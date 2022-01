বৰপেটাবাসীয়ে শুকুৰবাৰে পালন কৰে উৰুকা ৷ ইয়াৰ পাছত শনিবাৰে পূৰ্বৰে পৰা চলি অহা ৰীতি-নীতিৰে সত্ৰৰ টুপৰ চোতালত বিৰিণাৰে সজা মেজিত অগ্নিসংযোগ কৰা হয় (Magh Bihu Celebration at Barpeta Satra) ৷ এই কাৰ্যসূচীত উপস্থিত থাকে বৰপেটা সত্ৰৰ বুঢ়াসত্ৰীয়া বশিষ্ঠ শৰ্মাকে ধৰি সত্ৰৰ ভকত-বৈষ্ণৱ আৰু ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজ ৷

উৰুকাৰ নিশা দুৰ্ঘটনা শূন্য হৈ ৰ’ল গুৱাহাটী মহানগৰী (No accident in Guwahati on uruka night) ৷ বিপৰীতে যান-বাহন আইন উলংঘনৰ গোচৰ ৰুজু হ'ল ৫৯৬ টা । সুৰাপায়ী চালকৰ বিৰুদ্ধে চলোৱা অভিযানত মহানগৰীত সংগ্ৰহ হ'ল মুঠ ১১ লাখ ৫০ হাজাৰ টকাৰ ৰাজহ । মহানগৰীত উৰুকাৰ দিনা বিক্ৰী হ'ল ২.৭৫ কোটি টকাৰ সুৰা (Guwahati Police strict action against drink and drive)।

প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোডীয়ে (Prime Minister Narendra Modi) শনিবাৰে ভিডিঅ' কনফাৰেন্সৰ জৰিয়তে সম্বোধন কৰিব কৃষি আৰু স্বাস্থ্যকে ধৰি বিভিন্ন ক্ষেত্ৰৰ ১৫০ তকৈও অধিক ষ্টাৰ্টআপ ব্যৱসায়ীক (Video conference with startup entrepreneurs) ৷

অৰুণাচলৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পদত্যাগ দাবী ৷ ৰাজ্যখনৰ সৰ্ববৃহৎ জনজাতীয় সংগঠনসমূহৰ ভিতৰত অন্যতম নাইছি জনজাতিক প্ৰতিনিধিত্ব কৰা অন্যাই মুখ্যমন্ত্ৰী খাণ্ডুৰ বিৰুদ্ধে এক কেলেংকাৰীৰ অভিযোগ উত্থাপিত কৰিছিল ৷ যাৰ বাবে সংগঠনটোৰ সদস্যসকলে শুকুৰবাৰে ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচী (Anti CM rally in Arunachal) অনুষ্ঠিত কৰে ৷ এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীত অংশ লোৱা ১০০ জন সদস্যক আটক কৰে আৰক্ষীয়ে ৷

বিগত 24 ঘণ্টাত দেশত কৰ’ণাত আক্ৰান্ত হৈছে 1,54,542 গৰাকী লোক (India reports 1,54,542 new covid cases in last 24 hours) ৷ শনিবাৰে পুৱা দেশৰ স্বাস্থ্য মন্ত্ৰালয়ে প্ৰকাশ কৰিছে এই তথ্য (Covid 19 update in India) ৷ বৰ্তমান দেশত সক্ৰিয় আক্ৰান্তৰ হাৰ হৈছে 3.48 শতাংশ ৷

উদ্বেগজনকভাৱে ৰাজ্যত বৃদ্ধি হৈছে কৰ’ণা আক্ৰান্তৰ সংখ্যা (increase Covid positive cases in Assam) ৷ শুকুৰবাৰে ৰাজ্যত নতুনকৈ 2348 গৰাকী লোক ক'ভিডত আক্ৰান্ত হৈছে । শনিবাৰৰে পৰা ক'ভিড পৰিস্থিতিক লৈ কঠোৰ হ'ব মহানগৰ প্ৰশাসন ৷

ভোগালীৰ আনন্দ-উচাহৰ মাজতে দুখৰ খবৰ ৷ শুকুৰবাৰে শিলচৰৰ কালাইন ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত সংঘটিত হয় এক ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা (Road accident at Silchar) ৷ এই দুৰ্ঘটনাৰ ফলত আহত হৈছে 8 গৰাকী লোক ৷ থিতাতে মৃত্য়ু এজনৰ ৷

শুকুৰবাৰে ৰাজ্যৰ শেহতীয়া ক’ভিড পৰিস্থিতিৰ বুজ লয় মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই (Covid situation in Assam) ৷ ক'ভিড পৰিস্থিতিয়ে ক্ৰমাৎ জটিল ৰূপ ধাৰণ কৰাত ক’ভিডৰ বিৰুদ্ধে যুঁজিবলৈ যুদ্ধকালীন প্ৰস্তুতি চলাইছে ৰাজ্য চৰকাৰে ৷

শ্বাহিদ কাপুৰে অনুভৱ কৰে তেওঁ পত্নী মীৰাৰ জীৱনত ‘Second Love’ ৷ অৱশ্যে শ্বাহিদে তেনেদৰে ভবাৰ থলো আছে ৷ যিহেতু মীৰা ৰাজপুতৰ মনোযোগ শ্বাহিদতকৈ আনফালে বেছি থাকে ৷

ভোগালী বিহুৰ নিশা সুৰাসক্ত চালকৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ স্থিতি পালন কৰিলে (Biswanath traffic police strict against Drink and Drive) বিশ্বনাথ জিলাৰ পৰিবহণ বিভাগে ৷