নিউজ ডেস্ক, ২৫ জুলাই : ত্ৰিপুৰা চৰকাৰ (Government of Tripura) আৰু ত্ৰিপুৰা ৰাজ্যিক বিদ্যুৎ নিগম লিমিটেডে (Tripura state electricity corporation limited) বিদ্যুৎ মন্ত্ৰালয়ৰ সহযোগত ভাৰতৰ স্বাধীনতাৰ ৭৫ বছৰ উদযাপন (Azadi ka Amrit Mahotsav) কৰিবলৈ 'উজ্জ্বল ভাৰত উজ্জ্বল ভৱিষ্যত- শক্তি @২০৪৭'ৰ (Ujjwall Bharat Ujjwal Bhavisya- power @2047) ছত্ৰছাঁয়াত ত্ৰিপুৰাত 'বিজুলী মহোৎসৱ' উদযাপন কৰিবলৈ আগবাঢ়িছে ।

ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ মাজত সহযোগিতা উদযাপনৰ বাবে 'বিজুলী মহোৎসৱ'ক (Ministry of Power going to celebrate Bijli Mahotsav)মঞ্চ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা হ'ব ৷ লগতে ভাৰতৰ শক্তি খণ্ডৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ সাফল্যসমূহৰ ওপৰত আলোকপাত কৰা হ'ব । অধিক জনসাধাৰণৰ অংশগ্ৰহণৰ বাবে সমগ্ৰ দেশতে ইয়াক উদযাপন কৰা হ'ব ।

ত্ৰিপুৰাত আজিৰে পৰা 30 জুলাই, 2022 লৈকে আঠখন জিলাত বিস্তাৰিত ষোল্লটা স্থানত সকলো ক’ভিড সুৰক্ষা প্ৰট’কল নিশ্চিত কৰা বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিৰ উপস্থিতিত এই কাৰ্যসূচী উদযাপন কৰা হ'ব (Celebration of Bijli Mahotsav in Tripura)।

প্ৰতিটো জিলা পৰ্যায়ৰ কাৰ্যসূচী 90 মিনিট সময়সীমাৰ হ'ব আৰু কাৰ্যসূচীত অন্তৰ্ভুক্ত থাকিব বৈদ্যুতিকৰণ আঁচনিৰ ওপৰত হিতাধিকাৰীৰ প্ৰশংসা-পত্ৰ, সাৰ্বজনীন ঘৰুৱা বৈদ্যুতিকৰণৰ ওপৰত চলচ্চিত্ৰ (Film on universal household Electrification REC); গ্ৰাম্য বৈদ্যুতিকৰণ; বিতৰণ প্ৰণালী শক্তিশালী কৰা (Distribution System Strengthening PFC); সক্ষমতা সংযোজন; এক ৰাষ্ট্ৰ এক গ্ৰিড; নৱীকৰণযোগ্য শক্তি; ত্ৰিপুৰা নৱীকৰণযোগ্য শক্তি বিকাশ (Tripura Renewable Energy Development TRERA); উপভোক্তা অধিকাৰ; শক্তি সংৰক্ষণ আৰু ঘৰুৱা বৈদ্যুতিকৰণৰ ওপৰত নুক্কাদ নাটক আৰু সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান প্ৰদৰ্শন ।

দেশৰ 100 টা স্থানত হাইব্ৰিড মুডত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া গ্ৰেণ্ড ফিনালে অনুষ্ঠানৰ সৈতে 'বিজুলী মহোৎসৱ' উদযাপন সমাপ্ত কৰা হ'ব (Celebration of Bijli Mahotsav concluded); যাৰ ভিতৰত দুটা স্থান হ'ব ত্ৰিপুৰাৰ । স্থান দুটা হৈছে ধলাই আৰু পশ্চিম জিলা । গ্ৰেণ্ড ফিনালে অনুষ্ঠানত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে সৌভাগ্য, ডিডিইউজিজেৱাই (DDUGJY) আৰু আইপিডিএছ (IPDS) আদি আঁচনিৰ হিতাধিকাৰীসকলৰ সৈতে মত বিনিময় কৰিব (Prime Minister Narendra Modi interacted with beneficiaries) ।

