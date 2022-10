আগৰতলা,২০ অক্টোবৰ : ত্ৰিপুৰাত বিভিন্ন ৰাজনৈতিক দলৰ মাজত সংঘাত অব্যাহত আছে (Clashes between CPIM and BJP in Tripura)। চিপিআই(এম) আৰু বিজেপিৰ মাজত সংঘাত তীব্ৰতৰ হৈ পৰিছে । এইবাৰ বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে চিপিআই(এম) দলৰ গুৰুতৰ অভিযোগ । চিপিআই(এম)ৰ কাৰ্যসূচীত সমৰ্থকক উপস্থিত নাথাকিবলৈ বিজেপিয়ে বাধ্য কৰাইছে । এই অভিযোগ ত্ৰিপুৰা চিপিআইএমৰ ৰাজ্যিক সমিতিৰ সম্পাদক জীতেন্দ্ৰ চৌধুৰীৰ ।

অহা ২১ অক্টোবৰত স্বামী বিবেকানন্দ ময়দানত চিপিআইএমৰ গণ সমাৱেশৰ (CPIM public rally on 21 oct) আয়োজন কৰা হৈছে । কিন্তু চৌধুৰীয়ে অভিযোগ কৰা মতে সেই গণ সমাৱেশত উপস্থিত থকাৰ পৰা লোকসকলক বাধা দিবলৈ ৰাজ্যজুৰি বিশেষকৈ গ্ৰামাঞ্চলত বিজেপিয়ে ভয়ৰ সৃষ্টি কৰিছে (BJP threatens CPIM supporters in Agartala)। চৌধুৰীয়ে লগতে কয় যে ত্ৰিপুৰাত মুক্তভাৱে কথা কোৱাৰ কোনো পৰিৱেশ নাই, কোনো গণতন্ত্ৰ নাই আৰু ৰাজ্যজুৰি ভ্ৰষ্টাচাৰ চলিছে ।

তেওঁ অভিযোগ কৰা মতে চৰকাৰ গঠন কৰাৰ পাছতে বিজেপিয়ে মানুহৰ ধন লুণ্ঠনত ব্যস্ত হৈ পৰিছে (CPIM leader Jitendra Choudhury slams BJP)। আনহাতে বিজেপি চৰকাৰৰ সাধাৰণ জনতাৰ কথা শুনিবলৈ আহৰি নাই । বিজেপিয়ে চলোৱা 'ঘৰে ঘৰে সুশাসন' অভিযানক সমালোচনা কৰি নেতাগৰাকীয়ে কয় যে মানুহক ভিজন ডকুমেণ্টৰ দৰে প্ৰৱঞ্চনা কৰিবলৈ এই অভিযান চলাইছে । চৌধুৰীয়ে উল্লেখ কৰা মতে ১৬ আগষ্টৰ পৰা ৩০ ছেপ্টেম্বৰলৈ প্ৰায় ১৮০ খন ঠাইত চিপিআই(এম) দলে বিভিন্ন কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত কৰিছে ।

বিজেপিৰ বাধা স্বত্বেও ইয়াৰে যথেষ্ট সংখ্যক কাৰ্যসূচী চিপিআই(এম) দলে অনুষ্ঠিত কৰিছে বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰে । বিজেপিৰ বাবেই দলটোৱে আৰক্ষীৰ বাধাৰ সন্মুখীন হৈছে বুলি তেওঁ অভিযোগ কৰে । বিজেপি নেতৃত্বাধীন চৰকাৰক তীব্ৰ সমালোচনা কৰি তেওঁ অভিযোগ কৰে যে শাসকীয় বিজেপিয়ে যোৱা ৪ বছৰত কেতিয়াও গণতন্ত্ৰক সন্মান জনোৱা নাই ।

২১ অক্টোবৰত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া দলটোৰ গণ সমাৱেশ সন্দৰ্ভত চিপিআইএমৰ ৰাজ্যিক সম্পাদকগৰাকীয়ে কয় যে কিছুমান ঠাইত বিজেপি কৰ্মীসকলে বাহনৰ চালক, বাহনৰ মালিক আৰু আন লোকসকলক চিপিআইএমৰ ৰেলীত উপস্থিত নহ'বলৈ ভাবুকি প্ৰদান কৰিছে । বুধবাৰে চালেমাৰ দলীয় কাৰ্যালয়ত আক্ৰমণ কৰাৰ কথা উল্লেখ কৰে নেতাগৰাকীয়ে । বিজেপিয়ে মানুহৰ মনত ভয়ৰ সৃষ্টি কৰিছে বুলি তেওঁ অভিযোগ কৰিছে । চৌধুৰীয়ে দাবী কৰা মতে বিজেপিয়ে মানুহক বাধা দিব নোৱাৰে কিয়নো শাসকীয় বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ স্বৰূপে মানুহ ওলাই আহিব ।

