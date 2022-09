আগৰতলা, ৬ছেপ্তেম্বৰ: ত্ৰিপুৰা জনজাতীয় এলেকা স্বায়ত্তশাসিত জিলা পৰিষদৰ (TTAADC)গাঁও সমিতিৰ নিৰ্বাচনক লৈ প্ৰচাৰ আৰম্ভ হোৱাৰ পূৰ্বেই ত্ৰিপুৰা বিজেপি জনজাতি মৰ্চাৰ(বিজেপিৰ জনজাতীয় শাখা)সভাপতি বিকাশ দেববৰ্মাই মৃত্যুৰ ভাবুকি লাভ কৰিছে(leader of Tripura BJPreceived death threats)। ইয়াৰ পিছতেই দেববৰ্মাই সোমবাৰে পশ্চিম আগৰতলা আৰক্ষী থানাত(West Agartala Police station) এই সন্দৰ্ভত এখন এজাহাৰ দাখিল কৰিছে ।

উক্ত এজাহাৰখনত ত্ৰিপুৰা বিজেপি জনজাতি মৰ্চাৰ (বিজেপিৰ জনজাতীয় শাখা) সভাপতিগৰাকীয়ে অভিযোগ কৰিছে যে এজন ব্যক্তিয়ে তেওঁক এটা অজ্ঞাত নম্বৰৰ পৰা ফোন কৰি মৃত্য়ুৰ ভাবুকি প্ৰদান কৰিছে । তেওঁক কালি পুৱা প্ৰায় ১০:১০ বজাত এটা অজ্ঞাত নম্বৰৰ পৰা জীৱনৰ প্ৰতি ভাবুকি প্ৰদান কৰা বুলি কয় ।

ৰাজ্যখনৰ ৰাজকীয় বংশধৰ প্ৰদ্যুত কিশোৰ মানিক্যৰ নেতৃত্বত গঠিত আঞ্চলিক দল টিআইপিআৰএৰ বৰ্তমানৰ টিটিএএডিচি কৰ্তৃপক্ষই আগতে 587 টা ভিচিত নিৰ্বাচিত সংস্থাৰ অনুপস্থিতিত মনোনীত অধ্যক্ষ আৰু সদস্যসকলৰ সৈতে ভিলেজ ডেভেলপমেণ্ট কমিটী গঠন কৰিছিল । ইপিনে,গাঁও সমিতিৰ কাৰ্যকাল ২০২১ চনৰ ৭ মাৰ্চত সমাপ্ত হৈছিল ।

উল্লেখ্য় যে ত্ৰিপুৰা উচ্চ ন্যায়ালয়ে(High Court of Tripura)ৰাজ্যিক নিৰ্বাচন আয়োগক(State Election Commission of Tripura) এই বছৰৰ নৱেম্বৰৰ শেষৰ ফালে ত্ৰিপুৰা জনজাতীয় অঞ্চল স্বায়ত্তশাসিত জিলা পৰিষদৰ(টিটিএএডিচি) অধীনত ৫৮৭ খন গাঁও সমিতিত(Election of Village Committee) নিৰ্বাচন সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিছে। এই নিৰ্দেশটো মঙলবাৰে গৃহীত কৰা হৈছিল। ভিচিসমূহত (Gram Panchayat system of Tripura)নিৰ্বাচন বিচৰা এখন পিআইএলৰ শুনানি সমাপ্ত কৰিছিল।

ত্ৰিপুৰাৰ জনজাতীয় লোকসকলে তেওঁলোকৰ সুকীয়া জীৱন শৃংখলাৰ সংৰক্ষণ আৰু প্ৰচাৰৰ বাবে দীৰ্ঘ বছৰ ধৰি স্বায়ত্তশাসনৰ দাবী কৰি আহিছিল । উল্লেখ্য় যে এই পৃষ্ঠভূমিৰ বিপৰীতে ৰাজ্য চৰকাৰৰ লগতে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে জনজাতীয় সংহত অঞ্চলসমূহত আভ্যন্তৰীণ স্বায়ত্তশাসন প্ৰৱৰ্তন কৰিবলৈ আৰু ইয়াৰ দ্বাৰা জনজাতীয় জনসাধাৰণৰ সামাজিক,অৰ্থনৈতিক আৰু সাংস্কৃতিক স্বাৰ্থ সুৰক্ষিত কৰাৰ বাবে এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছিল।

