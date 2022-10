প্ৰাক্তন ভাৰতীয় ক্ৰিকেটাৰ মহম্মদ আজহাৰুদ্দিনৰ পিতৃ মহম্মদ ইউছুফৰ দেহাৱসান(Mohammad Azharuddin father passes away) । দীৰ্ঘদিনীয়া অসুস্থতাৰ বাবে মৃত্যু হয় প্ৰখ্যাত ক্ৰিকেটাৰগৰাকীৰ পিতৃৰ ।

ৰাজস্থানৰ শ্ৰীগংগানগৰত দেওবাৰে এটা ডকাইতে হাতত চুৰি লৈ বেংকটোৰ ভিতৰত ডকাইতি কৰাৰ চেষ্টা কৰিছিল ৷ কিন্তু ডকাইতটোৰ এই চেষ্টা বিফল কৰে বেংকটোৰ মহিলা মেনেজাৰে ৷ মহিলা বেংক মেনেজাৰে সাহসেৰে থিয় দিছিল ডকাইটোৰ বিৰুদ্ধে(Female Manager Confronted Robber at Bank) ৷ এই ঘটনাই এতিয়া সৰ্বত্ৰ বিশেষ চৰ্চা লাভ কৰিছে ৷ চৰ্চালৈ আহিছে মহিলা বেংক মেনেজাৰ পুনম গুপ্তা ৷

অৰুমুগাস্বামী আয়োগে জয়াললিতাৰ মৃত্যুৰ তদন্ত(Jayalalithaa death case) কৰি দাখিল কৰা প্ৰতিবেদনত শশীকলাৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগ নস্যাৎ কৰিলে এআইএডিএমকেৰ বহিষ্কৃত নেত্ৰীগৰাকীয়ে ৷ অৱশ্যে এই তদন্তৰ সন্মুখীন হ'বলৈ সাজু থকাৰ কথা উল্লেখ কৰে শশীকলাই ৷

ৰাজ্যত কাতি বিহুৰ দিনটোত ধাননি পথাৰ, বাৰী, ভঁৰাল আদিত চাকি-বন্তি জ্বলাই আই লক্ষ্মীক পথাৰে-ভঁৰালে স্থিতি ল’বলৈ সেৱা জনায় যদিও বিপৰীত দৃশ্য প্ৰত্যক্ষ কৰিবলৈ পোৱা গ'ল (Kati bihu 2022)৷ ডিব্ৰুগড় জিলাৰ চাবুৱাৰ দুৰ্ভগীয়া খেতিয়কে খেতিপথাৰৰ পৰিৱৰ্তে বন্তি জ্বলালে মহাবাহু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰত ৷

হস্তীৰ কন্যা পদ্মশ্ৰী প্ৰতিমা বৰুৱা পাণ্ডেৰ কালজয়ী গীত বিকৃত ৰূপত পৰিৱেশন । দেশৰ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ অসম ভ্ৰমণৰ সময়ত অসম চৰকাৰৰ উদ্যোগত আয়োজিত এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানত পদ্মশ্ৰী প্ৰতিমা বৰুৱা পাণ্ডেৰ এটি লোকগীত পৰিৱেশন কৰা হৈছিল বিকৃত ৰূপত(Pratima Barua Pandey Song Distortion) । ইয়াৰ বিৰুদ্ধে সোমবাৰে ধুবুৰীৰ গৌৰীপুৰত শিল্পী সমাজে সাব্যস্ত কৰে তীব্ৰ প্ৰতিবাদ(Artists community protests in Gauripur) ।

বুধবাৰে ঘোষণা হ'ব কংগ্ৰেছৰ নতুন সভাপতিৰ নাম । সোমবাৰে অনুষ্ঠিত হৈছিল সভাপতি পদৰ বাবে নিৰ্বাচন (Congress presidential polls)। সভাপতি পদৰ প্ৰাৰ্থী হৈছে মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গে আৰু শশী থাৰুৰ । আজি পুৱা ১০ বজাৰ পৰা সভাপতি পদৰ নিৰ্বাচনৰ ভোটগণনা আৰম্ভ হৈছে ।

