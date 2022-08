নিউজ ডেস্ক, 11 আগষ্ট: জম্মু-কাশ্মীৰত পুনৰ গুলীচালনাৰ ঘটনা (Firing in Kashmir valley) ৷ ৰাজৌৰীৰ দৰহাল অঞ্চলৰ পাৰগালত থকা সেনা শিবিৰৰ বেৰ পাৰ হ’বলৈ চেষ্টা কৰিছিল কোনো লোকে । তেতিয়াই সংঘটিত হয় গুলীচালনাৰ ঘটনা । দৰহল আৰক্ষী থানাৰ পৰা ৬ কিলোমিটাৰ দূৰত্বত অৱস্থিত অঞ্চলটোলৈ অতিৰিক্ত দল প্ৰেৰণ কৰা হৈছে ।

সেনাৰ তথ্য অনুসৰি প্ৰাৰম্ভিক গুলীচালনাত সেনাবাহিনীৰ তিনিজন জোৱানে প্ৰাণ হেৰুৱাই আৰু দুজন আহত হয় (Three army jawans martyred in Kashmir firing) । আহত এজনৰ অৱস্থা সংকটজনক ৷ আনহাতে, গুলীয়াগুলীৰ ঘটনাত দুজন সন্ত্ৰাসবাদী নিহত হোৱাৰ তথ্য পোৱা গৈছে (Two militants killed on encounter in Kashmir) ৷ থানা মাণ্ডি অঞ্চলত অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে সেনাই ৷

