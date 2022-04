আগৰতলা, 17 এপ্ৰিল : ত্ৰিপুৰা আৰু বাংলাদেশৰ মাজত ঘনিষ্ঠ মিত্ৰতা আছে বুলি উল্লেখ কৰি ৰাজ্যখনৰ উপ মুখ্যমন্ত্ৰী জিষ্ণু দেৱ বৰ্মাই দেওবাৰে বাংলাদেশ চৰকাৰক ৰাজ্যখনত উদ্যোগ স্থাপনকৰিবলৈ আহ্বান জনায় (Tripura Dy CM urges Bangladesh to set up industries in the state) ৷ যিয়ে দুয়োপক্ষৰ অৰ্থনৈতিক খণ্ডক উন্নত কৰাত সহায় কৰিব ৷

আগৰতলাৰ উজ্জয়ন্ত প্ৰাসাদত তিনিদিনীয়া ‘‘ভাৰত বাংলাদেশ পৰ্যটন উৎসৱ’’ৰ (Bharat Bangladesh Paryatan Utsav at Ujjayanta Palace in Agartala) প্ৰথম দিনটোত উদ্বোধনী ভাষণ প্ৰদান কৰি দেৱ বৰ্মাই এইদৰে নিজৰ মন্তব্য আগবঢ়াই । লগতে তেওঁ কয় যে, ‘‘আমি বিচাৰো যে বাংলাদেশ চৰকাৰে ত্ৰিপুৰাত উদ্যোগ স্থাপন কৰিবলৈ আহে । তেন্তে দুয়োপক্ষই যথেষ্ট লাভান্বিত হ'ব আৰু বাণিজ্যও বৃদ্ধি হ’ব । আমাৰ চৰকাৰে ত্ৰিপুৰাৰ দক্ষিণ জিলাৰ চাব্ৰুমত ভূমি বন্দৰ আৰু বিশেষ অৰ্থনৈতিক ক্ষেত্ৰ স্থাপন কৰি আছে । আমাৰ ৰাজ্যখন সমগ্ৰ উত্তৰ-পূব অঞ্চলৰ বাবে এক বাণিজ্য কৰিড’ৰ হ'বলৈ সাজু হৈছে’’ ৷

‘‘আমি কেৱল ভৌগোলিকভাৱেই নহয়, ঐতিহাসিক আৰু সাংস্কৃতিকভাৱেও ঘনিষ্ঠ চুবুৰীয়া । পুৰণি সম্পৰ্ক পুনৰুজ্জীৱিত কৰিবলৈ আমি এনে অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰি আছো’’ ৷ ভাষণ প্ৰসংগত এই কথা উল্লেখ কৰে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ৷ বাংলাদেশ সংসদ তথা প্ৰাক্তন মুখ্য হুইপ ড৹ মোঃ আব্দুছ শ্বাহিদে কয় যে, অৰ্থনৈতিক খণ্ডক বৃদ্ধি কৰাত পৰ্যটনে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰে ৷

আনকি এনে কাৰ্যই দুয়োপক্ষৰ মাজৰ বান্ধন শক্তিশালী কৰাত সহায় কৰিব বুলিও আশা কৰা হৈছে । আনহাতে, এই অনুষ্ঠানত উপস্থিত থকা ত্ৰিপুৰাৰ পৰ্যটন মন্ত্ৰী প্ৰাণজিৎ সিংগা ৰয়ে কয় যে, ত্ৰিপুৰা উত্তৰ-পূব অঞ্চলৰ দ্বিতীয় স্থানত আছে ৷ য'ত বেছিভাগ বিদেশী পৰ্যটকে ভ্ৰমণ কৰে ইয়াৰে ভিতৰত বাংলাদেশৰ পৰা অহা পৰ্যটকৰ গুৰুত্বৰ কথাও উল্লেখ কৰে তেওঁ ।

