আগৰতলা, ১ নৱেম্বৰ: ত্ৰিপুৰা চৰকাৰে শেহতীয়াভাবে ৰাজ্যখনক কালাদান নদীৰ জৰিয়তে ম্যানমাৰৰ সৈতে সংযোগ কৰাৰ (Connection of Tripura with Myanmar by Kaladan) বাবে এক পৰিকল্পনা কৰিছে । আনহাতে,বাংলাদেশলৈ বৈ যোৱা গোমতী নদীৰ পাৰত আন এটা মাল্টিমডেল লজিষ্টিক হাব স্থাপনৰ বাবেও কাম আৰম্ভ (multimodal logistic hub on bank of river Gomati) কৰিছে । ৰাজ্য়খনৰ বিশেষ সচিব সন্দীপ আৰ ৰাথোৰে চৰকাৰৰ এই পৰিকল্পনাৰ বিষয়ে সদৰী কৰিছে ।

বিশেষ সচিবগৰাকীয়ে এই সন্দৰ্ভত উল্লেখ কৰি (Tripura Special Secretary Sandip R Rathore) কয় যে পৰিবহন ব্যৱস্থাৰ উন্নতি হোৱা বাবে ৰাজ্যখনত পৰ্যটন আৰু বাণিজ্য সম্প্ৰসাৰিত হৈ আছে । এই উদ্দেশ্য়ে ৰে'ল, স্থলপথ আৰু বিমান সেৱা বৃদ্ধিৰ উপৰি জল-পৰিবহণৰ আন্তঃগাঁথনিৰ উন্নতি কৰাৰ সমান্তৰালভাবে সম্প্ৰসাৰিত কৰা হৈছে ।

বিশেষ সচিবগৰাকীয়ে কয়,"উদয়পুৰত গোমতী নদীৰ পাৰত আন এটা মাল্টিমডেল লজিষ্টিক হাব নিৰ্মাণ আৰম্ভ হৈছে । উক্ত আঁচনিখন কাৰ্যকৰী কৰাৰ বাবে পৰিবহন বিভাগক ২০ একৰ ভূমি আৱণ্টন দিয়া হৈছে । আনহাতে, ৩৬.৩৩ একৰ ভূমিত বসতি স্থাপনৰ প্ৰস্তাৱ আগবঢ়োৱা হৈছে । এই প্ৰকল্পটোৰ বাবে ডিপিআৰ প্ৰস্তুতি ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে ।"

তেওঁ পুনৰ কয় যে ভাৰত চৰকাৰৰ আন্তৰ্জাতিক কালাদান মাল্টিমডেল প্ৰকল্পৰ (International Kaladan Multimodal Project) জৰিয়তে ত্ৰিপুৰাক দক্ষিণ-পূব এছিয়াৰ (Tripura gateway to South East Asia) প্ৰৱেশদ্বাৰ হিচাপে গঢ়ি তোলাৰ লক্ষ্য স্থিৰ কৰা হৈছে । ম্যানমাৰৰ কালাদান নদীৰ (Kaladan River in Myanmar) মাজেৰে বাংলাদেশৰ চিটাগং আৰু আশুগঞ্জ বন্দৰ,কলকাতা, কক্স বজাৰক ব্যৱহাৰ কৰি ত্ৰিপুৰাক জলপথৰ জৰিয়তে চিটৱে আৰু পালাটৱা সাগৰবন্দৰলৈ (Sittwe and Palatwa seaports) সংযোগ কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰা হৈছে বুলিও বিষয়াগৰাকীয়ে কয় ।

বিষয়াগৰাকীয়ে লগতে কয় যে ত্ৰিপুৰাত বৰ্তমান ৮৮৮.৮১ কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ ৬ টা ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ আছে । তদুপৰি ২২৯.২৫ কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ ৪ টা ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ আছে ৷ উল্লেখ্য় যে ২০২১ চনৰ ২৭ অক্টোবৰত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী নীতিন গাডকাৰীয়ে ৰাজ্যখনত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ উন্নতি আৰু প্ৰশস্তকৰণৰ বাবে ২,৭৫২ কোটি টকাৰ ৯টা প্ৰকল্প ঘোষণা কৰিছিল আৰু দ্ৰুতগতিত ইয়াৰ কাম চলি আছে ।

লগতে পঢ়ক:Tripura Congress Allegation : ত্ৰিপুৰাত কংগ্ৰেছকৰ্মীক আক্ৰমণ, কাৰ্যালয় লণ্ড-ভণ্ড