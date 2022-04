আগৰতলা,৩০ এপ্ৰিল : ২০২৩ চনত ত্ৰিপুৰাত অনুষ্ঠিত হ'ব বিধানসভা নিৰ্বাচন (Tripura assembly election 2023)। নিৰ্বাচনৰ প্ৰাকক্ষণত প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দলে ৰণনীতি প্ৰস্তুত কৰিছে । সাজু হৈছে তৃণমূল কংগ্ৰেছ দলো । ইতিমধ্যে দলটোৱে ত্ৰিপুৰাৰ ৰাজ্যিক কমিটি ঘোষণা কৰিছে (AITC announces Tripura state committee)।

শেহতীয়াকৈ দলটোৱে ত্ৰিপুৰাৰ ১৩২ জনীয়া পূৰ্ণাংগ ৰাজ্যিক কমিটি ঘোষণা কৰিছে (Tripura Trinamool Congress forms new committee)। পশ্চিমবংগৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক ৰাজীৱ বেনাৰ্জীক পুনৰ ত্ৰিপুৰাৰ ৰাজ্যিক ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়াৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছে । ইফালে সুবল ভৌমিকক ৰাজ্যিক সভাপতি হিচাপে নিযুক্তি দিয়া হৈছে (Subal Bhaumik appointed as TMC president of Tripura)।

সুবল ভৌমিকৰ উপৰিও ৬ জনীয়া মূল কমিটিখনত আছে সুস্মিতা দেৱ, আশীষ দাস, ভৃগুৰাম ৰিয়াং, আশীষ লাল সিং আৰু মামন খান । ৰাজ্যখনৰ মহিলাকেন্দ্ৰিক সমস্যাবোৰৰ ক্ষেত্ৰত মাত মাতিবলৈ কমিটিখনত ২৭ গৰাকী মহিলা সদস্যও অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে । আনহাতে পিছপৰা শ্ৰেণীৰ উন্নতিৰ বাবে কাম কৰি অহা তৃণমূল কংগ্ৰেছে ৰাজ্যিক কমিটিত ১৬ গৰাকী অনুসূচীত জাতিৰ সদস্য, ১৮ গৰাকী অনুসূচীত জনজাতিৰ সদস্য আৰু অ'বিচিৰ ৩২ গৰাকী প্ৰতিনিধিক অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছে ।

নৱগঠিত কমিটিত মুছলমান সম্প্ৰদায়ৰ ১৪ গৰাকী প্ৰতিনিধিও আছে । মূল সমিতিৰ সদস্যসকলৰ উপৰিও, সকলো ৰাজ্যিক সভাপতিয়ে কমিটিৰ পদস্থ সদস্য হিচাপে কাম কৰিব । ১৩২ জনীয়া ৰাজ্যিক কমিটিখনত ৮ গৰাকী উপ-সভাপতি, ৫ গৰাকী সাধাৰণ সম্পাদক, ১৪ গৰাকী সচিব, ৭ গৰাকী যুটীয়া সচিব আৰু ৭২ গৰাকী কাৰ্যবাহী সদস্য আছে ।

ইফালে তৃণমূল যুৱ কংগ্ৰেছৰো নতুন সমিতি গঠন কৰা হৈছে । তৃণমূল যুৱ কংগ্ৰেছৰ সভাপতিৰ দায়িত্বত থাকিব সান্তানু সাহা । তৃণমূলৰ মহিলা মৰ্চাৰ সভানেত্ৰীৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছে পান্না দেৱক । তৃণমূলৰ অনুসূচীত জাতি আৰু অনুসূচীত জনজাতিৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছে ক্ৰমে সঞ্জয় কুমাৰ দাস আৰু মলিন জামাতিয়াক ।

লগতে পঢ়ক :TTAADC অঞ্চলৰ প্ৰতিটো পৰিয়ালে পাব খোৱাপানী : মন্ত্ৰী সুশান্ত চৌধুৰী