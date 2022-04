আগৰতলা,১৪ এপ্ৰিল : ত্ৰিপুৰাৰ বৰ্তমানৰ চৰকাৰে বিভিন্ন সময়ত পূৰ্বৰ চিপিআই(এম)ৰ চৰকাৰক সমালোচনা কৰা দেখা যায় । এইবাৰ পুনৰ পূৰ্বৰ চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে শাসকীয় দলৰ মুখ্যমন্ত্ৰী বিপ্লৱ কুমাৰ দেৱৰ গুৰুতৰ অভিযোগ (Tripura CM criticizes previous CPIM government)। ৰাজ্যখনৰ খিলঞ্জীয়া লোকসকলৰ বাবে কোনো ধৰণৰ উন্নয়নমূলক কাম নকৰাৰ অভিযোগ চিপিআই(এম) চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে (Left front govt fails to work for tribals in Tripura)। ত্ৰিপুৰাৰ ধলাই জিলাৰ লংটোৰাই উপত্যকাত দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে বুইচু উৎসৱ উদ্বোধন কৰি দেৱে এই মন্তব্য কৰে ।

উল্লেখ্য যে বুইচু হৈছে ত্ৰিপুৰাত বাস কৰা ত্ৰিপুৰী সম্প্ৰদায়ৰ লোকসকলৰ উৎসৱ । বুইচু উৎসৱ উদ্বোধন কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয় যে পূৰ্বে উত্তৰ-পূৱত কোনো ধৰণৰ উন্নয়ন হোৱা নাছিল । কিন্তু ২০১৪ চনত বিজেপি শাসনলৈ অহাৰ পাছত ব্যাপক উন্নয়ন হৈছে এই অঞ্চলত (Tripura CM praises his government)।

ত্ৰিপুৰাত ২৫ বছৰ ধৰি চিপিআই(এম) দলৰ চৰকাৰ আছিল । কিন্তু সেই সময়চোৱাত ধলাই জিলাৰ দৰে ত্ৰিপুৰাৰ বিভিন্ন জনজাতীয় অঞ্চলত কোনো ধৰণৰ উন্নয়ন নোহোৱাৰ অভিযোগ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ । তেওঁৰ মতে বৰ্তমানৰ চৰকাৰৰ কাৰ্যকালতহে প্ৰকৃত উন্নয়নৰ দিশে আগবাঢ়িছে ত্ৰিপুৰা ।

মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে লগতে কয় যে বিজেপি চৰকাৰৰ বাবে এছিয়ান ডেভেলপমেণ্ট বেংকে ৰাজ্যৰ জনজাতীয় সম্প্ৰদায়ৰ লোকসকলৰ উন্নয়নৰ বাবে ১,৩০০ কোটি টকাৰ ঋণ মঞ্জুৰ কৰিছে । "জল জীৱন মিছন"ৰ জৰিয়তে জনজাতীয় অঞ্চলৰ প্ৰতিটো পৰিয়ালক বিনামূলীয়া খোৱাপানীৰ যোগান ধৰা হৈছে । পূৰ্বে, জনজাতীয় মহিলাসকলে অতি কষ্ট কৰি দূৰৈৰ পৰা পানী আনিব লাগিছিল । এতিয়া সেই সমস্যা সমাধান হৈছে । মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বিজেপি চৰকাৰক প্ৰশংসা কৰি কয় যে জনজাতীয় অঞ্চলৰ উন্নয়নৰ বাবে বিজেপি চৰকাৰে পেভাৰ ব্লক ব্যৱহাৰ কৰি পথ নিৰ্মাণ কৰি আছে ।

