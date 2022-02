নেশ্যনেল ডেস্ক, 24 ফেব্ৰুৱাৰী : ৰাছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ভ্লাদিমিৰ পুটিনে পূৱ ইউক্ৰেইনৰ বিচ্ছিন্নতাবাদী অধিকৃত অঞ্চল ডনবাছক সুৰক্ষা দিবলৈ এক বিশেষ সামৰিক অভিযানৰ ঘোষণা কৰিছে ৷ বৃহস্পতিবাৰে সংবাদ মাধ্যমৰ প্ৰতিবেদনত প্ৰকাশ কৰা হৈছে এই কথা ৷ জৰুৰীকালীন ভাষণ প্ৰদান কৰি পুটিনে দেশখনক অসামৰিককৰণৰ বাবে অভিযান আৰম্ভ কৰা হোৱা বুলি ঘোষণা কৰে ৷

পুটিনৰ এই ঘোষণাৰ কেইঘণ্টামান পিছতে এয়াৰ ইণ্ডিয়াৰ AI ১৯৪৭ নং বিমানখন দিল্লীলৈ (Air India flight to back to Delhi due to NOTAM) উভতি আহে । উল্লেখ্য যে, ইউক্ৰেইনৰ কিয়েভত NOTAM (Notice to Air Missions) লাভ কৰাৰ পিছতে এই পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হৈছে ৷

পূৰ্বে ইউক্ৰেইনৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ভলোডিমিৰ জেলেনস্কিয়ে প্ৰকাশ কৰিছিল যে, ইউক্ৰেইনে ৰাছিয়াৰ বাবে কোনো ধৰণৰ ভাবুকি সৃষ্টি কৰা নাই আৰু ভৱিষ্যতেও নকৰে ।

" পূৰ্বে এনেকুৱা নাছিল, এতিয়াও এনেকুৱা নহয় আৰু ভৱিষ্যতেও এনে নহ'ব । আপোলাকে নাটোৰ পৰা সুৰক্ষা নিশ্চিত কৰাৰ দাবী কৰিছে । আমিও আমাৰ নিৰাপত্তাৰ নিশ্চয়তা দাবী কৰো, আপোনাৰ পৰা, ৰাছিয়াৰ পৰা " এক ভিডিঅ'যোগে পুটিনক উদ্দেশ্যি এইদৰে কয় জেলেনস্কিয়ে (Zelenskyy's video message to Putin) ৷

