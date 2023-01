ইণ্টাৰনেশ্যনেল ডেস্ক, 27 জানুৱাৰী: ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ ড্ৰাগছ আৰু অপৰাধ কাৰ্যালয়ৰ (UN Office on Drugs and Crime) প্ৰতিবেদনত ফাদিল হৈছে এক ভয়ংকৰ তথ্য ৷ বৃহস্পতিবাৰে প্ৰকাশিত ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ এক প্ৰতিবেদন অনুসৰি বিগত 9 বছৰত ম্যানমাৰত আফিঙৰ উৎপাদন সৰ্বোচ্চ স্তৰত উপনীত হৈছে (How much Opium Myanmar produces every year)। ২০২১ চনত ম্যানমাৰৰ শাসনভাৰ আং চান চ্যু কিৰ গণতান্ত্ৰিকভাৱে নিৰ্বাচিত চৰকাৰৰ পৰা সামৰিক বাহিনীৰ দখললৈ যোৱাৰ পিছৰ পৰা অৰ্থাৎ 2022 চনৰ পৰা উদ্বেগজনক হাৰত বৃদ্ধি পাইছে আফিঙৰ খেতিৰ হাৰ (Opium cultivation increases in Myanmar) ৷ বিগত বছৰত ম্যানমাৰত পপী খেতি এক তৃতীয়াংশ বৃদ্ধি পোৱা বুলি এক তথ্যত প্ৰকাশ হৈছিল (Myanmar opium production alarming levels ) ৷

ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ ড্ৰাগছ আৰু অপৰাধ কাৰ্যালয়ৰ প্ৰতিবেদনত উল্লেখ কৰা অনুসৰি ম্যানমাৰত আফিং খেতিৰ এলেকা 33% বৃদ্ধি হৈ 40,100 হেক্টৰ (99,090 একৰ) হৈছে (Opium cultivation military increased 33 percent)। 2022 চনত ম্যানমাৰত 795 মেট্ৰিক টন আফিং উৎপাদন কৰা হৈছিল । ইয়াৰ পৰিৱৰ্তে 2021 চনত আফিঙৰ উৎপাদন আছিল 423 মেট্ৰিক টন। অৰ্থাৎ 2021 চনৰ তুলনাত 2022 চনত প্ৰায় দুগুণ অধিক আফিম উৎপাদন কৰা হৈছিল ৷

ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ কাৰ্যালয়ৰ আঞ্চলিক প্ৰতিনিধি জেৰেমি ডগলাচে (Regional Representative Jeremy Douglas) এই সন্দৰ্ভত কয়, "২০২১ চনৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহত ম্যানমাৰৰ শাসনভাৰ সামৰিক বাহিনীৰ দখললৈ অহাৰ পিছতেই অৰ্থনৈতিক, নিৰাপত্তা আৰু শাসন ব্যৱস্থাত বহুখিনি ব্যাঘাত পৰিলক্ষিত হৈছে ৷ ফলত উত্তৰ শান, সীমান্তৱৰ্তী ৰাজ্যসমূহৰ লগতে সংঘৰ্ষপ্ৰৱণ অঞ্চলৰ কৃষকসকলৰ আফিং খেতি কৰাৰ বাহিৰে কোনো বিকল্প নাই" ৷ ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ সাম্ভাৱ্য হিচাপৰ ওপৰত আধাৰিত কৰি ম্যানমাৰ অপিয়েট অৰ্থনীতিৰ সামগ্ৰিক মূল্য 660 নিযুত ৰ পৰা 2 বিলিয়ন ডলাৰৰ ভিতৰত হয় ৷ ইয়াৰ ভিতৰত অন্তৰ্ভুক্ত হয় স্থানীয়ভাৱে কিমান আফিং বিক্ৰী কৰা হৈছিল ? কিমান কেঁচা আফিং অথবা হেৰ’ইন অন্যান্য নিচাযুক্ত সামগ্ৰীলৈ ৰূপান্তৰিত কৰা হয়, ইয়াৰ হিচাপো নিৰ্ভৰ কৰে ৷

