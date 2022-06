আগৰতলা, 15 জুন: ত্ৰিপুৰা উপ নিৰ্বাচন (Tripura by election) চমু চপাৰ লগে লগে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ তুংগত উঠিছে ৷ মঙলবাৰ, 14 জুন তাৰিখে তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ সাধাৰণ সম্পাদক অভিষেক বেনাৰ্জীয়ে (All India Trinamool Congress general secretary Abhishek Banerjee) আগৰতলাৰ এখন নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত অংশগ্ৰহণ কৰি বিজেপিক তুলাধুনা দিয়ে (Abhishek Banerjee in Agartala) ৷ বিজেপিক ডুব যোৱা জাহাজ আখ্যা বেনাৰ্জীৰ ৷ তেওঁ লগতে কয় যে, ডুব যোৱা জাহাজে কেপ্তেইন সলনি কৰি লাভ নাই ( BJP is sinking ship)৷

জনসভাত নেতাগৰাকীয়ে কয়, "2021 চনৰ আগষ্ট মাহত আমি ত্ৰিপুৰাত আমাৰ ৰাজনৈতিক প্ৰচেষ্টা আৰম্ভ কৰিছিলো ৷ যোৱা 10 মাহত আমি বিজেপিৰ তুলনাত ত্ৰিপুৰাৰ জনসাধাৰণৰ বাবে পাৰ্যমানে কাম কৰিছো ৷ ইয়াৰ পূৰ্বে নৱেম্বৰ মাহত মই আপোনালোকক কৈছিলো যে প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী বিপ্লৱ দেৱৰ সময় শেষ হৈছে ৷ মোৰ কথা সঁচা প্ৰমাণিত হ'ল ৷ বিপ্লব দেৱৰ খেল শেষ" ৷

ইয়াৰোপৰি নেতাগৰাকীয়ে কয়, "অৱশ্যে বৰ্তমানলৈকে ত্ৰিপুৰাৰ স্বাস্থ্য আন্তঃগাঁথনি স্থগিত হৈ আছে ৷ ত্ৰিপুৰাৰ স্বাস্থ্য আন্তঃগাঁথনি কিয় ইমান দুৰ্বল বুলি প্ৰশ্ন কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী মানিক বাবুৱেও উত্তৰ দিব নোৱাৰিব ৷ 25 বছৰ ধৰি চিপিআইএমে সমগ্ৰ ৰাজ্যখন ধ্বংস কৰিছিল ৷ তাৰ পিছত, বিপ্লব দেৱৰ চৰকাৰৰ চাৰি বছৰৰ ফলত ৰাজ্যখন ধ্বংস হৈছিল আৰু এতিয়া মানিক সাহাৰ চৰকাৰেও একেই কাম কৰি আছে ৷"

আনহাতে, বিজেপিৰ অচ্ছে দিন শীৰ্ষক শ্লোগানক সমালোচনা কৰি কয় নেতাগৰাকীয়ে কয় বিজেপিৰ অচ্ছে দিন মানে ৰন্ধন গেছৰ মূল্য 950 টকালৈ বৃদ্ধি কৰোৱাকে বুজাইছে নেকি ? নে পেট্ৰ'ল, কেৰাচিন তেল তথা মূল্যবৃদ্ধিৰ কথা বুজাইছে ?

তৃণমূল নেতাজনে লগতে কয়, বিজেপিয়ে 950 টকাৰ ৰন্ধন গেছ বা পেট্ৰ'লৰ মূল্য আৰু কেৰাচিন তেলবৃদ্ধি, ক্ৰমান্বয়ে বাঢ়ি অহা ডলাৰৰ বিনিময় হাৰ ? এইটো তেওঁলোকৰ আচ্ছে দিন। বেনাৰ্জীয়ে বিজেপি চৰকাৰক "ডাবল-চোৰেৰ চৰকাৰ" বুলি তীব্ৰ ভাষাৰে সমালোচনা কৰে ৷ অহা 2023 বৰ্ষত ত্ৰিপুৰাত চৰকাৰ সলনি হ'ব বুলি দাবী কংগ্ৰেছ নেতাগৰাকীয়ে ৷

