বিহাৰ, 23 জুলাই: বিহাৰত সন্ত্ৰাসবাদীৰ দপদপনি ৷ বিহাৰৰ জামুই জিলাত অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰ আৰু বোমা-বাৰুদসহ দুই মাওবাদীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয় (Two Maoists arrested in Bihar)৷ এক বিশেষ সূত্ৰৰ পম খেদি কোব্ৰা (Commando Battalion For Resolute Action), বিশেষ টাস্ক ফ’ৰ্চ (Special Task Force), এছএছবি আৰু জামুই আৰক্ষীৰ দ্বাৰা চলোৱা এক যুটীয়া তালাচী অভিযানত জামুই জিলাৰ গিধেশ্বৰ পাহাৰৰ জংঘলৰ পৰা মাৰণাস্ত্ৰসহ আটক কৰা হয় দুই মাওবাদী কেডাৰক (Hardcore Maoists arrested in Bihar)৷

আতকাধীন মাওবাদী কেডাৰ দুজন কৰুণা দি আৰু পিণ্টু ৰাণা বুলি আৰক্ষীয়ে জানিবলৈ দিয়ে ৷ উল্লেখ্য যে আৰক্ষীয়ে দীৰ্ঘদিন ধৰি কৰুণা আৰু পিণ্টুৰক বিচাৰি অভিযান অব্যাহত ৰাখিছিল ৷ কোনো লোকে কৰুণা আৰু পিণ্টুক আটক কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আৰক্ষীক সহায় কৰিলে সেই ব্যক্তিজনলৈ ক্ৰমে 25 লাখ টকা আৰু 15 লাখ টকাকৈ পুৰস্কাৰ ধাৰ্য কৰিছিল ৷

ধৃত মাওবাদী কেডাৰ দুটাৰ পৰা আৰক্ষীয়ে এ কে 47 আৰু বৃহৎ পৰিমানৰ কাৰ্টিজকে ধৰি বোমা-বাৰুদ জব্দ কৰিছে ৷

শেহতীয়াকৈ আৰক্ষীয়ে এনকাউণ্টাৰত মাওবাদীৰ শীৰ্ষ পৰ্যায়ৰ নেতৃত্ব মাতলু তুৰিৰ মৃত্যু হোৱাৰ পিছতে হোৱাৰ পিছতে সশস্ত্ৰ দলটোৰ আন সদস্যসকলে গিধেশ্বৰ পাহাৰৰ জংঘলৰ পৰা পলায়নৰ পথ বিচাৰি আছিল ৷

জামুইৰ আৰক্ষী অধীক্ষক শৌৰ্য সুমনে জনোৱা অনুসৰি পিন্টু ৰাণাৰ বিৰুদ্ধে ইয়াৰ পূৰ্বে 72 টা গোচৰ স্থগিত কৰি ৰখা হৈছিল ৷ আনহাতে বিহাৰ আৰু ঝাৰখণ্ডৰ বিভিন্ন আৰক্ষী থানাত কৰুণা দিৰ বিৰুদ্ধে 33 টা গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছিল ৷

লগতে পঢ়ক: ED Arrested Partha chatterjee: গ্ৰেপ্তাৰ হ'ল পশ্চিমবংগৰ মন্ত্ৰী পাৰ্থ চেৰ্টাজী