ডগলাচে লগতে কয়, "পূব আৰু দক্ষিণ-পূব এছিয়া আৰু অষ্ট্ৰেলিয়ালৈ প্ৰেৰণ কৰা প্ৰায় সকলো হেৰ’ইন ম্যানমাৰত উৎপাদন কৰা হয় ৷ আফগানিস্তানৰ পিছত ম্যানমাৰ বিশ্বৰ ভিতৰত দ্বিতীয় সৰ্ববৃহৎ আফিং আৰু হেৰ’ইন উৎপাদক হিচাপে পৰিগনিত হৈছে ৷ এই মুহূৰ্তলৈ আফগানিস্তান আৰু ম্যানমাৰৰ উৎপাদনৰ তুলনা কৰা হোৱা নাই যদিও হেৰ’ইন উৎপাদনত আফগানিস্তান শীৰ্ষত ৷ বিশ্বৰ নিৰাপত্তা আৰু অৰ্থনৈতিক পৰিস্থিতিৰ সৈতে হেৰ’ইন উৎপাদনৰ লাভাংশ পোনপটীয়াকৈ জড়িত হৈ আছে।"

খেতিৰ অভিকেন্দ্ৰ- ম্যানমাৰ, লাওচ আৰু থাইলেণ্ডৰ সীমা মিলিত হোৱা বাৰ্মা নামৰ অঞ্চলটোক ঐতিহাসিক সোণালী ত্ৰিভুজ নামেৰে নামাকৰণ কৰা হয় ৷ এই বিশেষ অঞ্চলটো আফিঙৰ বাবে এক মুখ্য উৎপাদন ক্ষেত্ৰ হৈ আহিছে ৷ বাৰ্মাত কেঁচা আফিমক হেৰ’ইনলৈ ৰূপান্তৰকৰণ কৰিবলৈ বহুতো পৰীক্ষাগাৰৰ নিৰ্মাণৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে । কেইবা দশকৰ ৰাজনৈতিক অস্থিৰতাই ম্যানমাৰৰ সীমান্ত অঞ্চলসমূহত ড্ৰাগ উৎপাদক আৰু চোৰাং ব্যৱসায়ীসকলে অধিগ্ৰহণ কৰি আহিছে ৷

ৰপ্তানি বজাৰ (Export market)- ম্যানমাৰে ৰপ্তানি কৰা অধিকাংশ আফিমেই চীন আৰু ভিয়েটনামলৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় ৷ আনহাতে ম্যানমাৰত উৎপন্ন হোৱা হেৰ‘ইন বহুতো দেশলৈ সৰবৰাহৰ কৰা হয় ৷ ইফালে হেৰ’ইন চোৰাংভাৱে সৰবৰাহ কৰি একাংশ ব্যৱসায়ীয়ে অধিক মুনাফা লাভ কৰি আহিছে ৷ সামৰিক বাহিনীয়ে চৰকাৰৰ নিয়ন্ত্ৰণ লোৱাৰ পূৰ্বে ৰাজ্যখনত আফিঙৰ খেতি নিম্নমুখী হৈ আছিল । ২০২০ চনত আফিং উৎপাদনৰ পৰিমাণ ৪০০ মেট্ৰিক টন (৪৪০ টন)ৰ তলত আছিল । উক্ত প্ৰতিবেদন উল্লেখিত অনুসৰি, 2021 চনত আফিঙৰ খেতিৰ পৰিমান সামান্য বৃদ্ধি হোৱাৰ পিচতে 2022 চনত ই আনুমানিক 790 মেট্ৰিক টন (870 টন) লৈ বৃদ্ধি হৈছিল ।

ইফালে ৰাজ্যখনত সমান্তৰালকে নিচাযুক্ত সামগ্ৰীৰ নিৰ্মুলকৰণৰ অভিযানত মেথাম্ফেটামিন আৰু অন্যান্য ঔষধৰ জব্দ অভিলেখ স্তৰত উপনীত হৈছে। উদাহৰণ স্বৰূপে, লাওছত ছেপ্টেম্বৰ মাহত এটা আৱক্ষ মূৰ্তিত জিলা কৰ্তৃপক্ষই 5০০ কিলোগ্ৰাম (1,100 পাউণ্ড) স্ফটিক মেথাম্ফেটামিনৰ সৈতে 33 নিযুত মেথাম্ফেটামিন টেবলেট জব্দ কৰিছিল।

