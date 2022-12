নিউজ ডেস্ক, 13 ডিচেম্বৰ: টুইটাৰে আৰম্ভ কৰিছে নিজৰ আপডেট কৰা একাউণ্ট ভেৰিফিকেচন প্ৰগ্ৰেম (Twitter Verification Program)। আগতে প্ৰতিটো ভেৰিফাইড একাউণ্টত ব্লু টিক এটা আছিল, কিন্তু এতিয়া এনে এটা ডেভেলপমেণ্ট আহিছে য’ত কিছুমান একাউণ্ট গোল্ডলৈ পৰিণত হৈছে (Elon Musk Twitter)।

ইয়াৰ পূৰ্বে ২৬ নৱেম্বৰত টুইটাৰৰ নতুন বছ ইলন মাস্ক টুইটে মাইক্ৰ’ব্লগিং চাইটত পোষ্ট কৰিছিল যে, “পলম হোৱাৰ বাবে ক্ষমা কৰিব, আমি আংশিকভাৱে অহা সপ্তাহৰ শুকুৰবাৰে নতুন পৰীক্ষণ কাৰ্যসূচী আৰম্ভ কৰিম, কিন্তু সেইটোৱেও তাৰিখটো মিছ কৰিলে ।” ইয়াৰ পিছত সোমবাৰে গভীৰ সন্ধিয়া মুকলি কৰা হয়(Twitter to have blue grey and gold verification badges) ।

ইফালে, মাস্কে টুইট কৰি কয় যে, এতিয়া বিভিন্ন ধৰণৰ একাউণ্টত বিভিন্ন ৰঙৰ টুইট থাকিব । য’ত সাধাৰণ মানুহ, চৰকাৰী সংগঠন আৰু কোম্পানীসমূহৰ বাবে তিনি ধৰণৰ ৰং বাছনি কৰা হৈছে(what is the meaning of blue grey and gold badge) । য’ত চৰকাৰী সংগঠনৰ বাবে ধূসৰ টিক, কোম্পানীৰ বাবে সোণ আৰু সাধাৰণ মানুহৰ বাবে নীলা টিক থাকিব(Twitter Verified Badge will be of different colors) ।

ইয়াৰ লগতে কোম্পানীয়ে যিকোনো সংস্থা বা কোম্পানীক বিভিন্ন ৰঙৰ টিক দিয়াৰ কামো কৰি আছে, তাৰ পিছত প্ৰতিটো শিতানৰ ভিত্তিত টিক দিয়া হ’ব, কিয়নো এতিয়া সকলোকে নীলা টিক দিয়া হৈছে(How do you get a Twitter 2022 verification)। এই নতুন ব্যৱস্থাৰ পিছত ব্যৱহাৰকাৰীক বিভিন্ন ৰঙৰ ভেৰিফিকেচন টিক দিব পৰা যাব(Twitter Blue premium service is back) ।

টুইটাৰে ব্লু ভেৰিফিকেচন সেৱা নিষিদ্ধ কৰিছিল

পেইড ব্লু ভেৰিফিকেশ্যন সেৱাৰ বাবেই হঠাৎ টুইটাৰত ভুৱা একাউণ্টৰ খবৰ বিয়পি পৰিছিল(Twitter verified account color change) । প্ৰথমে ব্লু টিকৰ চাৰ্জৰ ওপৰত খবৰ আহিছিল যে, ইয়াৰ বাবে মাস্কে ব্যৱহাৰকাৰীৰ পৰা প্ৰতিমাহে ২০ ডলাৰ ল’ব ।

এই সন্দৰ্ভত বিশ্বজুৰি বিতৰ্কও চলিছিল । ছচিয়েল মিডিয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ মন্তব্য আহিছিল । এই সিদ্ধান্তৰ পিছত মাস্কে নিজৰ টুইটাৰ একাউন্টৰ জৰিয়তে সোমবাৰে টুইট কৰি কয় যে, এতিয়া ২০ৰ পৰিৱৰ্তে প্ৰতিমাহে মাত্ৰ ৮ ডলাৰহে দিব লাগিব । ইয়াৰ পূৰ্বে টুইটাৰত ব্লু টিক বিনামূলীয়া আছিল ।

