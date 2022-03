আগৰতলা,২৩ মাৰ্চ : অতি শীঘ্ৰে ত্ৰিপুৰা আৰু বাংলাদেশৰ মাজত ৰে'ল যোগাযোগৰ (Rail connectivity between Tripura and Bangladesh) কাম আৰম্ভ হ'ব । ত্ৰিপুৰাৰ পৰা বাংলাদেশৰ ফেনী চহৰলৈ চলিব বিশেষ ৰে'ল । এয়া হ'ব ত্ৰিপুৰাৰ দ্বিতীয়টো ৰে'ল সংযোগ । চলিত বিধানসভা অধিৱেশনত (Budget session of Tripura assembly) পৰিবহণ মন্ত্ৰী প্ৰাণজিৎ সিংগা ৰয়ে এই কথা উল্লেখ কৰে ।

মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰা মতে, ত্ৰিপুৰা আৰু বাংলাদেশৰ ৰে'ল সংযোগকে ধৰি তিনিটা নতুন ৰে'ল প্ৰকল্পৰ জৰীপৰ কাম ইতিমধ্যে সমাপ্ত হৈছে । মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কোৱা মতে ত্ৰিপুৰাৰ বেলোনিয়াৰ পৰা বাংলাদেশৰ ফেনীলৈ প্ৰায় ৩০ কিঃমিঃ, উত্তৰ জিলাৰ ধৰ্মনগৰৰ পৰা পঞ্চৰথল আৰু কৈলাশাহাৰলৈ ৪১.৭৫ কিঃমিঃ আৰু বেলোনিয়াৰ পৰা মোহনপুৰলৈ প্ৰায় ১৬.৬২ কিঃমিঃ দৈৰ্ঘ্য এই তিনিটা নতুন ৰেল প্ৰকল্পৰ জৰীপৰ কাম সম্পূৰ্ণ হৈছে ।

মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে জনোৱা মতে ত্ৰিপুৰাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী বিপ্লব কুমাৰ দেৱে চলিত বৰ্ষৰ ২১ জানুৱাৰীত কেন্দ্ৰীয় ৰে'ল মন্ত্ৰীক সাক্ষাৎ কৰি ২০২২ বৰ্ষৰ ৰে'ল বাজেটত এই প্ৰকল্পসমূহ অন্তৰ্ভুক্ত কৰিবলৈ আৰু বিত্তীয় সাহায্য প্ৰদান কৰিবলৈ এক বিশেষ অনুৰোধ জনাইছে ।

এই প্ৰকল্পসমূহৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰাৰ লগতে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে, বাংলাদেশৰ আখাউৰাক সংযোগ কৰিব লগা নিশ্চিন্তপুৰ ৰে'ল য়াৰ্ডৰ কাম ৯৮ শতাংশ সম্পূৰ্ণ হৈছে আৰু চাব্ৰুম ৰে'ল য়াৰ্ডৰ কামো ৭৫ শতাংশ সম্পূৰ্ণ হৈছে । অহা বিত্তীয় বৰ্ষৰ ভিতৰত ৰে'ল য়াৰ্ডৰ দুয়োটা প্ৰকল্পৰ কাম সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে আৰু ইয়াৰ দ্বাৰা মালবাহী ৰে'লৰ চলাচল বৃদ্ধি হ'ব ।

