নেশ্যনেল ডেস্ক, 30 মাৰ্চ : নিৰাপত্তাৰক্ষীৰে গিজগিজাই থকা জন্মু-কাশ্মীৰৰ প্ৰায়ে সন্ত্ৰাসবাদীয়ে শান্তি ভংগ কৰি কূটনৈতিক কাৰ্য-কলাপ সংঘটিত কৰাৰ চেষ্টা চলাই থাকে ৷ দীৰ্ঘদিনীয়া এই সমস্যা সমাধানৰ বাবে ৰাজ্যখনত ব্যাপক হাৰত মোতায়েন কৰা হৈছে নিৰাপত্তাবাহিনী ৷

ইাৰ পিছতো কিন্তু নিৰাপত্তাবাহিনী আৰু সন্ত্ৰাসবাদীৰ মাজত প্ৰায়ে সংঘটিত হয় সংঘৰ্ষ ৷ পুনৰ এবাৰ মঙলবাৰে মাজনিশা নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ সৈতে সংঘৰ্ষৰ সূত্ৰপাত হয়(Encounter in Srinagar) সন্ত্ৰাসবাদীৰ ৷ এই সংঘৰ্ষত দুজন সন্ত্ৰাসবাদী মৃত্যুমুখত(Two militants killed in Srinagar) পৰে ৷ আৰক্ষী সূত্ৰই সদৰী কৰা অনুসৰি, শ্ৰীনগৰৰ ৰাইনাৱাৰী অঞ্চলত সন্ত্ৰাসবাদীৰ স্থিতি সন্দৰ্ভত গোপন সূত্ৰৰ পৰা তথ্য লাভ কৰিছিল নিৰাপত্তাবাহিনীয়ে ৷ যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত উক্ত অঞ্চলত অভিযান চলাই নিৰাপত্তাবাহিনীয়ে ৷

আনহাতে, ঘটনাস্থলীৰ পৰা যথেষ্ঠ সংখ্যক অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰ আৰু গুলীৰ লগতে আপত্তিজনক সামগ্ৰী জব্দ কৰে নিৰাপত্তাবাহিনীয়ে ৷ মৃত সন্ত্ৰাসবাদী দুজনৰ পৰিচয় আৰক্ষীয়ে লাভ কৰা বুলি সদৰী কৰে জম্মু-কাশ্মীৰ আৰক্ষীয়ে ৷ টুইটাৰৰ জৰিয়তে জম্মু-কাশ্মীৰৰ আৰক্ষীৰ হৈ এই বিষয়ে ৰাজহুৱা কৰে কাশ্মীৰ জ’নৰ(IG of Police Kashmir Zone) আৰক্ষী মহাপৰিদৰ্শক বিজয় কুমাৰে ৷ কুমাৰে প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি, নিহত সন্ত্ৰাসবাদী দুজন সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠন এলইটিৰ সৈতে জড়িত(Both the militants were linked with the LeT outfit) আছিল ।

মৃত এজন সন্ত্ৰাসবাদীৰ পৰা আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰে এখন সংবাদ মাধ্যমৰ ভুৱা পৰিচয়পত্ৰ ৷ দীৰ্ঘদিনে সন্ত্ৰাসবাদীজনে সাংবাদিকৰ পৰিচয়েৰে সহজে অপৰাধমূলক কাৰ্যকলাপত জড়িত হৈ আহিছিল বুলি আৰক্ষী মহাপৰিদৰ্শকগৰাকীয়ে সদৰী কৰে ৷

