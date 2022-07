আগৰতলা,২৯ জুলাই: ত্ৰিপুৰাৰ উন্নয়ণৰ লগত জড়িত বিভিন্ন বিভাগৰে পৰ্যালোচনা বৈঠকত মিলিত হয় ত্ৰিপুৰাৰ উপ-মুখ্যমন্ত্ৰী জিষ্ণু দেৱ বৰ্মা । উপ-মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বিভিন্ন বিভাগৰ মাজত সমন্বয় বজাই ৰাখি বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত গ্ৰহণ কৰা সকলো উন্নয়নমূলক কাম দ্ৰুতগতিত সম্পূৰ্ণ কৰাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰে(Deputy CM orders speedy completion of development work in Tripura) । শুকুৰবাৰে খোৱাই পঞ্চায়ত সমিতি হল আৰু খোৱাই ডাক বাংলোত দুখনকৈ পৃথক সভাত বিভিন্ন বিভাগৰ উন্নয়নমূলক কাৰ্যকলাপৰ পৰ্যালোচনা কৰে উপ-মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে(Deputy CM reviewed the development activities of various departments) ।

বৈঠকত মিলিত হৈ তেওঁ কয় যে ৰাজ্যখনৰ বৰ্তমানৰ চৰকাৰে সমাজৰ একেবাৰে অন্তিম ব্যক্তিজনক বিভিন্ন সেৱা প্ৰদান কৰাৰ বাবে উদ্যোগ গ্ৰহণ কৰিছে । লগতে তেওঁ উল্লেখ কৰে যে বিভিন্ন বিভাগৰ বিষয়া আৰু তেওঁলোকৰ সৈতে জড়িত প্ৰশাসনৰ বিভিন্ন স্তৰৰ ব্যক্তিসকল এই পদক্ষেপৰ সঠিক ৰূপায়ণৰ বাবে দায়বদ্ধ । যাতে সমাজৰ প্ৰতিটো অংশই বিভিন্ন সেৱা লাভ কৰে সেয়া নিশ্চিত কৰাৰ কথা উল্লেখ কৰে উপ-মুখ্যমন্ত্ৰী জিষ্ণু দেৱ বৰ্মাই ।

উক্ত বৈঠকত উপস্থিত থাকে খোৱাই জিলা পৰিষদৰ অধ্যক্ষ জয়দেৰ দেব বৰ্মা, বিধায়িকা কল্যাণী ৰয়, বিধায়িকা পিনাকী দাস চৌধুৰী, বিধায়ক ড০ অতুল দেব বৰ্মা, বিধায়ক প্ৰশান্ত দেব বৰ্মা, জিলা দণ্ডাধীশ এল টি ডাৰ্ণঙৰ অতিৰিক্ত জিলা দণ্ডাধীশ সুশান্ত কুমাৰ চৰকাৰৰ লগতে বিভিন্ন বিভাগৰ বিষয়াসকল ।

