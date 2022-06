নেশ্যনেল ডেস্ক, 26 জুন: "টেনশ্যন লেনেকা নহয়, দেনেকা ৷ মই মানুহৰ বাবে কাম কৰিবলৈ যথাধিকাৰ চেষ্টা কৰিম। ঘৰে ঘৰে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ সময়ত মই বহুতো সমস্যা দেখিছো, এই সমস্যাসমূহৰ মই সমাধান কৰিম ৷"

ত্ৰিপুৰাত গেৰুৱা দলৰ সিংহাসন (BJP win 3 seats in Tripura By election)৷ 8 নং টাউন বৰদোৱালী বিধানসভা সমষ্টিৰ পৰা জয়লাভ ত্ৰিপুৰাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ মানিক সাহাৰ জয়লাভ (CM Dr. Manik Saha wins) ৷ 17,181 টা ভোট লাভ কৰি কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী তথা বিজেপিৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক আসিশ কুমাৰক পৰাস্ত কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ৷ 11,077 টা ভোট লাভ কৰে কংগ্ৰেছী প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে ৷

নিৰ্বাচনত জয়ী হৈ ড৹ মানিক সাহাই কয় যে তেওঁৰ বিজয়ৰ বিষয়ে যথেষ্ট আত্মবিশ্বাসী আৰু জনসাধাৰণক বিজেপিৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখিবলৈ আহ্বান জনায়৷

"মই মোৰ ফলাফলক লৈ চিন্তিত নাছিলো। টেনশ্যন লেনে কা নহয়, দেনাকা ৷ মই ৫০০০ তকৈও অধিক ভোটত আগবাঢ়ি আছিলো কিন্তু অধিক ভোটৰ বাবে আশাবাদী আছিলো ৷"

ত্ৰিপুৰাত গেৰুৱা দলৰ সিংহাসন (BJP win 3 seats in Tripura By election)৷ দেওবাৰ অৰ্থাৎ আজি দেশৰ তিনিখন লোকসভা আসন আৰু সাতখন বিধানসভা আসনৰ উপ-নিৰ্বাচনৰ ভোটগণনা অনুষ্ঠিত হয় (Tripura bye poll counting) ৷ কটকটীয়া নিৰাপত্তা ব্যৱস্থাৰ মাজেৰে পুৱা 8 বজাৰ পৰা ত্ৰিপুৰাৰৰ চাৰিখন বিধানসভা আসনৰ উপ-নিৰ্বাচনৰ ভোটগণনা চলি আছে (Tripura By election 2022) ৷

ইয়াৰ সমান্তৰালকে 6 নং আগৰতলা বিধানসভা সমষ্টিত কংগ্ৰেছৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দিতা কৰা প্ৰাক্তন বিজেপি মন্ত্ৰী ৰয় বৰ্মনে 17,431 টা ভোট লাভ কৰে ৷ বিজেপি প্ৰাৰ্থী ড৹ অশোক সিনহাই 14,268 টা আৰু চিপিআইএমে 6,808 টা ভোট লাভ কৰে৷ যুৱৰাজনগৰ বিধানসভা সমষ্টিত বিজেপিৰ মলিনা দেবনাথে 18,769 টা ভোট লাভ কৰে, চিপিআইএমে 14,197 টা ভোট লাভ কৰাৰ বিপৰীতে কংগ্ৰেছে 1440 টা ভোট লাভ কৰে ।

সুৰমা বিধানসভা সমষ্টিত বিজেপিৰ স্বপ্না দাস পল 10,956 টা ভোটলাভ কৰি আগবাঢ়ি আছে, আনহাতে চিপিআইএম 5362 টা ভোট লাভ কৰে ৷ অৱশ্যে, সুৰমা সমষ্টিত কংগ্ৰেছত কোনো প্ৰাৰ্থী অৱতীৰ্ণ হোৱা নাছিল ৷

