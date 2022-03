আগৰতলা,২৩ মাৰ্চ : অহা ২ এপ্ৰিলত বৃহৎ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিব ত্ৰিপুৰা প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটীয়ে (TPCC to hold protest on April 2)। ৰাজ্যখনৰ আইন-শৃংখলা পৰিস্থিতিৰ অৱনতিৰ অভিযোগত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিব কংগ্ৰেছ দলটোৱে । মঙলবাৰে সংবাদমেল সম্বোধন কৰি এই কথা ঘোষণা কৰে ত্ৰিপুৰা প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটীয়ে (Press conference of TPCC)। সংবাদমেলত ত্ৰিপুৰা প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি বীৰজিৎ সিনহাই কয় যে ৰাজ্যখনৰ আইন-শৃংখলা পৰিস্থিতি সম্পৰ্কে কংগ্ৰেছ দলে এক বৈঠক অনুষ্ঠিত কৰিছে আৰু এই প্ৰতিবাদৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে ।

নেতাগৰাকীয়ে অভিযোগ কৰা মতে ৰাজনৈতিক উদ্দেশ্যৰ বাবে কংগ্ৰেছ কৰ্মী তথা নেতাসকলক বিভিন্ন স্থানত অভিযুক্ত সজোৱা হৈছে । যোৱা ২৬ ফেব্ৰুৱাৰীত আগৰতলাত বিজেপিৰ দুৰ্বৃত্তই কংগ্ৰেছ কৰ্মী আৰু সমৰ্থকসকলক আক্ৰমণ কৰিছিল (Congress worker attacked in Tripura)। সেই সম্পৰ্কেও বৈঠকত আলোচনা কৰা হৈছে ।

কংগ্ৰেছ নেতাগৰাকীৰ অভিযোগ বিজেপিয়ে ৰাজনৈতিক লাভালাভৰ বাবে আৰক্ষীক ব্যৱহাৰ কৰি আছে । এই ক্ষেত্ৰত আৰক্ষীও নিৰপেক্ষ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰাত ব্যৰ্থ হৈছে । সেয়ে ২ এপ্ৰিলত আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানৰ কাৰ্যালয় ঘেৰাও কৰিব কংগ্ৰেছ দলে (Tripura Congress to protest in front of DGP office)। এই প্ৰতিবাদত উপস্থিত থাকিবলৈ সকলো কংগ্ৰেছ কৰ্মী তথা নেতাসকলক আহ্বান জনোৱা হৈছে ।

নেতাগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰা মতে ১১ এপ্ৰিলত প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ জনজাতীয় মৰ্চাই ৰাজ্যিক পৰ্যায়ৰ এক সন্মিলন আৰু ৰাজভৱন অভিযান কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিব । এই কাৰ্যসূচীৰ জৰিয়তে ৰাজ্যপালক এক স্মাৰকপত্ৰ প্ৰদান কৰা হ'ব । বিশেষকৈ জনজাতীয় লোকসকলৰ উন্নয়নৰ বাবে ক্ষেত্ৰত ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ বাবে কংগ্ৰেছ দাবী জনাব ।

লগতে জনজাতীয় লোকসকলৰ বিকাশৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰৰ বাজেটত বিভিন্ন আঁচনি ৰূপায়ণৰ বাবেও কংগ্ৰেছে দাবী জনাব । সমগ্ৰ বিষয়টো কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰো দৃষ্টিগোচৰ কৰা হ'ব বুলি কংগ্ৰেছ নেতাগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰে ।

