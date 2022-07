আগৰতলা ২০ জুলাই: ত্ৰিপুৰাৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী বিপ্লব কুমাৰ দেৱৰ সপোনৰ ভাৰত-বাংলাদেশ আভ্যন্তৰীণ জলপথ প্ৰকল্পৰ নিৰ্মাণ লেহেম গতিত চলিছে (Former Tripura Chief Minister Biplab Kumar Debs dream project)। এইক্ষেত্ৰত দুয়োখন দেশৰ সহযোগিতাত কিছু ত্ৰুটি আছে (Indo-Bangladesh Inland water ways is going in slow pace)। অৱশ্য়ে নিৰ্ধাৰিত সময়সীমাৰ ভিতৰত প্ৰকল্পটো সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ সম্ভৱনাও নুই কৰিব নোৱাৰি ।

নাম উল্লেখ কৰিব নিবিচৰা এজন জ্যেষ্ঠ চৰকাৰী বিষয়াই এইদৰে উল্লেখ কৰি কয় যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ত্ৰিপুৰাৰ চেপাহিজালা জিলাৰ সোনামুৰাৰ পৰা চুবুৰীয়া দেশৰ কোমিলা জিলাৰ দৌদকান্দিলৈ প্ৰস্তাৱিত জলপথ সংযোগৰ বাবে গোমতী নদীৰ ড্ৰেজিং কামৰ বাবে ২৪ কোটি টকাৰ অধিক অনুমোদন জনাইছে । ১৫.৫ কিলোমিটাৰ ড্ৰেজিঙৰ কাম কৰিলেই এই পথে অধিক অগ্ৰগতি লাভ কৰাটো নিশ্চিত । জ্যেষ্ঠ চৰকাৰী বিষয়াগৰাকীয়ে কয়, 'আমি ন' মেনছ লেণ্ডত ড্ৰেজিং কৰাৰ বাবে জল সম্পদ বিভাগক কৈছো । কিয়নো এই কাৰ্যত ব্য়ৱহাৰ কৰা সৰু নাওখনৰ কাৰণে বাংলাদেশৰ বিবিৰবাজাৰ অঞ্চলত সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হৈছে ।

আমি বাংলাদেশ চৰকাৰক তেওঁলোকৰ অংশত ড্ৰেজিং কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছো, যিটোৰ কাৰণে ভাৰতৰ দ্বাৰা পুঁজি যোগান ধৰা হ'ব । কিন্তু এতিয়াও বাংলাদেশ চৰকাৰৰ পৰা কোনো সঁহাৰি পোৱা নাই । সেয়েহে বিষয়টো সম্পৰ্কে আমাৰ মন্ত্ৰালয়লৈ পত্ৰ লিখিছো । মন্ত্ৰালয়ে বিষয়টো উত্থাপন কৰিছে । কাম চলি আছে যদিও ইয়াৰ গতি অতি লেহেমীয়া ।' আনহাতে, জাহাজ আৰু অন্যান্য বস্তু ক্ৰয় কৰিবলৈ এখন পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰা বুলিও তেওঁ কয় ।

পুঁজি আৱন্টন সন্দৰ্ভত বিষয়াগৰাকীয়ে কয় যে এই বছৰৰ ফেব্ৰুৱাৰীত ২৪ কোটি টকা আৱন্টন কৰা হৈছিল । ইয়াৰে ২কোটি টকা মুকলি কৰা হৈছিল । এই ২ কোটি টকাৰ ভিতৰত ত্ৰিপুৰা পৰ্যটনক আধা টকা দিয়া বুলি তেওঁ কয় । তেওঁ লগতে কয়, 'আমি ত্ৰিপুৰা পৰ্যটনক গোমতী নদীৰ সোনামুৰাৰ পৰা উদয়পুৰ পথলৈ এটা ফ্লোটিং জেটি নিৰ্মাণৰ দায়িত্ব দিছো ।' তদুপৰি বাংলাদেশৰ দৌদকান্দিৰ জলপথৰ জৰিয়তে ত্ৰিপুৰাৰ সোনামুৰালৈ মাছ আমদানি আৰু ৰপ্তানিৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক এখন পত্ৰও প্ৰেৰণ কৰা বুলিও তেওঁ উল্লেখ কৰে ।

