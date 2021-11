আগৰতলা, 23 নৱেম্বৰ : জামিন লাভ কৰিলে তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ নেত্ৰী চায়নি ঘোষে( Saayoni Ghosh got bail) ৷ অতিৰিক্ত মুখ্য ন্যায়িক দণ্ডাধীশৰ আদালতে জামিন প্ৰদান কৰিলে তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ যুৱ মৰ্চাৰ সভাপতি চায়নি ঘোষক(TMC youth president Saayoni Gosh) ৷ ভাৰতীয় দণ্ড বিদি আইনৰ 153, 153 (A), 506, 307 আৰু 120 (B) ধাৰাৰ অধীনত পূৱ আগৰতলা আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল চায়নিক( East agartala police arrestred Sayoni Gosh) ৷ সংবাদ মাধ্যমৰে হোৱা কথোপকথনত চায়নি ঘোষৰ অধিবক্তা শংকৰ লোধে এই কথা জানিবলৈ দিয়ে ৷

লগতে পঢ়ক : Tripura Violence : গৃহ মন্ত্ৰণালয়ৰ সন্মুখত TMC সাংসদৰ প্ৰতিবাদ

সোমবাৰে চয়নি ঘোষক অতিৰিক্ত মুখ্য ন্যায়িক দণ্ডাধীশৰ আদালতত হাজিৰ কৰোৱা হৈছিল(Saayoni was produced before the Addl CJM of Tripura) ৷ মুখ্য ন্যায়িক দণ্ডাধীশ সৌম্য বিকাশ দাসে 20 হাজাৰ টকাৰ জৰিমনাৰে চায়নিক জামিন প্ৰদান কৰে ৷ দণ্ডাধীশ গৰাকীয়ে কয় যে, তদন্তকাৰী বিষয়াক সহযোগিতা আগবঢ়াবৰ বাবে চায়নিক জামিন প্ৰদান কৰা হৈছে ৷

শংকৰ লোধে লগতে জানিবলৈ দিয়ে যে, আদালতত শুনানি গ্ৰহণৰ সময়ত 153(A) আৰু 307 সন্দৰ্ভত কোনো প্ৰমাণ পোৱা নগ’ল ৷ গতিকে আদালতে পদকীয়া পক্ষৰ উকিলৰ যুক্তি গ্ৰহণ কৰি জামিন মঞ্জুৰ কৰে ৷

লগতে পঢ়ক : Tripura Violence: ত্ৰিপুৰাত সম্পূৰ্ণৰূপে জংঘলৰাজ চলাৰ অভিযোগ অভিষেক বেনাৰ্জীৰ

উল্লেখ্য যে, দেওবাৰে ত্ৰিপুৰাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী বিপ্লৱ দেৱৰ এখন জনসভাত হুলস্থুলীয়া পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰাৰ বাবে আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তৰ কৰিছিল চায়নি ঘোষ (Tripura police arrested Saayoni Ghosh) ক ৷ সোমবাৰে অতিৰিক্ত মুখ্য ন্যায়িক দণ্ডাধীশৰ আদালতত হাজিৰ কৰোৱাৰ পাচতে জামিন লাভ কৰে চায়নিয়ে ৷ ইতিমধ্যে তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ সাধাৰণ সম্পাদক অভিষেক বেনাৰ্জী সোমবাৰে উপস্থিত হয় ত্ৰিপুৰাত(Abhishek Banarjee visited Tripura) ৷

উল্লেখ্য যে, অহা 25 নৱেম্বৰত ত্ৰিপুৰাত অনুষ্ঠিত হ’ব পৌৰ নিগমৰ নিৰ্বাচন ৷ কিন্তু তাৰ পূৰ্বে কেতবোৰ বিক্ষিপ্ত ঘটনা সংঘটিত হৈছে ত্ৰিপুৰাত ৷ ৰাজ্যখনৰ ভিন্ন স্থানত আইন-শৃংখলা বিঘ্নিত হোৱা দেখা গৈছে ৷ এই সন্দৰ্ভত ইতিমধ্যে তৃণমূল কংগ্ৰেছে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ দ্বাৰস্থ হোৱা দেখা গৈছে ৷ মঙলবাৰে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে এই গোচৰৰ শুনানি গ্ৰহণ কৰিব ৷

লগতে পঢ়ক : তৃণমূলৰ কৰ্মী, সাংবাদিকক আক্ৰমণ কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিছিল নেকি বিপ্লব কুমাৰ দেৱে ?