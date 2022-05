আগৰতলা, ১ মে' : ত্ৰিপুৰাৰ পশুপালকসকলৰ বাবে সুখবৰ । অতিশীঘ্ৰে চৰকাৰে ৰাজ্যখনত ৫০ খনতকৈও অধিক পশু চিকিৎসালয় মুকলি কৰিব (50 veterinary hospitals to be opened in Tripura)। ৰাজ্যখনত ১২ খন ভ্ৰাম্যমাণ পশু চিকিৎসা বাহনো মুকলি কৰিব চৰকাৰে (Tripura to launch 12 mobile veterinary van)।

ত্ৰিপুৰাৰ পশু সম্পদ উন্নয়ন বিভাগৰ (ARDD) মন্ত্ৰী ভগবান দাসে শনিবাৰে এই কথা ঘোষণা কৰে । আগৰতলাৰ নজৰুল কলাক্ষেত্ৰত আয়োজিত ২২ সংখ্যক বিশ্ব পশু চিকিৎসা দিৱসত অংশগ্ৰহণ কৰি (World Veterinary Day organized in Agartala) মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে গ্ৰাম্য অৰ্থনীতিৰ বিকাশত পশু সম্পদ উন্নয়ন বিভাগৰ ভূমিকাৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰে ।

ভাষণ প্ৰসংগত মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে ৰাজ্যখনৰ গ্ৰাম্য অৰ্থনীতিৰ বিকাশৰ বাবে এআৰডিডিয়ে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰি আহিছে (ARDD plays an important role to develop rural economy)। মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰা মতে প্ৰাণী সম্পদ, ফুল আদি হৈছে আমাৰ মহান সম্পদ । তাৰ বাবে উন্নত ব্যৱস্থা, নিয়ম আৰু আইন থাকিব লাগিব । তেওঁৰ মতে যোৱা চাৰি বছৰত ৰাজ্যখনত পশু চিকিৎসাৰ আন্তঃগাঁথনিৰ আমূল পৰিৱৰ্তন হৈছে ।

বিভাগৰ কাৰ্যকলাপ বৃদ্ধি কৰা হৈছে যাৰ বাবে ৰাজ্যখনৰ প্ৰায় ৭৫ শতাংশ লোকৰ উপাৰ্জন বৃদ্ধি হৈছে । ইয়াৰ ফলত ৰাজ্যখনত আগন্তুত দিনত গাখীৰ, মাংস আৰু কণীৰ উৎপাদনো বৃদ্ধি পাব বুলি আশা প্ৰকাশ কৰে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ।

মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰা মতে ত্ৰিপুৰাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী বিপ্লব কুমাৰ দেৱৰ নিৰ্দেশনাত মুখ্যমন্ত্ৰী স্বনিৰ্ভৰ পৰিয়াল যোজনা নামৰ এখন আঁচনি আৰম্ভ কৰা হৈছে । ইয়াৰ জৰিয়তে, হিতাধিকাৰীসকলক হাঁহ, কুকুৰা, গাহৰি আদি দিয়া হৈছে । এই কাৰ্যসূচীয়ে ৩ টা পৰ্যায়ত ৰাজ্যখনৰ ৬ লাখ লোকক লাভান্বিত কৰিব বুলি আশাবাদী মন্ত্ৰীগৰাকী ।

চৰকাৰৰ ভৱিষ্যৎ পৰিকল্পনাৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰি মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে শীঘ্ৰেই ৰাজ্যখনত ১২ খন ভ্ৰাম্যমাণ পশু চিকিৎসা বাহন আৰু ৫০ খনতকৈও অধিক সৰু আৰু ডাঙৰ পশু চিকিৎসালয় স্থাপন কৰা হ'ব । ইয়াৰ উপৰিও, প্ৰতিখন গাঁৱত এটাকৈ পশু চিকিৎসা উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰ স্থাপনৰো পৰিকল্পনা কৰিছে চৰকাৰে ।

লগতে পঢ়ক :মিছন ১০০ বিদ্যা জ্যোতি আঁচনিয়ে শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত আনিব নতুন বিপ্লৱ: সুশান্ত চৌধুৰীৰ