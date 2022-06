নিউজ ডেস্ক, ২৭ জুন : ২৩ জুনত অনুষ্ঠিত ৪ ৰাজ্যৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ফলাফল দেওবাৰে ঘোষণা হয় (Tripura four states assembly bye poll 2022) । ফলাফল অনুযায়ী ত্ৰিপুৰাত অনুষ্ঠিত ৪খন আসনৰ উপ-নিৰ্বাচনৰ তিনিখনত বিজেপিয়ে জয়লাভ (3 seats won by BJP in Tripura bye election) কৰাৰ বিপৰীতে এখনত বিজয়ী হয় কংগ্ৰেছৰ (Congress) প্ৰাৰ্থী ।

আনহাতে,দিল্লী বিধানসভাৰ (Delhi Assembly) এখন আসনৰ উপ-নিৰ্বাচনত আম আদমী পাৰ্টী (Aam Admi Party), অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ আসনখনত ৱাইএছআৰ কংগ্ৰেছ (YSR Congress) আৰু ঝাড়খণ্ডত কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থীজনে জয়লাভ কৰে । ত্ৰিপুৰাৰ উপ-নিৰ্বাচনত বিজয়ী হৈছে বিপ্লৱ কুমাৰ দেৱৰ (Tripura former CM Biplab Kumar Dev) স্থলাভিষিক্ত হোৱা ড০ মাণিক সাহা ।

ত্ৰিপুৰাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ড০ মাণিক (Tripura Chief Minister Dr Manik Saha) সাহাই ২৩ জুনত ৰাজ্যখনত অনুষ্ঠিত উপ-নিৰ্বাচনত বিজেপি প্ৰাৰ্থীসকলক জয়ী কৰোৱাৰ বাবে ৰাজ্যৰ জনসাধাৰণক শুভেচ্ছা আৰু অভিনন্দন জনায় । তেওঁ লগতে নিৰ্বাচন প্ৰক্ৰিয়াৰ সৈতে জড়িত সকলো স্তৰৰ কৰ্মচাৰী আৰু আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ কৰ্মচাৰীসকলক অভিনন্দন জনায় । উল্লেখ্য, মুখ্যমন্ত্ৰী ড০ মাণিক সাহাই ৮-টাউন বৰদোৱালী বিধানসভা সমষ্টিৰ (8 town Bardowali Assembly Constituency) পৰা ১৭, ১৮১ টা ভোট লাভ কৰি উপ-নিৰ্বাচনত জয়লাভ কৰে ।

আনহাতে, উপ-নিৰ্বাচনত বিপুল ভোটেৰ ব্যৱধানত জয়লাভ কৰাৰ পিছতে মুখ্যমন্ত্ৰী অধ্যাপক ড০ মাণিক সাহা দেওবাৰে অসামৰিক সচিবালয়লৈ আহে (Manik Saha came to Civil Secretariat)। তাত সচিবালয়ৰ বিষয়া আৰু কৰ্মচাৰীসকলে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক ফুলৰ টোৰাৰে আদৰণি জনায় (officials and staff of Secretariat welcomed Chief Minister) । উল্লেখ্য, দেওবাৰে বন্ধৰ দিন হোৱাৰ পিছতো মুখ্যমন্ত্ৰী ড০ সাহাই দীৰ্ঘদিন ধৰি কাৰ্যালয়ত কাম কৰে আৰু বিষয়াসকলৰ সৈতে বিভিন্ন বিষয়ত আলোচনা কৰে ।

উল্লেখ্য, মাণিক সাহাই ২০১৬ চনত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিত যোগদান কৰাৰ (Manik Saha join Bharatiya Janata Party in 2016) পূৰ্বে ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ সদস্য আছিল । তেওঁ ২০২০ চনত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ ত্ৰিপুৰা প্ৰদেশৰ সভাপতি হয় । ২০২২ চনৰ এপ্ৰিল মাহত সাহা ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ হিচাপে নিৰ্বাচিত হয় (In April 2022 Saha elected as Rajya Sabha MP) ।

২০২২ চনৰ ১৪ মে'ত ৰাজ্যখনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ মাত্ৰ এবছৰ পূৰ্বে বিপ্লৱ কুমাৰ দেৱে তেওঁৰ পদৰ পৰা পদত্যাগ কৰে । খৰখেদাকৈ আহ্বান কৰা বিধায়িনী দলৰ বৈঠকৰ পিছত বিজেপিয়ে মাণিক সাহাৰ নাম তেওঁৰ উত্তৰাধিকাৰী হিচাপে ঘোষণা কৰে আৰু কয় যে তেওঁ নতুন মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ সহযোগিতা আগবঢ়াব । সাহাই ২০২২ চনৰ ১৫ মে'ত ত্ৰিপুৰাৰ একাদশ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে শপত গ্ৰহণ কৰে (Saha took oath as CM on 15 May 2022) ।

