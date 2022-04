আগৰতলা,৬ এপ্ৰিল : ত্ৰিপুৰাৰ ৰাজ্যপাল সত্যদেও নাৰায়ণ আৰ্যক মঙলবাৰে উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে কলকাতালৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় (Tripura Governor shifted to Kolkata after falling ill)। ৰাজ্যপালগৰাকীৰ শাৰীৰিক অসুস্থতাৰ বাবে সোমবাৰে আগৰতলাৰ এখন ব্যক্তিগত চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিল । এটা দিন হাস্পতালখনৰ অভিজ্ঞ চিকিৎসকৰ তত্বাৱধানত আছিল যদিও উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে ৰাজ্যপালগৰাকীক কলকাতালৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় ।

সন্ধিয়া এয়াৰ এম্বুলেন্সেৰে কলকাতাৰ এখন ব্যক্তিগত চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় ৰাজ্যপালগৰাকীক (Tripura Governor transferred to Kolkata for better treatment)। ইফালে তাৰ পূৰ্বে মুখ্যমন্ত্ৰী বিপ্লব কুমাৰ দেৱে তেওঁৰ স্বাস্থ্যৰ বুজ ল'বলৈ হাস্পতালত উপস্থিত হয় (Tripura CM takes stock of governor's health)। লগতে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে চিকিৎসকসকলৰ সৈতে তেওঁৰ স্বাস্থ্য সম্পৰ্কে আলোচনা কৰে আৰু তেওঁৰ আশু আৰোগ্য কামনা কৰে ।

টুইটযোগে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে প্ৰকাশ কৰা মতে তেওঁ ৰাজ্যপালৰ স্বাস্থ্যৰ বুজ ল'বলৈ আগৰতলাৰ আইএলএছ চিকিৎসালয়ত উপস্থিত হয় । তেওঁৰ আশু আৰোগ্য কামনা কৰাৰ লগতে ৰাজ্যপালগৰাকীৰ উন্নত চিকিৎসাৰ সকলো ব্যৱস্থা কৰিবলৈ প্ৰশাসনক নিৰ্দেশ দিয়ে ।

