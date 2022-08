নিউজ ডেস্ক, ৮ আগষ্ট : নতুন দিল্লীত 'নিটি আয়োগৰ পৰিচালনা পৰিষদ'ৰ সপ্তম বৈঠকত (7th meeting of Governing Council of NITI Aayog) ভাষণ প্ৰদান কৰি ত্ৰিপুৰাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ড০ মাণিক সাহাই (Tripura Chief Minister Dr Manik Saha) শস্যৰ বৈচিত্ৰতা আৰু তৈলবীজ আৰু মাহজাতীয় শস্য আৰু অন্যান্য কৃষিজাত সামগ্ৰীৰ ক্ষেত্ৰত আত্মনিৰ্ভৰশীলতা অৰ্জন, ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষা নীতি ৰূপায়ণ (National Education Policy), এটা নগৰ শাসন আদিকে ধৰি কেইবাটাও পদক্ষেপৰ বিষয়ে কয় (Tripura to impliment nine projects as future readiness) ।

ভৱিষ্যতৰ তৎপৰতাৰ বিষয়ে কোৱাৰ সময়ত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে জনাইছে যে ৰাজ্য চৰকাৰে প্ৰায় নটা সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে । তেওঁ কয় যে ভৱিষ্যতৰ তৎপৰতাৰ ভিতৰত ৰাজ্যখনৰ বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে দেশৰ সকলো প্ৰতিষ্ঠানত শিক্ষাৰ্থীসকলক ডিগ্ৰী অৰ্জনৰ স্বাধীনতা প্ৰদান কৰাৰ বাবে সকলো উচ্চ শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠানৰ বাবে আগ্ৰহ আধাৰিত ঋণ প্ৰণালী (Choice based credit system) প্ৰৱৰ্তন কৰাৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে ।

ইয়াৰ উপৰি তেওঁ কয় যে সাধাৰণ ডিগ্ৰী মহাবিদ্যালয়সমূহত আগবঢ়োৱা বিষয়সমূহৰ পাঠ্যক্ৰম আৰু বিষয়বোৰ পুনৰ সজোৱা হৈছে হৈছে যাতে ইউজি বা পিজি পৰ্যায়ত বিষয়ৰ সংমিশ্ৰণ নিৰ্বিশেষে নিয়োগ যোগ্যতাৰ সম্ভাৱনাৰ যত্ন লোৱাৰ বাবে বহুমুখী দৃষ্টিভংগী অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হয় । "ৰাজ্যিক বিশ্ববিদ্যালয় আৰু কেন্দ্ৰীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে সকলো ডিগ্ৰী মহাবিদ্যালয়ত একাধিক প্ৰৱেশ/প্ৰস্থান বিকল্পৰ সৈতে 4 বছৰীয়া ডিগ্ৰী কাৰ্যসূচী প্ৰৱৰ্তন কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছে ।

২০২২-২৩ বৰ্ষৰ পৰা সকলো মহাবিদ্যালয়তে বহুমুখী কাৰ্যসূচী আৰম্ভ কৰা হ'ব । ৰাজ্যখনে স্নাতক শিক্ষাৰ্থীসকলক নিয়োগযোগ্য কৰি তুলিবলৈ ৯ (ন) ডিগ্ৰীত ৱেব বিকাশকাৰী, যোগ প্ৰশিক্ষক, কাঠফুলা উৎপাদক, সৌন্দৰ্য থেৰাপিষ্ট আদিৰ দৰে দক্ষতা বিকাশ কাৰ্যসূচী আৰম্ভ কৰিছে ।" মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয় । মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আৰু কয় যে ৰাজ্যখনত মান সম্পন্ন আইন শিক্ষা প্ৰদানৰ বাবে এখন ৰাষ্ট্ৰীয় আইন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন কৰা হৈছে আৰু ইয়াৰ বাবে ৰাজ্যিক আইন সভাই ইতিমধ্যে আইনখন গৃহীত কৰিছে ।

তেওঁ জানিবলৈ দিয়ে যে ড্ৰোণৰ ব্যৱহাৰৰ প্ৰচাৰৰ বাবে ত্ৰিপুৰা ইনষ্টিটিউট অব টেকন'লজীত ৫ কোটি টকা ব্যয়েৰে এখন ড্ৰোণ প্ৰযুক্তি কেন্দ্ৰ মুকলি কৰা হৈছে । "ত্ৰিপুৰা বিশ্ববিদ্যালয়ে এটা ইনকিউবেচন কেন্দ্ৰ স্থাপন কৰিছে (Tripura University set up Incubation Centre) য'ত দুটা গোটৰ দ্বাৰা এমএছএমইৰ দুটা ইনকিউবেচন প্ৰকল্প আৰম্ভ কৰা হৈছে যিয়ে শিক্ষাৰ্থীসকলক লাভান্বিত কৰিব । ৰাজ্যিক অভিযান্ত্ৰিক মহাবিদ্যালয়ে ত্ৰিপুৰাৰ তথ্য-প্ৰযুক্তি বিভাগৰ পুঁজিৰে এক উদ্ভাৱন কেন্দ্ৰ বিকশিত কৰি আছে যাতে আগ্ৰহী তথ্য-প্ৰযুক্তি উদ্ভাৱকসকলক তেওঁলোকৰ উদ্ভাৱনীমূলক প্ৰকল্পসমূহ হাতত লোৱাৰ বাবে সুবিধা প্ৰদান কৰা হয় ।" মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বৈঠকত কয় ।

আনহাতে, ছাত্ৰীসকলক উচ্চ শিক্ষা গ্ৰহণকৰিবলৈ উৎসাহিত কৰিবলৈ ৰাজ্য চৰকাৰে পিজি পৰ্যায়লৈকে ছাত্ৰীসকলৰ বাবে বিনামূলীয়া শিক্ষা প্ৰদান আৰু ছাত্ৰীসকলৰ বাবে বৃত্তি প্ৰদান কৰা হৈছে বুলিও তেওঁ উল্লেখ কৰে ।

