আগৰতলা,৯ ডিচেম্বৰ : ভাৰতৰ কেইবাখনো ৰাজ্য ঘূৰ্ণীবতাহ 'জাৱাদ'ৰ ফলত প্ৰভাৱিত হৈছে (Cyclone Jawad’s impact in India)। শেহতীয়াকৈ উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ ত্ৰিপুৰাটো দেখা গৈছে ঘূৰ্ণীবতাহৰ প্ৰভাৱ । লক্ষণীয়ভাৱে 'জাৱাদ' আৰু নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত যথেষ্ট পৰিমাণে ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে কৃষকসকল (Farmers of Tripura affected by rain)। ধান চপোৱাৰ সময়তে হোৱা বৰষুণৰ ফলত ক্ষতিগ্ৰস্ত বহু কৃষকে মূৰে কপালে হাত দিব লগীয়া হৈছে ।

পথাৰৰ পকা ধান নষ্ট হোৱাৰ লগতে বহু স্থানত শাক-পাচলিৰ খেতিও নষ্ট হৈছে বৰষুণৰ ফলত । ফলস্বৰূপে সমস্যাত পৰিছে ত্ৰিপুৰাৰ সাধাৰণ কৃষকসকল । কৃষকসকলৰ এনে দুৰৱস্থাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি সৰ্ব ভাৰতীয় কৃষক সভাই চৰকাৰলৈ বিশেষ আহ্বান জনাইছে । কৃষক সভাৰ ৰাজ্যিক সমিতিৰ সম্পাদক পবিত্ৰ কাৰে জনোৱা মতে 'জাৱাদ' আৰু বৰষুণৰ ফলত বহু কৃষক যথেষ্ট ক্ষতিৰ সন্মুখীন হৈছে ।

সেয়ে কৃষকসকলক আৰ্থিক সাহায্য প্ৰদানৰ বাবে ত্ৰিপুৰা চৰকাৰক দাবী জনাইছে কৃষক সভাই (AIKS demands assistance to affected farmers)। ৰাজ্যৰ কৃষি বিভাগৰ তৰফৰ পৰা বিষয়টো গুৰুত্ব সহকাৰে লোৱাৰ লগতে এগৰাকী কৃষি বিষয়াক ক্ষতিগ্ৰস্ত স্থানসমূহ পৰিদৰ্শন কৰি ক্ষতিপূৰণ আগবঢ়াবলৈ চৰকাৰক দাবী জনাইছে কৃষক সংগঠনটোৱে ।

পবিত্ৰ কাৰে জনোৱা মতে যোৱা তিনি দিন ধৰি হোৱা বৰষুণৰ ফলত বহু কৃষিভূমি জলমগ্ন হৈ পৰিছে । বহু কৃষকে ধান ঘৰলৈও নিব নোৱাৰিলে । আলুকে ধৰি আন পাচলি ৰোপণৰ সময়তে হোৱা বৰষুণৰ ফলত সেই পাচলিবোৰ ৰোপণৰ পৰাও বঞ্চিত হৈছে কৃষকসকল ।

ৰবৰৰ খেতিয়কসকলো ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱা বুলি দাবী কৰিছে সম্পাদকগৰাকীয়ে । সেয়ে কৃষকসকলক ক্ষতিপূৰণ দিয়াৰ বাবে দাবী জনাইছে কৃষক সভাই । আনহাতে সৰ্ব ভাৰতীয় কৃষক সভাই ক্ষতিগ্ৰস্ত কৃষকসকলক সহায়ৰো প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে ।

