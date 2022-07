আগৰতলা,৩১ জুলাই : ‘‘পাকিস্তান আৰু চীনে ভাৰত আক্ৰমণ কৰাৰ সময়ত তেতিয়াৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে কোনো উপযুক্ত প্ৰত্যুত্তৰ দিয়া নাছিল ।’’ এই অভিযোগ ত্ৰিপুৰাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঃ মানিক সাহাৰ (Tripura CM questions previous govts role in enemy nation attack)। মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে, তেতিয়াৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ বিপৰীতে বৰ্তমানৰ চৰকাৰৰ দিনত ভাৰতৰ উপযুক্ত প্ৰত্যুত্তৰ দিয়াৰ ক্ষমতা আছে যিটো প্ৰধানমন্ত্ৰী মোডীয়ে সম্ভৱ কৰি তুলিছে (Tripura CM criticized previous central govt)। 'Modi@20 Dreams to Delivery' শীৰ্ষক এখন গ্ৰন্থ উন্মোচনৰ লগত সংগতি ৰাখি শুকুৰবাৰে আগৰতলাৰ নজৰুল কলাক্ষেত্ৰত আয়োজিত আলোচনা চক্ৰত এই মন্তব্য কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ।

ভাৰতে কৰা চাৰ্জিকেল ষ্ট্ৰাইকৰ কথা উল্লেখ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে, ভাৰতে কেতিয়াও কাকো আক্ৰমণ নকৰে কিন্তু যদি কোনোবাই আক্ৰমণ কৰে তেন্তে আমাৰ ওচৰত উপযুক্ত প্ৰত্যুত্তৰ দিয়াৰ সাহস আছে যাৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে নৰেন্দ্ৰ মোডীক ধন্যবাদ জনায় ।

তেওঁ অৱশ্যে দাবী কৰে যে, কেন্দ্ৰত অটল বিহাৰী বাজপেয়ীৰ শাসনৰ বাহিৰে পূৰ্বৰ চৰকাৰ দুৰ্নীতি আৰু কেলেংকাৰীৰে ভৰি আছিল । কিন্তু এতিয়া প্ৰধানমন্ত্ৰী মোডীয়ে প্ৰমাণ কৰিছে যে এটা দলে দুৰ্নীতি বা কেলেংকাৰী অবিহনে চৰকাৰ চলাব পাৰে । এতিয়া দেশৰ সকলো বিজেপি শাসিত ৰাজ্য দুৰ্নীতিমুক্ত বুলিও তেওঁ দাবী কৰে ।

পশ্চিমবংগৰ অ-বিজেপি চৰকাৰক সমালোচনা কৰি তেওঁ কয় যে শেহতীয়াকৈ ৰাজ্যখনত EDয়ে চলোৱা অভিযানত উদ্ধাৰ হৈছে বৃহৎ পৰিমাণৰ ধন । বিজেপি চৰকাৰ দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে শূন্য সহনশীল আৰু কেৱল কেইখনমান ৰাজ্যহে বাকী আছে য'ত বিজেপিয়ে শীঘ্ৰেই চৰকাৰ গঠন কৰিব বুলিও দাবী কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ।

প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোডীক প্ৰশংসা কৰি তেওঁ কয় যে অনাগত দিনত মোডীৰ নেতৃত্বত ভাৰত বিশ্বৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ দেশ হ'ব । প্ৰধানমন্ত্ৰী মোডীৰ নেতৃত্বত সমগ্ৰ দেশৰ চেহেৰা সলনি হৈছে (Tripura CM praises PM Modi)। মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঃ সাহাই লগতে কয় যে 'সবকা সাথ সবকা বিকাশ আৰু সবকা প্ৰয়াস'ৰ কথা মনত ৰাখি মোডীয়ে কাম কৰি আছে যিটো অতীতত কোনো নেতাই কৰা নাছিল ।

প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোডী মানে উন্নয়ন বুলি দাবী কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী সাহাই কয় যে নৰেন্দ্ৰ মোডীৰ অৰ্থ হৈছে গ্ৰাম্য অঞ্চলৰ উন্নয়ন, শৌচালয় নিৰ্মাণ আদি । ২০১৪ চনত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোডীয়ে শৌচালয়ৰ বিষয়ে কোৱাৰ সময়ত বহুলোকে হাঁহিছিল । কিন্তু এতিয়া হাঁহি থকা সকলোৱে নীৰৱ হৈ আছে বুলি দাবী কৰে ত্ৰিপুৰাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ।

