ্দেশ হোৱাৰ কথা জনাই যুৱতী দুগৰাকী ঝাড়োল অঞ্চলতে থকা বুলি জনাইছিল । ইয়াৰ পিছত ঝাড়োল আদালতৰ আদেশমৰ্মে আৰক্ষীয়ে তেওঁলোকক লৈ উদয়পুৰ আদালতত উপস্থিত হয় । শুনানিৰ সময়ত দুয়োগৰাকী যুৱতীৰ পৰিয়ালে তেওঁলোকক বুজাবলৈ চেষ্টা কৰে যে তেওঁলোক সমলিংগ, সেয়েহে বিয়া হোৱাটো অসম্ভৱ । জীৱনভৰ তেওঁলোক একেলগে থকাটো সম্ভৱ নহয় (Two girls of Rajasthan want to live together for life)। কিন্তু দুয়ো দুয়োৰে প্ৰেমত ইমানে গভীৰভাৱে সোমাই পৰিছে যে জীৱনে-মৰণে একেলগে থকাৰ বাহিৰে অন্য একো কথা ভাবিব নোৱাৰে বুলি তেওঁলোকো জনায়।

ইফালে এএছআই ইন্দৰ সিঙে জনোৱা মতে, ঝাড়োল ন্যায়ালৰ পৰা দুয়োগৰাকী যুৱতীৰ নামত গ্ৰেপ্তাৰী পৰোৱানা জাৰি হৈছিল । তেওঁলোকৰ অনুসন্ধানৰ বাবে এটা দল গঠন কৰা হৈছিল । দিল্লীৰ নাৰায়ণপুৰাত যুৱতী দুগৰাকীৰ সন্ধান পোৱা যায় আৰু তাৰ পৰাই আনি আদালতত হাজিৰ কৰোৱা হয় । দুয়োগৰাকীয়ে একেলগে থাকিব বিচাৰে আৰু তেওঁলোক 'লিভ ইন' (live in relationship) থকা বুলিও আৰক্ষী বিষয়াজনে জনাইছে । যুৱতী দুগৰাকীৰ এগৰাকীৰ বয়স ২২ আৰু আনগৰাকীৰ ২১ বছৰ ।

