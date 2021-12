আগৰতলা, ১৩ ডিচেম্বৰ : ত্ৰিপুৰা চৰকাৰে ৰাজ্যজুৰি সকলো জলাশয়ৰ বহনক্ষম ব্যৱহাৰৰ বাবে 'Lease Policy for Government-owned water bodies of Tripura 2021’ নামৰ এক লীজ নীতি প্ৰস্তুত কৰিছে । এই সম্পৰ্কত এখন সংবাদমেল সম্বোধন কৰি জনজাতীয় কল্যাণ তথা মীন বিভাগৰ দায়িত্বত থকা মন্ত্ৰী মেভাৰ কুমাৰ জামাতিয়া(Tripura minister Mevar Kumar Jamatia )ই কয়, 'Lease Policy for Government-owned water bodies of Tripura 2021’ শীৰ্ষক বৈজ্ঞানিক পিচিকালচাৰৰ বাবে উপযুক্ত সকলো চৰকাৰী ভূমিক জলাশয়ৰ বহনক্ষম ব্যৱহাৰৰ বাবে প্ৰস্তুত কৰা হৈছে ।

মেভাৰে পুনৰ কয় যে, বৰ্তমান ৰাজ্যখনৰ চৰকাৰী ভূমিত ৬৪৫.৫৪ হেক্টৰ এলেকা থকা ১৫০২ টা জলাশয় আছে যিবোৰ মাছ উৎপাদনৰ ক্ষেত্ৰত সঠিক ৰূপত ব্যৱহাৰ হোৱা নাই । বিভিন্ন বিভাগৰ মালিকানাধীন ভূমিত অদূৰ ভৱিষ্যতে জলাশয় বৃদ্ধি কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে । এই জলাশয়সমূহক সম্পূৰ্ণ উৎপাদনৰ সম্ভাৱনাৰ সৈতে ব্যৱহাৰ কৰিলে ৰাজ্যখনত মৎস্য উৎপাদন বহুগুণে বৃদ্ধি হ'ব(Tripura minister Mevar on fish production) ।

তেওঁ লগতে কয় যে, বৰ্তমানৰ লীজ নীতিৰ পূৰ্বে চৰকাৰী ভূমিত থকা জলাশয়সমূহৰ সকলোতে প্ৰযোজ্য কোনো লীজিং নীতি নাই(water bodies leasing policy Tripura) । ৰাজ্য চৰকাৰৰ অধীনত বিভিন্ন বিভাগৰ প্ৰয়োজনীয়তা অনুসৰি, জলাশয়সমূহ তেওঁলোকৰ অধীনত ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে । ফলস্বৰূপে, সাম্ভাব্য সম্পদবোৰক উলাই কৰা হৈছে যাক মৎস্য উৎপাদন, উপাৰ্জন আৰু অধিক নিযুক্তি প্ৰদানৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা গ’লহেঁতেন ।

লগতে পঢ়ক : Harnaaz Sandhu crowned Miss Universe 2021 : 21 বছৰৰ মূৰত ভাৰতীয় সুন্দৰীৰ শিৰত মিছ ইউনিভাৰ্ছৰ খিতাপ