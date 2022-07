আগৰতলা, 15 জুলাই: ৰাজ্য চৰকাৰৰ প্ৰচেষ্টাই সদায় ৰাজ্যখনত দবাকে ধৰি অন্যান্য ক্ৰীড়াৰ সম্প্ৰসাৰণ অব্যাহত ৰাখিব ৷ বৃহস্পতিবাৰে আগৰতলাত প্ৰথমবাৰৰ বাবে অনুষ্ঠিত হোৱা দবা অলিম্পিয়াডৰ (India to host 44th Chess Olympiad) উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকি এই কথা কয় ত্ৰিপুৰাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ মানিক সাহাই ৷ দেশে প্ৰথমবাৰৰ বাবে দবা অলিম্পিয়াড আয়োজন কৰাক (Chess Olympiad in India) লৈ উৎফুল্লিত হৈ এই দিনটো সুখৰ দিন বুলি অভিহিত কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ৷

এই সময়তে তেওঁৰ পুৰণি স্মৃতি ৰোমন্থন কৰি তেওঁৰ চৰকাৰে বিদ্যালয়সমূহত দবা অন্তৰ্ভুক্ত কৰাৰ চিন্তা কৰি আছে বুলি উল্লেখ কৰে ৷ এই খেলে নিশ্চিতভাৱে শিশুসকলৰ মাজত জ্ঞান তথা বুদ্ধি বিকাশত সহায় কৰিব বুলিও মন্তব্য কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে (Chess in school for developing the intellect of students ) ৷ লগতে শিক্ষাৰ্থী আৰু অভিভাৱকসকলক অধ্যয়নৰ লগতে ক্ৰীড়া প্ৰয়োজনীয় বুলি পৰামৰ্শ আগবঢ়ায় মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ৷

ক্ৰীড়া অবিহনে শাৰীৰিক আৰু মানসিক বিকাশ সম্ভৱ নহয় (Physical and mental development is not possible without sports) বুলিও শিক্ষাৰ্থী আৰু অভিভাৱকসকলক উদ্দেশ্যে মন্তব্য কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ৷ তেওঁ কয়, দবা খেলখন বিদ্যালয়ত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিলে দবা খেল শিক্ষাৰ্থীসকলৰ মগজুৰ লগতে চিন্তাশক্তি, বুদ্ধি বৃদ্ধি কৰাত সহায়ক হ’ব ৷

ৰাজ্য চৰকাৰৰ প্ৰচেষ্টাই সদায় ৰাজ্যখনত দবাকে ধৰি অন্যান্য ক্ৰীড়াৰ সম্প্ৰসাৰণ অব্যাহত ৰাখিব বুলিও তেওঁ কয় । উল্লেখ্য যে, ত্ৰিপুৰাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ মানিক সাহা এজন ক্ৰীড়াবিদ আছিল (Tripura CM Dr Manik Saha was a sportsman) ৷

লগতে পঢ়ক: Congress Protest in Tripura: ২১ জুলাইত ত্ৰিপুৰাৰ তিনিখন জিলাত বন্ধৰ আহ্বান কংগ্ৰেছৰ