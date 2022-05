আগৰতলা, 22 মে’ : তিনিদিনীয়া ভ্ৰমণসূচীৰে দেশৰ অসামৰিক বিমান পৰিবহনৰ ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী জেনেৰেল ভি কে সিং উপস্থিত হৈছে আগৰতলাত(Union Minister of Civil Aviation on three day Tripura visit) ৷ সংবাদ মাধ্যমৰ সৈতে হোৱা বাৰ্তালাপত ভি কে সিঙে কয় যে, মন্ত্ৰীগৰাকীৰ এয়াই প্ৰথমটো ত্ৰিপুৰা ভ্ৰমণ নহয় ৷ ইয়াৰ পূৰ্বে 1971 চনতো মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ত্ৰিপুৰা ভ্ৰমণ কৰিছিল ৷ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাম-কাজ পৰিদৰ্শন কৰিবলৈ মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ত্ৰিপুৰালৈ তিনিদিনৰ বাবে অহা বুলি ব্যক্ত কৰে ৷

ত্ৰিপুৰাত বিমানৰ সংখ্যা বৃদ্ধিৰ আশ্বাস কেন্দ্ৰীয় অসামৰিক বিমান পৰিবহন মন্ত্ৰীৰ

তেওঁ লগতে জনাইছিল যে, সমগ্ৰ দেশতে অসামৰিক বিমান পৰিবহন খণ্ডৰ বিকাশৰ প্ৰক্ৰিয়াৰ বাবে কাম অব্যাহত আছে ৷ আগৰ দৰে চৰকাৰে বিমান নিয়ন্ত্ৰণ নকৰে । এয়াৰলাইন কোম্পানীবোৰৰ সৈতে যোগাযোগ কৰি ত্ৰিপুৰাৰ বাবে বিমান সংযোগ কেনেদৰে বৃদ্ধি কৰিব পাৰি, সেই সন্দৰ্ভত মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আলোচনা অব্যাহত ৰখা বুলি সদৰি কৰে ৷

ইফালে ত্ৰিপুৰাৰ পৰ্যটন আৰু পৰিবহণ মন্ত্ৰী প্ৰাণজিৎ সিনহা ৰয়ে কয় যে, কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে মূলতঃ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথসমূহত চলি থকা কাম-কাজসমূহ পৰিদৰ্শন কৰিবলৈ ৰাজ্যখনত উপস্থিত হৈছে ৷ তিনিদিনীয়া ভ্ৰমণসূচীৰে অহা মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সোমবাৰে উত্তৰ জিলা আৰু খোৱাই জিলাৰ কিছু অঞ্চললৈ গৈ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ আধৰুৱা কামবোৰ পৰিদৰ্শন কৰিব ৷

ত্ৰিপুৰাত বিমানৰ সংখ্যা বৃদ্ধিৰ আশ্বাস কেন্দ্ৰীয় অসামৰিক বিমান পৰিবহন মন্ত্ৰীৰ

উল্লেখ্য যে, ত্ৰিপুৰাৰ উনাকোটি জিলাৰ কৈলাচাহাৰ উপ-সংমণ্ডলত নতুন বিমানবন্দৰ স্থাপনৰ বাবে অব্যাহত আছে যাৱতীয় কাম-কাজ ৷ আগৰতলাৰ পৰা চলাচল কৰিবলগীয়া বিমানৰ সংখ্যা বৃদ্ধিৰ বাবেও কাম কৰি থকা বুলি মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত সদৰি(Union Minister of Civil Aviation assures increase of flight numbers from Tripura) কৰে ৷

লগতে চাওক: উত্তৰ-পূৱত উদ্ধাৰ হৈছে এক নতুন প্ৰকাৰৰ বিষাক্ত সৰ্প