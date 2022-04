মেদক, 6 এপ্ৰিল : তেলেংগনাৰ মেদক জিলাৰ চিলাপচেডত সংঘটিত হ'ল এক আজৱ কাণ্ড (Two men get married at Chilapched in Medak district) ৷ ঘোৰ মাতাল হৈ এজন পুৰুষে আনজন পুৰুষক কৰালে বিয়া ৷ প্ৰসংগটি হাস্যকৰ হ'লেও কিন্তু সত্য ৷ জানিব পৰা মতে চাংগাৰেড্ডী জিলাৰ যোগিপেটৰ এজন (২১) যুৱক আৰু চিলাপচেড জোনৰ চান্দুৰ নামৰ ঠাইৰ এজন অটো ড্ৰাইভাৰে (২২) কোলচাৰাম অঞ্চলৰ ডাম্পালাকুণ্টাৰ পাম ৱাইন (নীৰা) নামৰ এখন সুৰাৰ বিপণীত প্ৰায়েভাগে একেলগে সুৰাপান কৰি আহিছিল ৷ তেনেদৰেই নিতৌ সুৰাপান কৰি ইজনে আনজনৰ সৈতে এক গভীৰ বন্ধুত্বৰ বান্ধোনত বান্ধ খাই পৰিছিল ৷

অন্য দিনবোৰৰ দৰে 1 এপ্ৰিলৰ নিশা পুনৰ যুৱক দুজনে একেলগে সুৰাপান কৰে আৰু সুৰাৰ ৰাগীত মাতাল হৈ ইজনে আনজনৰ সৈতে বিবাহপাশত আৱদ্ধ হয় ৷ ইফালে বিবাহৰ দ্বিতীয় দিনা চান্দুৰ অটোড্ৰাইভাৰজনে তেওঁ সংগীক তেওঁ ঘৰলৈ নিয়াৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে আৰু অটোড্ৰাইভাৰজনে ঘৰলৈ গৈ পিতৃ-মাতৃক তেওঁৰ বিবাহৰ বিষয়ে অৱগত কৰায় ৷ পুত্ৰৰ এই কথা শুনি হতবাক হৈ পৰে পিতৃ-মাতৃ ৷ ইয়াৰ পিছতে অটোড্ৰাইভাৰজনৰ পিতৃ-মাতৃয়ে উগ্ৰমূৰ্তি ধাৰণ কৰি দুয়োজনকে ঘৰৰ পৰা আঁতৰি যাবলৈ কয় ৷

কিন্তু এইকথা কোনো পধ্যেই মানি নল'লে যোগিপেটৰ যুৱকজনে ৷ তেওঁ অটোড্ৰাইভাৰজনৰ পিতৃ-মাতৃক কয় যে, যদি তেওঁলোকৰ এই চৰ্ত মানি ল'ব লাগে তেন্তে তেওঁলোকে যুৱকজনক এক লাখ টকাকৈ দিব লাগিব ৷ কিন্তু অটোড্ৰাইভাৰজনৰ পৰিয়ালে এই কথাত একেবাৰেই সন্মতি দিয়া নাছিল ৷ যাৰ বাবে যোগিপেটৰ যুৱকজনে আৰক্ষীৰ কাষ চাপি এক অভিযোগ দাখিল কৰে ৷

এই অভিযোগৰ ভিত্তিতে চিলাপচেড আৰক্ষী ,যোগিপেট আৰু চান্দু গাঁৱৰ জেষ্ঠসকলে দুয়োটা পৰিয়ালৰ সৈতে ফোনযোগে এই বিষয়ত আলোচনা কৰি অৱশেষত চান্দুৰ অটোড্ৰাইভাৰজনৰ পৰিয়ালে যোগিপেটৰ যুৱকজনক 10 হাজাৰ টকা পৰিশোধ কৰাত যুৱকজনে উত্থাপন কৰা অভিযোগ প্ৰত্যাহাৰ কৰে ৷

লগতে পঢ়ক : মন্দিৰত চুৰি কৰিবলৈ গৈ দেৱালৰ সুৰুঙাত বন্দী হ’ল চোৰ