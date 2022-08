আগৰতলা,২৪ আগষ্ট: ২০২১-২২ বৰ্ষত নৱীকৰণযোগ্য শক্তি খণ্ডত শ্ৰেষ্ঠতা প্ৰদৰ্শনৰ বাবে ত্ৰিপুৰাই লাভ কৰিছে দুটাকৈ বঁটা(Tripura Award Renewable Energy)। ৰাজ্যসমূহৰ নৱীকৰণযোগ্য শক্তি সংস্থাসমূহৰ সংগঠনৰ কাৰ্যবাহী সঞ্চালকৰ(Executive Director of the Association of Renewable Energy Agencies of States) এখন পত্ৰত প্ৰকাশ পাইছে এই তথ্য । উত্তৰ-পূবৰ ৰাজ্যসমূহৰ মাজত ত্ৰিপুৰাই পদৰ্শন কৰিছে এই শ্ৰেষ্ঠতা ।

ৰাজ্যখনে ২০২২ চনৰ ৩১ মাৰ্চলৈ দ্বিতীয় সৰ্বাধিক সৌৰ শক্তি স্থাপন ক্ষমতাৰ বাবে আৰু ২০২২ চনৰ ৩১ মাৰ্চলৈ সৰ্বাধিক সংখ্যক সৌৰ জলসিঞ্চন পাম্প স্থাপনৰ বাবে লাভ কৰিছে দুটাকৈ বঁটা । তদুপৰি নৱীকৰণযোগ্য শক্তি উন্নয়ন সংস্থাক উত্তৰ-পূৱৰ ৰাজ্যসমূহৰ ভিতৰত সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ প্ৰদৰ্শন কৰা ৰাজ্যিক নোডেল সংস্থা হিচাপে নিৰ্বাচিত কৰা হৈছে ত্ৰিপুৰাক ৷ নৱীকৰণযোগ্য শক্তি বিভাগৰ দায়িত্বত থকা উপ মুখ্যমন্ত্ৰী জিষ্ণু দেৱ বৰ্মাই ৰাজ্যখনৰ গাঁওসমূহৰ পথবোৰ সৌৰ পোহৰেৰে পোহৰ দিয়া তথা সৌৰ শক্তিৰ ওপৰত আধাৰিত আৰ্হি গাঁও স্থাপন আদিকে ধৰি কেইবাটাও সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে ৷

কাৰ্যবাহী সঞ্চালকৰ পত্ৰখনত উল্লেখ কৰে যে ভাৰত চৰকাৰৰ নতুন আৰু নৱীকৰণযোগ্য শক্তি আৰু ৰাসায়নিক আৰু সাৰ ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী ভগৱন্ত খুবাই ২৭ আগষ্টত কেৰালাৰ কোচিনত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া ৮ম প্ৰতিষ্ঠা দিৱস অনুষ্ঠানত এই বঁটাসমূহ বিতৰণ কৰিবলৈ অনুগ্ৰহ কৰি সন্মতি জনাইছে । কেৰালা চৰকাৰৰ বিদ্যুৎ মন্ত্ৰী আৰু কেৰালা চৰকাৰৰ মুখ্য সচিবকো অনুষ্ঠানটোত উপস্থিত থাকিবলৈ অনুৰোধ জনোৱা হৈছে ।

