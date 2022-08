নিউজ ডেস্ক, ১৮ আগষ্ট : ৰামোজী ফিল্ম চিটী আৰু আইআৰচিটিচিৰ মাজত স্বাক্ষৰিত হৈছে এক পৰ্যটন চুক্তি (tourism agreement between Ramoji Film City and IRCTC) । উক্ত চুক্তিখনত স্বাক্ষৰ কৰে ৰামোজী ফিল্ম চিটিৰ পৰিচালন সঞ্চালক বিজয়েশ্বৰী আৰু আইআৰচিটিচিৰ দক্ষিণ কেন্দ্ৰীয় মণ্ডলৰ মহা প্ৰবন্ধক নৰসিঙ্গ ৰাৱে । উল্লেখ্য, এই চুক্তিয়ে ৰামোজী ফিল্ম চিটীলৈ অহা পৰ্যটকসকলক অধিক লাভান্বিত কৰিব বুলি আশা কৰা হৈছে ।

উল্লেখ্যে, সমগ্ৰ দেশৰ পৰ্যটন সংস্থাসমূহে আইআৰচিটিচিৰ জৰিয়তে তথ্য লাভ কৰিব । আইআৰচিটিচিয়ে আৰএফচি পেকেজৰ বিষয়ে সজাগতা সৃষ্টি কৰিব (IRCTC create awareness about RFC packages) । চুক্তি স্বাক্ষৰৰ পিছত আইআৰচিটিচিৰ দক্ষিণ কেন্দ্ৰীয় মণ্ডলৰ মহা প্ৰবন্ধক নৰসিঙ্গ ৰাৱে আশা প্ৰকাশ কৰে যে, এই চুক্তিয়ে পৰ্যটকসকলৰ ওচৰ চপাত যথেষ্ট সহায় কৰিব ।

ৰামোজী ফিল্ম চিটী

"আমি ৰামোজী ফিল্ম চিটী আৰু আইআৰচিটিচিৰ সৈতে সমন্বয় কৰি এখন পৰ্যটন চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰিছোঁ । আৰএফচি পেকেজ আৰু আইআৰচিটিচি পেকেজৰ বিপণন দুয়োটা ৱেবছাইটৰ পৰাই কৰা হ'ব । এইটো পৰ্যটকৰ বাবে অতি লাভজনক হ'ব । ৰামোজী ফিল্ম চিটীৰ সৈতে অংশীদাৰিত্ব ত্বৰান্বিত কৰাটো এক সন্মানৰ বিষয় ।" চুক্তি স্বাক্ষৰৰ অন্তত নিজৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰি আইআৰচিটিচিৰ দক্ষিণ কেন্দ্ৰীয় মণ্ডলৰ মহা প্ৰবন্ধক নৰসিঙ্গ ৰাৱে এনেদৰে কয় (IRCTC South Central Zone GM Narasinga Rao) ।

উল্লেখ্য, ৰামোজী ফিল্ম চিটী হৈছে হায়দৰাবাদত অৱস্থিত এক একত্ৰিত চলচ্চিত্ৰ ষ্টুডিঅ' কমপ্লেক্স (Ramoji Film City integrated film studio complex in Hyderabad) । 1,666 একৰ (674 হেক্টৰ) মাটিকালিত বিস্তৃত ই হৈছে বিশ্বৰ সৰ্ববৃহৎ ফিল্ম ষ্টুডিঅ' কমপ্লেক্স (largest film studio of World Ramoji Film City)। ৰামোজী ফিল্ম চিটীয়ে ইয়াৰ সৰ্ববৃহৎ আকাৰৰ বাবে গিনিছ ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ডছৰ দ্বাৰাও স্বীকৃতি লাভ কৰিছে (Guinness World Records of Ramoji Film City) । এই চলচ্চিত্ৰ ষ্টুডিঅ'টো ১৯৯৬ চনত তেলেগু মিডিয়া টাইকুন ৰামোজী ৰাৱে নিৰ্মাণ কৰিছিল (Ramoji Film City build by Ramoji Rao in 1996) । আনহাতে, 'দ্য গাৰ্ডিয়ানে' ৰামোজী ফিল্ম চিটীক 'এখন চহৰৰ ভিতৰত চহৰ' বুলি বৰ্ণনা কৰিছিল ।

ৰামোজী ফিল্ম চিটী হৈছে এক জনপ্ৰিয় পৰ্যটন আৰু মনোৰঞ্জন কেন্দ্ৰ, যিখন প্ৰাকৃতিক আৰু কৃত্ৰিম দুয়োটা দিশতে আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰবিন্দু । ইয়াৰ ভিতৰত আছে এখন মনোৰঞ্জন উদ্যান । প্ৰতি বছৰে প্ৰায় ১.৫ নিযুত পৰ্যটকে এই ফিল্ম চিটী পৰিদৰ্শন কৰে ।

প্ৰকৃততে হলিউডৰ দৰে এটা ষ্টুডিঅ' নিৰ্মাণ কৰিব বিচৰা এই চলচ্চিত্ৰ চহৰখন মিডিয়া টাইকুন আৰু চলচ্চিত্ৰ প্ৰযোজক ৰামোজী ৰাওৰ উৰ্বৰ মস্তিষ্কৰ উদ্ভাৱন । মাটিখিনি ক্ৰয় কৰাৰ পিছত তেওঁ কলা পৰিচালক নীতিশ ৰয়ক কমপ্লেক্সৰ নক্সা প্ৰস্তুত কৰাবলৈ চুক্তিবদ্ধ কৰায় । ফিল্ম চিটীখনৰ এগৰাকী কাৰ্যবাহী বিষয়াৰ মতে, যেতিয়া এইখন নিৰ্মাণৰ বাবে নিৰ্মাণ কোম্পানীক গতাই দিছিল তেতিয়া নিৰ্মাতাসকলে সেই সময়ত জংঘল আৰু পাহাৰীয়া অঞ্চলৰে পৰিপূৰ্ণ মাটিখিনত থকা গছ বা পৰ্বতৰ কোনো ক্ষতিসাধন নকৰাকৈ সেয়া নিৰ্মাণ কৰিছিল ।

ষ্টুডিঅ'টোত যিকোনো সময়তে দৃশ্যগ্ৰহণ কৰা বিভিন্ন চলচ্চিত্ৰ গোটৰ বাবে এটা কেন্দ্ৰীয় পাকঘৰ আছে । মানুহে চলচ্চিত্ৰ ছেট, থীম পাৰ্ক, বিনোদন যাত্ৰা আদি তাত দৰ্শন কৰিব পাৰে । চলচ্চিত্ৰ চহৰখনৰ ভিতৰত 6 খন হোটেল, 47 খন ছাউণ্ড ষ্টেজ আৰু ৰে'ল ষ্টেচনৰ পৰা মন্দিৰলৈকে স্থায়ী ছেট আছে ।

