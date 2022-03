আগৰতলা, 3 মাৰ্চ : ত্ৰিপুৰাৰ ৰাজবংশৰ উত্তৰাধিকাৰী তথা তিপ্ৰাৰ অধ্যক্ষ প্ৰদ্যুত কিশোৰ মানিক্য দেববৰ্মাই (Royal scion of Tripura Pradyot Kishore Manikya Debbarma) বুধবাৰে ঘোষণা কৰে যে, 'বৃহত্তৰ তিপ্ৰালেণ্ড'ৰ দাবী (demand of Greater Tipraland) কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ সন্মুখত ৰাখিবলৈ, দলটোৱে ১২ মাৰ্চত আগৰতলাত এক বিশাল সমাৱেশ অনুষ্ঠিত কৰিব ।

প্ৰদ্যুতে দাবী কৰে যে 'বৃহত্তৰ তিপ্ৰালেণ্ড'ৰ দাবী কাৰো বিৰুদ্ধে নহয় বৰঞ্চ, ৰাজ্যখনৰ খিলঞ্জীয়া লোকসকলৰ হিতৰ বাবেহে (Tipraland for benefit of indigenous people of Tripura)।

তিপ্ৰাৰ অধ্যক্ষ গৰাকীয়ে কয়, " ইয়াৰ পূ্ৰ্বে চৰকাৰে কোনো আঞ্চলিক ৰাজনৈতিক দলক আগৰতলাত কোনো সমদল বা সমাৱেশ অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ কোনোধৰণে অনুমতি দিয়া নাছিল । যদি সকলোৱে কয় যে ত্ৰিপুৰা সকলোৰে বাবে তেন্তে আঞ্চলিক দল সমূহেও নিজৰ গণতান্ত্ৰিক অধিকাৰ লাভ কৰিব লাগিব ।'' তেওঁ পুনৰ কয়, '' মই আশা কৰোঁ যে, ৰাজ্য চৰকাৰে আগৰতলাৰ বিবেকানন্দ ময়দানত ১২ মাৰ্চত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া আমাৰ ৰেলীৰ বাবে অনুমতি দিব"৷

ইয়াৰোপৰি তেওঁ সদৰি কৰে যে, তেওঁলোকে ত্ৰিপুৰাৰ খিলঞ্জীয়া লোকসকলৰ উন্নতি আৰু সাংবিধানিক অধিকাৰৰ বাবে সমদল অনুষ্ঠিত কৰিব বিচাৰে৷ এই সমদলৰ জৰিয়তে আৰু দলটোক একত্ৰিত কৰাৰ লগতে যোৱা বছৰ অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া ত্ৰিপুৰাৰ ভিলেজ কাউন্সিলৰ নিৰ্বাচন তৎক্ষণাৎ অনুষ্ঠিত কৰাৰ দাবীও (demand to hold Village Council election in Tripura) উত্থাপন কৰা হ’ব ৷

