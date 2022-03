আগৰতলা,৩১ মাৰ্চ : সঠিক আৰু পুষ্টিকৰ আহাৰ গ্ৰহণৰ সজাগতাৰ বাবে ত্ৰিপুৰা চৰকাৰৰ বিশেষ পদক্ষেপ । স্বাস্থ্য আৰু পৰিয়াল কল্যাণ বিভাগ আৰু ভাৰতীয় খাদ্য সুৰক্ষা আৰু মানক প্ৰাধিকৰণ শাখাই বুধবাৰে আগৰতলাত 'ৱাকাথন'ৰ (Walkathon) আয়োজন কৰে (Food safety awareness walkathon in Tripura)। ৰাজ্যখনৰ মুখ্য সচিব কুমাৰ আলোকে এই 'Walkathon'ৰ উদ্বোধন কৰে (CS of Tripura inaugurates walkathon in Agartala)।

কাৰ্যসূচীৰ অংশস্বৰূপে মুখ্য সচিব আৰু স্বাস্থ্য বিভাগৰ সচিব জে কে সিনহাই নতুনকৈ মুকলি কৰা খাদ্য সুৰক্ষা বিভাগৰ এখন বাহনো পৰিদৰ্শন কৰে । উল্লেখ্য যে বাহনখনত খাদ্য পৰীক্ষা, প্ৰশিক্ষণ আৰু জনসজাগতাৰ ব্যৱস্থা আছে । জানিব পৰা মতে অতি শীঘ্ৰে ৰাজ্যখনত আন এখন অনুৰূপ বাহন মুকলি কৰা হ'ব ।

পৰিয়াল কল্যাণ আৰু প্ৰতিৰোধমূলক ঔষধ বিভাগৰ সঞ্চালক ড৹ ৰাধা দেববৰ্মা, স্বাস্থ্য বিষয়া শুভাশীষ দেববৰ্মা, পশ্চিম জিলাৰ দণ্ডাধীশ দেবপ্ৰিয়া বৰ্ধন, ৰাষ্ট্ৰীয় স্বাস্থ্য মিছনৰ মিছন সঞ্চালক ড৹ সিদ্ধাৰ্থ শিৱ জয়ছোৱাল, পশ্চিম জিলাৰ মুখ্য স্বাস্থ্য বিষয়া ড৹ দেবাশীষ দাসৰ লগতে বহু নাৰ্ছ, নাৰ্চিং শিক্ষাৰ্থী আৰু স্বাস্থ্য কৰ্মীয়ে সমদলটোত অংশগ্ৰহণ কৰে ।

সমদলটো মুকলি কৰি মুখ্য সচিব কুমাৰ আলোকে সাংবাদিকক কয় যে আজাদী কা অমৃত মহোৎসৱৰ অংশ হিচাপে স্বাস্থ্য আৰু পৰিয়াল কল্যাণ বিভাগ আৰু এফএছএছএআইয়ে (FSSAI) এই ৱাকাথনৰ আয়োজন কৰিছে । তেওঁ ৰাইজক খাদ্য সুৰক্ষাৰ বিষয়ে সজাগ হ'বলৈ আহ্বান জনায় লগতে নিৰ্ভেজাল, সঠিক আৰু স্বাস্থ্যকৰ খাদ্য গ্ৰহণ কৰিবলৈও অনুৰোধ জনায় । তেওঁ উল্লেখ্য কৰা মতে ৰাজ্যখনত খাদ্য সুৰক্ষা সম্পৰ্কে সজাগতাৰ অতি প্ৰয়োজন ।

