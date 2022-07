আগৰতলা,২৩ জুলাই: অ'এনজিচি ত্ৰিপুৰা এছেটে বৃহস্পতিবাৰে আগৰতলাত গেইল ইণ্ডিয়া আৰু অসম গেছ কোম্পানী লিমিটেডৰ (এজিচিএল) সৈতে গেছ বিক্ৰী চুক্তি (জিএছএ) স্বাক্ষৰ কৰিছে (ONGC Tripura Asset signed Gas Sale Agreements with GAI and Assam Gas Company)। উত্তৰ ত্ৰিপুৰা জিলাৰ পানীসাগৰ উপ-বিভাগৰ অন্তৰ্গত খুবালত ইয়াৰ পৰৱৰ্তী ক্ষেত্ৰৰ পৰা গেছ মুদ্ৰাকৰণৰ দিশত এনে পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হৈছে । জিএছএৰ অ'এনজিচিৰ হৈ ত্ৰিপুৰা এছেট এছেট ৰ এছেট মেনেজাৰ তৰুণ মালিক আৰু এজিচিএলৰ পৰিচালন সঞ্চালক গোকুল চন্দ্ৰ স্বৰ্গিয়াৰী আৰু গেইলৰ অধ্যক্ষ আৰু পৰিচালন সঞ্চালক আৰ চৌধুৰীয়ে তেওঁলোকৰ নিজ নিজ কোম্পানীৰ হৈ তিনিওটা ৰাজহুৱা খণ্ডৰ প্ৰতিষ্ঠানৰ জ্যেষ্ঠ বিষয়া আৰু কাৰ্যবাহীসকলৰ উপস্থিতিত এই চুক্তি (জিএছএ) স্বাক্ষৰ স্বাক্ষৰ কৰে( Asset Manager of Tripura Asset Tarun Malik)।

অ'এনজিচি ত্ৰিপুৰা এছেটৰ সূত্ৰই সদৰি কৰা অনুসৰি এবাৰ উৎপাদন আৰম্ভ কৰাৰ পিছত খুবাল ত্ৰিপুৰাত অ'এনজিচিৰ দশম উৎপাদন ক্ষেত্ৰ হ'ব । বৃহস্পতিবাৰে স্বাক্ষৰিত জিএছএই গেইল আৰু এজিচিএল দুয়োৰে দ্বাৰা প্ৰতিদিনে 50,000 মানক ঘন মিটাৰ (এছচিএমডি) গেছ ৰখাৰ বাবে ব্য়ৱস্থা কৰা হৈছে। ইয়াৰে অ'এনজিচিৰ খুবাল জিচিএছ (গেছ সংগ্ৰহ কেন্দ্ৰ)ৰ পৰা মুঠ 0.1 এমএমএছচিএমডি সংগ্ৰহ কৰা হ'ব বুলি উল্লেখ কৰা হৈছে ।

আনহাতে, অ'এনজিচি ত্ৰিপুৰা এছেটৰ এছেট মেনেজাৰ তৰুণ মালিকে কয়, 'ই কেৱল অ'এনজিচি, গেইল আৰু এজিচিএলৰ বাবেই নহয়, উত্তৰ-পূবৰ লোকসকলৰ বাবেও এক গুৰুত্বপূৰ্ণ অনুষ্ঠান হিচাপে চিহ্নিত কৰিছে । 'তেওঁ লগতে কয় যে অ'এনজিচিয়ে ত্ৰিপুৰাত ইয়াৰ ক্ষেত্ৰসমূহৰ পৰা অধিক গেছ উৎপাদন কৰাৰ ফলত অঞ্চলটোৰ অৰ্থনীতিয়েও উৎসাহ লাভ কৰিব । তদুপৰি আইজিজিএল পাইপলাইন স্থাপনৰ দ্বাৰা প্ৰদান কৰা অধিক সংযোগে স্থানীয় ব্যৱসায় আৰু উদ্যোগসমূহৰ বিকাশৰ বাবে উৎসাহ প্ৰদান কৰিব বুলিও অ'এনজিচি ত্ৰিপুৰা এছেটৰ এছেট মেনেজাৰ তৰুণ মালিকে কয় ।

ইপিনে,গেইলৰ অধ্যক্ষ আৰু পৰিচালন সঞ্চালক আৰ চৌধুৰীয়ে কয়, 'খুবালৰ খাদৰ পৰা উৎপাদিত গেছৰ বাবে জিএছএ ৰ অৰ্থ হৈছে দেশৰ বাকী অংশৰ সৈতে অঞ্চলটোৰ বৰ্ধিত একত্ৰীকৰণ(Zonal Head of GAIL R Choudhury)।' ৰাষ্ট্ৰ নিৰ্মাণৰ ক্ষেত্ৰত অ'এনজিচিৰ অৱদানক প্ৰশংসা কৰি তেওঁ কয় যে গেইলে সদায় অ'এনজিচিৰ সৈতে সম্পৰ্কক গৌৰৱৰ সম্পৰ্ক হিচাপে বিবেচনা কৰি আহিছে আৰু গেছ বিপণনকাৰীয়ে ইয়াৰ গেছৰ প্ৰসাৰ সম্প্ৰসাৰিত কৰিবলৈ অ'এনজিচিক সদায় সমৰ্থন কৰিব ।

