নিউজ ডেস্ক, ১৯ আগষ্ট : প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোডীৰ বিৰুদ্ধে বহু সময়ত অভিযোগ উত্থাপন হৈ আহিছে যে তেওঁ কথাৰ মানুহ, কামৰ নহয় । কথা আৰু কামৰ মাজত কোনো মিল নাই প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ । মিছা প্ৰতিশ্ৰুতিৰ বন্যাৰে জনসাধাৰণৰ আঁভুৱা-ভাৰি আহিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোডীয়ে ।

প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে বহু কথা কয়, কিন্তু তেওঁ ব্যৱহাৰিকভাৱে কিমান প্ৰতিশ্ৰুতি পালন কৰে? বিৰোধী দলবোৰে দীৰ্ঘদিন ধৰি এনে প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰি আহিছে (Opposition parties raising questions about PM promises) । সম্প্ৰতি তৃণমূল কংগ্ৰেছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোডীক আক্ৰমণৰ এক নতুন আহিলা ব্যৱহাৰ কৰিছে, সেয়া হৈছে 'জুমলা মিটাৰ' (Trinamool Congress targetting PM Modi by using jumla meter) ।

পশ্চিমবংগৰ শাসকীয় দলে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ মিছা প্ৰতিশ্ৰুতিৰ ওপৰত আলোকপাত কৰিবলৈ এটা নিৰ্দিষ্ট ব্যৱস্থা আৰম্ভ কৰিছে (system to highlight false promises of Modi) । আৰু ইয়াৰ জৰিয়তে তৃণমূল কংগ্ৰেছে বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে যুঁজক ছ'চিয়েল মিডিয়াত এক পৃথক স্তৰলৈ লৈ যাব বিচাৰিছে (Trinamool Congress fight against BJP) ।

শেহতীয়াভাৱে দেখা গৈছে যে তৃণমূলে ছ'চিয়েল মিডিয়াত বিজেপিৰ সৈতে প্ৰতিটো পোষ্টৰ সমান আৰু যোগ্য প্ৰত্যুত্তৰ আগবঢ়াই আহিছে । তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ সামাজিক মাধ্যমৰ দলটোৱে একাধিক বিষয়ত ট্ৰেণ্ডিং কৰি আছে (Trinamool Congres social media team trending multiple issues)। তাৰে ভিতৰত ছ'চিয়েল মিডিয়াত জুমলা মিটাৰ হৈছে এক নতুন প্ৰয়াস ।

মমতা বেনাৰ্জীৰ তৃণমূলে (West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee) দাবী কৰিছে যে এই জুমলা মিটাৰটোৱে প্ৰকৃততে কেন্দ্ৰত শাসকীয় দলৰ মিছা কথা উন্মোচন কৰিব । মিছা কথাবোৰ ৰাজহুৱা মঞ্চত লিখিত ৰূপত থাকিব ।

এই সন্দৰ্ভত তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ তথা দলটোৰ নেতা ডেৰেক অ'ব্ৰায়েনে কয়, "প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল । সেইটো পুনৰ পাহৰি যাওক । আমি তেওঁৰ জুমলা জনসাধাৰণৰ আগত উপস্থাপন কৰিম । কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে সংসদত জুমলা শব্দৰ ব্যৱহাৰ নিষিদ্ধ কৰিছে (central government banned jumla word in Parliament) ।"