আফিং খেতি:

আফিং খেতিৰ ওপৰত নিষেধাজ্ঞা থকা স্বত্বেও, ই দ্ৰুতগতিত বৃদ্ধি হৈ আহিছে । পূৰ্বতে এই খেতি ভাৰতৰ মাত্ৰ কেইটামান ঠাইতে কৰা হৈছিল, এতিয়া ৰাজস্থান, মধ্য প্ৰদেশ আৰু উত্তৰ প্ৰদেশৰ বহু ঠাইত এই খেতি কৰা হয় । আইনী অনুসৰি, আফিং কেৱল ফাৰ্মাচিউটিকেল উৎপাদনতহে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে ।

আফিং গছ এক মিটাৰ ওখ, কাণ্ড সেউজীয়া, পাত আয়তাকাৰ আৰু ফুলবোৰ বগা, বেঙুনীয়া বা তেজৰ ৰঙৰ, ধুনীয়া বাটিসদৃশ আৰু বহল ব্যাসৰ । দেখাত ইয়াৰ আকৃতি ডালিমৰ দৰে। সেয়েহে, ইয়াৰ ফলক ডোডা বুলিও কোৱা হয় । এই ফলটো নিজেই বিস্ফোৰিত হয়। এই ফলৰ ভিতৰত সৰু বগা আকৃতিৰ বীজ পোৱা যায়।

যেতিয়া আফিং জ্বলোৱা হয়, ইয়াৰ ছাই অথবা কোনো ধৰণৰ ধোঁৱা নাথাকে। ই পানীত সহজে দ্ৰৱীভূত হয়। আফিং হৈছে এক নিচাযুক্ত ঔষধ । যাৰ বাবে কৃষকসকলে ইয়াক খেতি কৰিবলৈ নাৰ্কোটিক্স বিভাগৰ পৰা অনুমতি ল'ব লগা হয় । তাৰ পিছতহে আপুনি চৰকাৰৰ চৰ্তাৱলী আৰু নিয়মাৱলী অনুসৰি ইয়াক খেতি কৰিব পাৰে ।

আফিং খেতিৰ উন্নত পদ্ধতি:

আফিং খেতিৰ বাবে ৰোপণৰ উপযুক্ত সময় হৈছে নৱেম্বৰ বা ডিচেম্বৰ । ১০০ ৰ পৰা ১১৫ দিনৰ ভিতৰত, ফুলবোৰ শস্যৰ ওপৰত আহিবলৈ আৰম্ভ কৰে আৰু তাৰ পিছত ১৫ ৰ পৰা ২০ দিন ফুলাৰ পিছত, ডোডা ওলাই আহিবলৈ আৰম্ভ কৰে । আফিম চপোৱা এদিনত কৰা নহয়। বৰঞ্চ এইটো বহুবাৰ কৰা হয় । ইয়াৰ সকলোবোৰ ডোডা দুপৰীয়াৰ পৰা সন্ধিয়ালৈ কটা হয় ।

চিৰা কৰাৰ পিছত, ইয়াৰ পৰা তৰল এটা ওলাই আহে । যিটো সূৰ্য ওলাই অহাৰ আগতে সংগ্ৰহ কৰা হয় । একেটা প্ৰক্ৰিয়া কেইবাদিনো পুনৰাবৃত্তি কৰা হয়, যেতিয়ালৈকে শস্যৰ পৰা তৰল ওলাই অহা বন্ধ নহয়। ইয়াৰ পিছত, ডোডাটো ভাঙি পেলোৱা হয় আৰু বীজবোৰ ইয়াৰ পৰা পৃথক কৰা হয় আৰু তাৰ পিছত মানুহে ইয়াক আছাইদী হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰে ।

