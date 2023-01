নেশ্যনেল ডেস্ক, 16 জানুৱাৰী : দেওবাৰে পংগলৰ দিনা তেলেংগানাত পালন কৰা হয় জল্লিকাট্টু (Jallikattu is celebrated in Telangana)৷ অৱনিয়াপুৰমত আয়োজিত জল্লিকাট্টুত ৬১ জনতকৈ অধিক লোক আহত হয় আৰু ইয়াৰে ১৭ জন গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হয় ৷ আহত লোকসকলক তৎকালীনভাৱে ৰাজাজী চৰকাৰী চিকিৎসালয়লৈ স্থানান্তৰ কৰা হয় (Rajaji Government Hospital)। লোককেইজন আঘাতপ্ৰাপ্ত হোৱাৰ পিছতো জল্লিকাট্টু প্ৰতিযোগিতা অব্যাহত আছিল(Pongal festival in TN)।

অঞ্চলটোৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা ৩০০ ৰো অধিক কেচাৰে ৰিঙত প্ৰৱেশ কৰাৰ লগে লগে উত্তেজনাপূৰ্ণ মুহূৰ্ত আৰু তীব্ৰ কৌতুহলৰ সৃষ্টি হয় । আয়োজকসকলে ৭০০ৰো অধিক ষাড়ক ৰছীৰে বান্ধিছিল । মাদুৰাই জিলা উপায়ুক্তই (Madurai District Collector) কয় যে, ম’হ টনাসকলৰ সুৰক্ষাৰ বাবে সকলো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে ৷ অংশগ্ৰহণকাৰীসকল আঘাতপ্ৰাপ্ত হ’লে তেওঁলোকক চিকিৎসা সেৱা তৎকালীনভাৱে প্ৰদান কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে(Avaniyapuram jallikattu)।

তামিলনাডুৰ জনসাধাৰণৰ ওপৰত জল্লিকাট্টুৰ সাংস্কৃতিক দখল তথা জনপ্ৰিয়তা ক্ৰমাৎ বৃদ্ধি হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে । জল্লিকাট্টু শব্দটো, ‘চল্লী’ (মুদ্ৰা) আৰু ‘কট্টু’ (টাই)ৰ পৰা উদ্ভৱ হৈছে । ইয়াৰ দ্বাৰা ৰঙ্গমঞ্চত ষাড়ৰ লগত বান্ধি থোৱা মুদ্ৰাৰ বাণ্ডিল এটা বুজোৱা হয় য’ত অংশগ্ৰহণকাৰীয়ে ম’হটোক বশ কৰি বহুমূলীয়া বাণ্ডিলটো আনিব লাগে । এইবাৰো প্ৰতিযোগীসকলৰ মাজত উৎসাহ দেখিবলৈ পোৱা গ’ল । যোদ্ধা আৰু দৰ্শকৰ বিপুল আগ্ৰহৰ বাবে ১১ ৰাউণ্ডৰ প্ৰতিযোগিতাখন অধিক সময়ৰ বাবে বৃদ্ধি কৰা হয় ।

জল্লিকাট্টুৰ বিজয়ীয়ে উপহাৰ হিচাপে লাভ কৰিলে গাড়ী

উন্মাদ অশ্বাৰোহীৰ এই প্ৰতিযোগিতাত জয়ীন্দপুৰমৰ যুৱক বিজয়ে ২৮টা ষাড় ধৰি প্ৰথম স্থানত লাভ কৰিছিল । অৱনিয়াপুৰমৰ কাৰ্তিক ১৭টা ষাড় ধৰি ২য় স্থান লাভ কৰে আৰু ভিলাংগুদিৰ বালাজীয়ে ১৩টা ষাড় ধৰি লাভ কৰে তৃতীয় স্থান । প্ৰথম পুৰস্কাৰ বিজয়ী বিজয়ক মুখ্যমন্ত্ৰী এম কে ষ্টেলিনৰ হৈ শ্ৰেষ্ঠ ষাড় বন্দীজনৰ বাবে ট্ৰফী আৰু এখন গাড়ী প্ৰদান কৰা হয় । মাদুৰাইৰ জয়হিন্দপুৰমৰ পৰা অহা বিজয়ে তামিলনাডু পাৱাৰ ব’ৰ্ডত গেং মেন হিচাপে কাম কৰি আছে।

পূৰ্বৰ দৰেই এইবাৰো জল্লিকাট্টু প্ৰতিযোগিতা চলি থকাৰ সময়ত তেজ ছিটিকিছিল (Madurai festival blood sport ) । ৬১ জনতকৈ অধিক ষাড় টনা লোক আহত হৈছিল প্ৰতিযোগীতাখনিত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল । ইয়াৰে ১৭ গৰাকী গুৰুতৰভাৱে আহত যোদ্ধাক উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে মাদুৰাই চৰকাৰী ৰাজাজী চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে । একেদৰে শ্ৰেষ্ঠ ষাড়টোক ক্ৰীড়া মন্ত্ৰী উদয়নিধি ষ্টেলিনৰ হৈ দুচকীয়া বাহনেৰে সন্মানিত কৰা হয় । দ্বিতীয় আৰু তৃতীয় স্থানত থকা ষাড় ধৰাসকলক এটা ষাড় আৰু এটা পোৱালি প্ৰদান কৰা হয় ।

প্ৰতিযাগিতাত শ্ৰেষ্ঠ প্ৰদৰ্শন আগবঢ়োৱা ম’হক বঁটা প্ৰদান কৰা হয় । প্ৰথম স্থান লাভ কৰে মাদুৰাই জিলাৰ কঠানেণ্ডলৰ কামেশৰ ম’হটোৱে । ভিলাপুৰম কাৰ্তিকৰ ষাড়টোৱে দ্বিতীয় স্থান আৰু অৱনিয়াপুৰম মুৰুগানৰ ষাড়টোৱে তৃতীয় স্থান লাভ কৰে । এই ষাড়ৰ মালিকসকলক মাদুৰাই নিগমৰ মেয়ৰ ইন্দ্ৰাণী পনবসন্তৰ হৈ গৰু আৰু পোৱালি উপহাৰ প্ৰদান কৰা হয় (Bull tamers injured)।

দেওবাৰে পংগল দিৱসত পুৱা ৮ বজাৰ পৰা বিয়লি ৫ বজালৈ অনুষ্ঠিত হোৱা এই প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰা সকলো ষাড়-ষাড় ধৰাক মুখ্যমন্ত্ৰী এম কে ষ্টেলিন আৰু প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী কৰুণানিধিৰ প্ৰতিচ্ছবি খোদিত সোণ আৰু ৰূপৰ মুদ্ৰা প্ৰদান কৰা হয় । লগতে প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰি ষাড় ধৰাৰ ক্ষেত্ৰত দৃষ্টান্তমূলক বীৰত্ব প্ৰদৰ্শন কৰাৰ বাবে বহু যুৱকক সন্মানিত কৰা হয় । তেওঁলোকক পাত্ৰ, ধূটি, চাইকেল, শ্বেলফ, মিক্সাৰ, প্লাষ্টিকৰ চকীকে ধৰি বিভিন্ন আকৰ্ষণীয় পুৰস্কাৰ প্ৰদান কৰা হয়।

