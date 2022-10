নেশ্যনেল ডেস্ক, ১১ অক্টোবৰ : উত্তৰ-পূৱৰ ৰাজ্যসমূহত ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে অভিযান অব্যাহত আছে (Operation against drugs in NE)। শেহতীয়াকৈ অসমৰ লগতে বাকী ৰাজ্যসমূহতো ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে আৰক্ষীয়ে । এই ক্ষেত্ৰত সকলোতকৈ সফল হৈছে ত্ৰিপুৰা (Raid against Drugs in Tripura)।

ত্ৰিপুৰাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঃ মানিক সাহাই সোমবাৰে ঘোষণা কৰা মতে উত্তৰ-পূবৰ ভিতৰত ড্ৰাগছ আৰু নিচাজাতীয় সামগ্ৰী জব্দ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰথম স্থান অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ত্ৰিপুৰা (Tripura tops in NE in terms of seizures of drugs)। মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঃ সাহাই এনইচিৰ পূৰ্ণাংগ অধিৱেশনত অংশগ্ৰহণ কৰি গুৱাহাটীৰ পৰা উভতি অহাৰ পাছত এখন সংবাদমেল সম্বোধন কৰে আৰু কয় যে ২০১৮ চনৰ পৰা ২০২২ চনৰ আগষ্টলৈকে নিচাজাতীয় দ্ৰব্য সৰবৰাহ সন্দৰ্ভত ৰুজু হোৱা ১,৭৭৬ টা গোচৰ সন্দৰ্ভত প্ৰায় ২,৭০১ গৰাকী লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে (Total NDPS cases in Tripura)।

তেওঁ উল্লেখ কৰা মতে ৰাজ্যখনত ১ লাখ ৯২ হাজাৰ কিলোগ্ৰামতকৈও অধিক গাঞ্জা, ৮ লাখ ৮ হাজাৰ ৩৮ টা কফ চিৰাপৰ বটল, ৪৫ লাখ ৬৩ হাজাৰ নিচাজাতীয় টেবলেট আৰু ১৮,০৭৩ গ্ৰাম হেৰ'ইন জব্দ কৰা হৈছে । জব্দ কৰা সামগ্ৰীৰ মূল্য কেইবা কোটি টকা হ'ব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে উল্লেখ কৰে । মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সৈতে সংবাদমেলত ত্ৰিপুৰাৰ আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান অমিতাভ ৰঞ্জনেও অংশগ্ৰহণ কৰে । ত্ৰিপুৰা শীঘ্ৰেই নিচাজাতীয় দ্ৰব্য বিৰোধী অনুসন্ধান সংস্থাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় নেটৱৰ্কতো অন্তৰ্ভুক্ত হ'বলৈ গৈ আছে বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰে ।

আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানে জনোৱা মতে ত্ৰিপুৰা আৰক্ষী ড্ৰাগছৰ ঘটনাৰ তদন্তৰ বাবে SIT গঠন কৰিছে আৰু ইতিমধ্যে ১০ খন ৰাজ্যত আত্মগোপন কৰি থকা লোকসকলক বিচাৰি উলিয়াইছে । তেওঁ লগতে আশংকা ব্যক্ত কৰি কয় যে সময়ৰ লগে লগে অধিক মাৰাত্মক দ্ৰব্য ত্ৰিপুৰাত পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে । সকলো ৰাজ্যৰ এণ্টি নাৰ্কোটিক্স টাস্ক ফ'ৰ্চ একে নেটৱৰ্কত থাকিব । যাৰ দ্বাৰা আৰক্ষীয়ে সমগ্ৰ দেশৰ অপৰাধীসকলক বিচাৰি উলিয়াবলৈ সক্ষম হ'ব ।

সকলো ৰাজ্যতে নাৰ্কোটিক্স বিৰোধী টাস্ক ফ'ৰ্চ (Anti drugs task force) কেন্দ্ৰ স্থাপন কৰা হৈছে যিয়ে সকলোৰে সৈতে ঘনিষ্ঠ সমন্বয়ত কাম কৰিব । ফলস্বৰূপে, এনে ধৰণৰ গোচৰৰ তদন্ত অধিক সুশৃংখল হ'ব আৰু ড্ৰাগছ সৰবৰাহৰ লগত ব্যক্তি বা ব্যৱসায়ী আটক কৰাত অধিক সহজ হ'ব । সংবাদমেলত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ৰাজ্যখনৰ বিভিন্ন উন্নয়নমূলক আঁচনি সন্দৰ্ভতো মন্তব্য কৰে ।

