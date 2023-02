নেশ্যনেল ডেস্ক, 5 জানুৱাৰী: শনিবাৰে নিশা পশ্চিমবংগৰ বীৰভূমৰ মাৰ্গ্ৰাম হাস্পতালৰ সমীপত ভয়ংকৰ বোমা বিস্ফোৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হয় (Bomb blast in Birbhum) ৷ এই বিস্ফোৰণৰ ঘটনাত এজন তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ (Trinamool Congress) কৰ্মীৰ মৃত্যু হোৱাৰ লগতে এজন লোক গুৰুতৰভাৱে আহত হয় (One death in Birbhum Blast)৷ মৃত ব্যক্তিজনক নিউটন শ্বেখ (25) বুলি চিনাক্ত কৰা হৈছে ৷ লোকজনক চিকিৎসালয়লৈ নি থকাৰ পথতে তেওঁৰ মৃত্যু হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷

ইয়াৰৰোপৰি আহত লোকগৰাকী তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ পঞ্চায়তৰ মুৰব্বী ভুট্টো শ্বেখৰ ভাতৃ লাল্টু শ্বেখ বুলি চিনাক্ত কৰা হৈছে ৷ এই ঘটনাৰ পিচতে মৃত লোকজনৰ পৰিয়ালে এই ঘটনা সংঘটিত কৰাৰ আঁৰত কংগ্ৰেছৰ লোকৰ হাত আছে বুলি দাবী উত্থাপন কৰে (Congress miscreants) ৷ কংগ্ৰেছৰ দলৰ দুৰ্বৃত্তই বোমা নিক্ষেপ কৰিছে বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল (Congress blamed for blast) ৷

আৰক্ষীয়ে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ ঘটনাৰ তদন্ত কৰাৰ পিচতে বোমাৰ বিস্ফোৰণৰ মূল অভিযুক্ত ছুজাউদ্দিনৰ লগতে আন পাঁচজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে ৷ আৰক্ষীয়ে প্ৰাথমিক অনুসন্ধানত জানিবলৈ দিয়ে যে, এইটো পূৰ্ব পৰিকল্পিত আক্ৰমণ আছিল ৷ তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ কৰ্মী দুজনক হত্যা কৰাৰ উদ্দেশ্যৰে বোমাটো নিক্ষেপ কৰা হৈছিল ৷ যদিও এই ঘটনাত এজনৰ প্ৰাণ কথমপি ৰক্ষা পৰে ৷

উল্লেখ্য যে, এই ঘটনাৰ পৰা এসপ্তাহৰ পূৰ্বে ৰাজ্যখনৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা বেনাৰ্জীয়ে বীৰভূম পৰিদৰ্শন কৰিছিল (CM Mamata Banerjee visit to Birbhum) ৷ এই ঘটনাৰ পিচতে এই বোমা বিস্ফোৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে ৷ ইয়াৰ পূৰ্বে দক্ষিণ ২৪ পৰগণাৰ বাসন্তীত (bomb blast at Basanti) অনুৰূপ বোমা বিস্ফোৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছিল ৷

এই বিস্ফোৰণত এজন নিহত হোৱাৰ লগতে দুজন লোক আহত হৈছিল (one dead and two injured)৷ ইফালে শুকুৰবাৰে ৰাজ্যখনৰ কেনিং নামৰ অঞ্চলত এটা বোমা উদ্ধাৰ হৈছিল ৷ যথাসময়ত বোমা নিষ্ক্ৰিয়কাৰী ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ বোমাটো নিষ্ক্ৰিয় কৰি অনাকাংক্ষিত বিপদৰ পৰা অঞ্চলটোক ৰক্ষা কৰিছিল ৷

