নিউজ ডেস্ক, 8 জুলাই : টুইটাৰে প্ৰতিদিনে ১০ লাখ স্পাম একাউণ্ট বন্ধ কৰে বুলি সদৰি কৰিছে (Twitter says it removes 1 million spam accounts a day) ৷ দৈনিক ব্যৱহাৰীৰ ৫ শতাংশতকৈও কম স্বয়ংক্ৰিয় স্পেম একাউণ্টসমূহো বন্ধ কৰিব বুলি জানিব দিয়ে টুইটাৰে ৷ ইফালে তেছলাৰ মুৰব্বী তথা টুইটাৰ গৰাকী ইলন মাস্কে কোনো প্ৰমাণ দাখিল নকৰাকৈয়ে টুইটাৰে এই স্পেম বটসমূহৰ সংখ্যাক যথেষ্ট পৰিমাণে তুচ্ছজ্ঞান কৰিছে বুলি যুক্তি দিয়ে ৷

লগতে এই একাউণ্টসমূহ স্বয়ংক্ৰিয় বুলি মন্তব্য কৰে ইলন মাস্কে ৷ টুইটাৰে লগতে এই স্পাম একাউণ্টসমূহে প্ৰতিটো ত্ৰৈমাসিকত ইয়াৰ সক্ৰিয় ব্যৱহাৰকাৰী ভিত্তিৰ 5 শতাংশতকৈ বহু তলত প্ৰতিনিধিত্ব কৰে বুলি সদৰি কৰে (Spam accounts represent well below 5% of its active user base each quarter) ৷ তাৰোপৰি একাউণ্টৰ বিপজ্জনক স্পাম কেইটা সেইটো গণনা কৰিবলৈ টুইটাৰে যাদৃচ্ছিকভাৱে নমুনা সংগ্ৰহ কৰা হাজাৰ হাজাৰ একাউণ্টৰ পৰ্যালোচনা কৰে ৷

লগতে ৰাজহুৱা আৰু ব্যক্তিগত দুয়োটা তথ্য যেনে আই পি ঠিকনা, ফোন নম্বৰ, জিঅ’লকেচন আৰু একাউণ্টটো সক্ৰিয় হ’লে কেনেদৰে আচৰণ কৰে সেইটো ব্যৱহাৰ কৰি একাউণ্টৰ বিপজ্জনক স্পেম কেইটা নিৰ্ণয় কৰে ৷ টুইটাৰে তথ্যসমূহ আইপি ঠিকনা, ফোন নম্বৰ আৰু অৱস্থান অন্তৰ্ভুক্ত কৰি গোপন কৰে । টুইটাৰে কয় যে এনে ব্যক্তিগত তথ্যই প্ৰকৃত একাউণ্টক স্পাম হয় নে নহয় তাক চিনাক্ত কৰাত সহায় কৰে ।

কিয়নো এই তথ্য ৰাজহুৱাভাৱে উপলব্ধ নহয় ৷ সেয়েহে মাস্কক দিয়া ডাটা ফায়াৰহ’জত নহয় বুলিও টুইটাৰে সদৰি কৰে ৷ সম্প্ৰতি টুইটাৰে ভুৱা ছ’চিয়েল মিডিয়া একাউণ্ট সন্দৰ্ভত অধিক সৰ্তকতা অৱলম্বন কৰিছে ৷ বছৰ বছৰ ধৰি ভুৱা ছ’চিয়েল মিডিয়া একাউণ্টবোৰে সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰি আহিছে । বিজ্ঞাপনদাতা সকলে ছ’চিয়েল মিডিয়াক প্লেটফৰ্ম হিচাপে হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰাৰ সংখ্যাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি তেওঁলোকে ক’ত ধন খৰচ কৰিব সেইটো নিৰ্ধাৰণ কৰে ।

আনহাতে, বাৰ্তা বৃদ্ধি কৰাৰ বাবে আৰু ভুল তথ্য বিয়পোৱাৰ বাবেও স্পেম বট ব্যৱহাৰ কৰা হয় । কিন্তু টুইটাৰে সদৰি কৰা মতে, সকলো স্বয়ংক্ৰিয় একাউণ্টে ক্ষতিকাৰক বট নহয় । বিগত বছৰত যিবোৰ স্বয়ংক্ৰিয় একাউণ্ট ভাল বট আছিল সেইবোৰত এটা লেবেল লগোৱা আছিল ৷ যাতে চিনাক্তকৰণত অসুবিধা নহয় ৷ উদাহৰণস্বৰূপে বাতৰি, স্বাস্থ্য বা বতৰৰ আপডেট পঠোৱা একাউণ্ট ।

উল্লেখ্য যে, ভুৱা একাউণ্টৰ সমস্যাটো টুইটাৰ আৰু ইয়াৰ বিনিয়োগকাৰীসকলৰ বাবে সুপৰিচিত (Fake social media accounts have been problematic for years) । কোম্পানীটোৱে বছৰ বছৰ ধৰি আমেৰিকাৰ ছিকিউৰিটিজ এণ্ড এক্সচেঞ্জ কমিছনক নিজৰ বট অনুমান প্ৰকাশ কৰি আহিছে ৷ লগতে এই অনুমান শুদ্ধ নহ’বও পাৰে বুলি সতৰ্ক কৰি দিয়ে । বিগত মাহত টুইটাৰে ইলন মাস্কক দৈনিক লাখ লাখ টুইটৰ ওপৰত চকু দিবলৈ সুবিধা প্ৰদান কৰিছিল ৷

লগতে পঢ়ক: "দিদি"য়ে লাভ কৰিব পাৰে SPG ৰ সুৰক্ষা