তিনিচুকীয়া জিলাৰ লেখাপানী থানাৰ অন্তৰ্গত 3 নং উদয়পুৰত এগৰাকী বোৱাৰীৰ আত্মহত্যা (Daughter in law committed suicide in Udaipur) ৷ এই ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি সোমবাৰে উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় উদয়পুৰত ৷ মৃত বোৱাৰীগৰাকী নাম ছোনিয়া ছেত্ৰী ৷ ছোনিয়া ছেত্ৰী মৃত্যুৰ ন্যায় বিচাৰি সোমবাৰে উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় উদয়পুৰত ৷

প্ৰথম আন্তঃ ষষ্ঠ পৰিষদীয় প্ৰিমিয়াৰ লীগ ফুটবল খেলৰ সোমবাৰে তৃতীয়খন খেল বাক্সা জিলাৰ বাথৌপুৰী ক্ৰীড়া কমপ্লেক্সৰ খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত হয়(First Inter Sixth Council Premier League) । এই খেলখনত ত্ৰিপুৰা স্বায়ত্বশাসিত জিলা পৰিষদে ডিমা হাছাও স্বায়ত্বশাসিত পৰিষদক ২-০ গলত পৰাজিত কৰে । খেলখনিত উপস্থিত থাকি উপ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য গোবিন্দ বসুমতাৰী(Deputy Chief Executive Member Govind Basumatary)য়ে কয় যে স্বায়ত্বশাসিত পৰিষদৰ ভিন্ন জিলাৰ খেলুৱৈ সকলক একত্ৰিত কৰি তেওঁলোকৰ মাজত খেলৰ জৰিয়তে একতা আৰু বন্ধুত্বভাৱ যোগাই তোলাটোৱেই মুল উদ্দেশ্য । খেলৰ শেষত বিজয়ী দল ত্ৰিপুৰা স্বায়ত্বশাসিত পৰিষদৰ অমিত জামাটিয়াক মেন অৱ দ্য মেচ বটা প্ৰদান কৰে ড° নিলোৎ স্বৰ্গিয়াৰীয়ে । লগতে দহ হাজাৰ টকাৰ চেক প্ৰদান কৰে বিটিচিৰ কাৰ্যবাহী সদস্য ঘনশ্যাম দাসে ।

অসমীয়া বোলছবি বেলকনিত ভগৱান চাবলৈ দৰ্শকৰ ভিৰ । সগৌৰৱেৰে দুটা সপ্তাহ ধৰি চলি আছে বেলকনিত ভগৱান (New assamese film God on the balcony) । দৰ্শকৰ পৰা প্ৰশংসিত হোৱা ছবিখনৰ এতিয়া প্ৰতিটো শ্ব’ হাউচফুল ৷ গোলাঘাটৰ গল্ড ছবিগৃহতো দেখিবলৈ পোৱা গ’ল দৰ্শকৰ ভিৰ । উক্ত ছবিখন প্ৰযোজনা কৰিছে নৰুল চুলতান আৰু পৰিচালনা কৰিছে বিশ্বজিৎ বৰাই । বোলছবিখন চাবলৈ দৰ্শকৰ আসনত বহিল সৰুপথাৰৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক বিশ্বজিৎ ফুকনো । বিশ্বজিৎ ফুকনে এনে এখন হৃদয়স্পৰ্শী বোলছবি নিৰ্মাণ কৰাৰ বাবে সকলোকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰে ৷ লগতে তেওঁ ছবিখনত অভিনয় কৰা সকলোকে প্ৰশংসা কৰি শুভেচ্ছা জনায় ।

বিতৰ্কিত সত্ৰাধিকাৰ জনাৰ্দন দেৱগোস্বামীৰ বিৰুদ্ধে জাঙুৰ খাই উঠিছে ভিন্নজন ৷ শেহতীয়াকৈ শংকৰদেৱৰ সম্পৰ্কতো সত্ৰাধিকাৰগৰাকীয়ে বিতৰ্কিত মন্তব্য কৰা ঘটনাক দুৰ্ভাগ্যজনক আখ্যা দিছে ভিন্নজনে (Satradhikar Janardan Deva Goswami)৷