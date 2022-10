নেশ্যনেল ডেস্ক, 7 অক্টোবৰ: উত্তৰ প্ৰদেশৰ ঝান্সীত অঘটন( Barrel blast at Jhansi babina range)৷ ঝান্সীৰ বাবিনা সেনাৰ ফায়াৰিং ৰেঞ্জত সেনা জোৱানসকলে বাৰুদ সোমোৱাই থকাৰ অৱস্থাতে হঠাতে এটা বেৰেলৰ বিস্ফোৰণ হয় (Soldiers died in barrel burst in Jhansi)৷ এই বিস্ফোৰণটোত দুগৰাকী সেনা জোৱানে কৰুণ মৃত্যুক সাৱটি লয় (Two army jawan died)৷

আনহাতে এজন জোৱান গুৰুতৰভাৱে আহত হোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷ নিহত সেনা দুজন হৈছে ৰাজস্থানৰ সুমেৰ সিং বাগাৰিয়া আৰু পশ্চিম বংগৰ সুকান্ত মণ্ডল ৷ আনহাতে আহত জোৱানজনৰ নাম প্ৰদীপ যাদৱ বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷

ইতিমধ্যে মৃত আৰু আহত সেনা জোৱানকেইগৰাকীৰ পৰিয়ালক ঘটনা সন্দৰ্ভত অৱগত কৰা হৈছে ৷ মৃত সৈনিক দুজনৰ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে ইতিমধ্যে চিকি!সালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে ৷ ইফালে আহত সৈনিকজনকো উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে সেনা চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে ।

